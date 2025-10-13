Скидки
Рейнджерс — Вашингтон — 0:1 — видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, голевая передача Овечкина

Не искромётно, но надёжно. Овечкин не забил, но сделал крутой ассист на единственный гол
Максим Макаров
Овечкин сделал передачу в матче с «Рейнджерс»
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд.

«Вашингтон» в стартовом матче нового сезона проиграл дома «Бостону», однако сумел взять два очка в игре с «Айлендерс». Александр Овечкин остался в этих двух встречах без шайб, но одну голевую передачу успел записать на свой счёт вчера.

«Рейнджерс» тяжело вошли в сезон, тоже проиграв первый матч на домашней площадке. Игра с «Питтсбургом» была вязкой, а решила всё одна заброшенная шайба в первом периоде.

Далее «синерубашечники» набрали четыре очка из четырёх возможных на выезде, а Игорь Шестёркин показал в этих встречах чумовую статистику. Но по обыкновению для НХЛ два дня подряд один и тот же голкипер не играет, поэтому впервые в нынешнем сезоне в воротах вышел Джонатан Куик.

В первом периоде голов не было, а сам отрезок чётко разделился на два этапа – в первом больше атаковал «Вашингтон», во втором – «Рейнджерс». Но на экваторе двадцатиминутки игра могла качнуться в какую-то из сторон – команды обменялись любезностями, но забить не смогли.

0:1 Бовиллье (Овечкин, Чисхольм) – 33:47    

Во втором отрезке «Рейнджерс» был ближе всего к тому, чтобы забросить первую шайбу дома в нынешнем сезоне, но выход «два в один» в исполнении Панарина и Зибанеджада закончился красивейшим сейвом Чарли Линдгрена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А чуть позже нашёл свой момент «Вашингтон». И успешно его реализовал – Овечкин прострелил на пятак, а Бовилье подставил клюшку, направив шайбу точно под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде гости были ближе ко второму голу, нежели хозяева к первому – стопроцентные моменты упустили Бовилье, Чикран и Уилсон. Каждый из низ бросал почти в пустые ворота, но где-то в последний момент ложилась клюшка в стык, а где игроки «столичных» просто не попадали по воротам. Также было и в концовке, когда «копы» сняли вратаря, а шайба бесконечно выбрасывалась из зоны. Правда, в пустые ворота она не попала.

1:0 – «Вашингтон» одерживает вторую победу. Искромётной она не получилась, зато надёжной – вполне. Александр Овечкин вновь не отличился, но зато сделал крутой ассист на победный гол своей команды. Как позже выяснилось, на единственный.

