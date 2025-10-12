Кризис ЦСКА признал даже Никитин, «Сибирь» выиграла в своём стиле. Итоги дня в КХЛ

12 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Подводим их итоги.

В составе «Сибири» шайбы забросили Архип Неколенко и Владимир Бутузов. «Нефтехимик» уступал со счётом 0:2 после второго периода, но смог сравнять счёт к 52-й минуте матча — отличились Матвей Надворный и Андрей Белозёров. По буллитам победу одержала «Сибирь».

Таким образом, «Нефтехимик» потерпел пятое поражение кряду. «Сибирь» одержала вторую победу в последних шести встречах.

Дублем и результативной передачей в составе «Авангарда» отметился Максим Лажуа. Ещё по шайбе за омскую команду забросили Александр Волков, Джованни Фьоре и Василий Пономарёв, забивший гол в пустые ворота при счёте 4:1. Единственную шайбу в составе «Металлурга» забросил Роман Канцеров. Нападающий Евгений Кузнецов отметился второй результативной передачей в своём втором матче сезона.

«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию.

Голами в составе «Торпедо» отметились Максим Летунов, Сергей Гончарук, Александр Яремчук, Михаил Абрамов и Алексей Кручинин. За «Барыс» шайбы забросили Кирилл Панюков, Райли Уолш и Семён Симонов. После пяти пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер «Барыса» Адам Шил, его место в воротах занял Андрей Шутов, не пропустивший ни разу.

«Торпедо» прервало свою четырёхматчевую серию поражений, «Барыс» уступил в пятой игре кряду.

ЦСКА открыл счёт на третьей минуте матча — большинство реализовал Джереми Рой. Через несколько минут Митчелл Миллер сравнял счёт. До первого перерыва команды ещё раз обменялись голами, на шайбу Дмитрия Бучельникова «Ак Барс» ответил голом Кирилла Семёнова. Казанцы впервые вышли вперёд на последней минуте второго периода — голом в большинстве отметился Александр Барабанов.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд. ЦСКА потерпел четвёртое поражение в последних шести встречах. Казанская команда реализовала две из трёх попыток большинства. Перед матчем клуб расстался с тренером по большинству Алексеем Тертышным, к команде присоединился Константин Шафранов.

«Есть вещи, которые разрушают всё изнутри, поэтому нет игры. Командная химия – это то, что даёт импульс всему. Что это конкретно? Давайте мы сами с ними разберёмся. Те проблемы, которые на поверхности, – это следствие проблем с внутренней «химией». Кризис, конечно, по факту есть. Но мы верим в парней, верим в то, что делаем. Уверен, что решим эту ситуацию», – рассказал после матча Игорь Никитин.

Матчи 13 октября

