Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 октября 2025 года, обзор, видео голов

Кризис ЦСКА признал даже Никитин, «Сибирь» выиграла в своём стиле. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 12 октября 2025 года
Аудио-версия:
«Нефтехимик» снова победил, Шафранов наладил большинство «Ак Барса».

12 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Аланов) – 05:09 (5x5)     0:2 Бутузов (Аланов, Сошников) – 34:16 (5x4)     1:2 Надворный (Квартальнов, Хисамутдинов) – 42:25 (5x5)     2:2 Белозёров (Профака, Хлыстов) – 51:09 (5x5)     2:3 Сошников – 65:00    

В составе «Сибири» шайбы забросили Архип Неколенко и Владимир Бутузов. «Нефтехимик» уступал со счётом 0:2 после второго периода, но смог сравнять счёт к 52-й минуте матча — отличились Матвей Надворный и Андрей Белозёров. По буллитам победу одержала «Сибирь».

Таким образом, «Нефтехимик» потерпел пятое поражение кряду. «Сибирь» одержала вторую победу в последних шести встречах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Пономарёв, Лажуа) – 17:52 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Кузнецов) – 33:04 (5x5)     1:2 Фьоре (Чеккони, Потуральски) – 33:44 (5x5)     1:3 Лажуа (Окулов, Прохоркин) – 39:46 (5x4)     1:4 Лажуа (Окулов) – 43:06 (5x4)     1:5 Пономарёв (Фьоре, Ибрагимов) – 51:07 (en)    

Дублем и результативной передачей в составе «Авангарда» отметился Максим Лажуа. Ещё по шайбе за омскую команду забросили Александр Волков, Джованни Фьоре и Василий Пономарёв, забивший гол в пустые ворота при счёте 4:1. Единственную шайбу в составе «Металлурга» забросил Роман Канцеров. Нападающий Евгений Кузнецов отметился второй результативной передачей в своём втором матче сезона.

«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Панюков (Омирбеков, Уолш) – 04:54 (5x5)     1:1 Летунов (Сизов, Силаев) – 05:26 (5x5)     2:1 Уолш – 08:21 (5x5)     2:2 Гончарук (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 27:04 (5x4)     2:3 Яремчук (Гончарук, Абрамов) – 29:24 (5x5)     3:3 Симонов (Омирбеков, Савицкий) – 30:25 (5x5)     3:4 Абрамов (Яремчук, Шавин) – 31:42 (5x5)     3:5 Alexei Kruchinin (Конюшков, Рожков) – 34:07 (5x4)    

Голами в составе «Торпедо» отметились Максим Летунов, Сергей Гончарук, Александр Яремчук, Михаил Абрамов и Алексей Кручинин. За «Барыс» шайбы забросили Кирилл Панюков, Райли Уолш и Семён Симонов. После пяти пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер «Барыса» Адам Шил, его место в воротах занял Андрей Шутов, не пропустивший ни разу.

«Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений, «Барыс» уступил в пятой игре кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Рой (Полтапов, Спронг) – 02:01 (5x4)     1:1 Миллер – 07:12 (5x5)     2:1 Бучельников (Зернов, Коваленко) – 14:27 (5x4)     2:2 Семёнов (Лямкин, Галимов) – 17:01 (5x4)     2:3 Барабанов (Миллер, Денисенко) – 39:07 (5x4)    

ЦСКА открыл счёт на третьей минуте матча — большинство реализовал Джереми Рой. Через несколько минут Митчелл Миллер сравнял счёт. До первого перерыва команды ещё раз обменялись голами, на шайбу Дмитрия Бучельникова «Ак Барс» ответил голом Кирилла Семёнова. Казанцы впервые вышли вперёд на последней минуте второго периода — голом в большинстве отметился Александр Барабанов.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд. ЦСКА потерпел четвёртое поражение в последних шести встречах. Казанская команда реализовала две из трёх попыток большинства. Перед матчем клуб расстался с тренером по большинству Алексеем Тертышным, к команде присоединился Константин Шафранов.

«Есть вещи, которые разрушают всё изнутри, поэтому нет игры. Командная химия – это то, что даёт импульс всему. Что это конкретно? Давайте мы сами с ними разберёмся. Те проблемы, которые на поверхности, – это следствие проблем с внутренней «химией». Кризис, конечно, по факту есть. Но мы верим в парней, верим в то, что делаем. Уверен, что решим эту ситуацию», – рассказал после матча Игорь Никитин.

Матчи 13 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
