Дорофеев — в ряду русских легенд НХЛ! Кто ещё забивал так много в начале сезона?

Начало очередного сезона НХЛ удалось многим россиянам, и особенно Павлу Дорофееву. В прошлом сезоне форвард с 35 шайбами стал лучшим голеадором «Вегаса». В новой регулярке он подтверждает это реноме – в первых трёх матчах на его счету аж пять голов, что позволяет ему лидировать в гонке снайперов НХЛ прямо сейчас.

Резвый старт зачастую не гарантирует успешного сезона, и мимо такой статистики вполне можно было бы пройти стороной. Но это всего лишь восьмой случай в истории лиги, когда российский игрок стартует с пяти или более заброшенных шайб в первых трёх играх.

Рассказываем, кто делал это раньше и как для них складывался остаток сезона.

Павел Буре (1992/1993)

Как начал: 5 голов в 3 матчах

Как закончил: 60 голов в 83 матчах

Русская Ракета в своё время стал самым эффективным российским снайпером на старте чемпионата. Хотя начал Буре лишь с одного гола в первых двух матчах регулярки – тогда «Ванкувер» оба раза играл против «Эдмонтона». По-настоящему прорвало Павла в игре с «Виннипегом»: там нападающий оформил первый покер в своей заокеанской карьере – он же первый российский покер в НХЛ, – заодно установив личный рекорд результативности в рамках одного матча на тот момент – пять очков.

Павел Буре в «Ванкувере» в сезоне-1992/1993 Фото: Steve Crandall/Getty Images

То был второй сезон Буре в НХЛ, который оказался для него самым продуктивным – Павел записал на свой счёт наибольшее количество голов (60), передач (50) и очков (110), а также продемонстрировал наибольшую полезность («+35»). Год спустя он повторил снайперский результат, а вот хотя бы до повторения остальных показателей не добрался.

Александр Могильный (1992/1993)

Как начал: 5 голов в 3 матчах

Как закончил: 76 голов в 77 матчах, лучший снайпер сезона с Теэму Селянне

В современной НХЛ Буре с 60 голами с огромной вероятностью забрал бы себе приз лучшему снайперу регулярки, но в 1993 году его обогнали сразу четыре человека – Люк Робитайл (63), Марио Лемье (69), Теэму Селянне и как раз таки Александр Могильный.

К тому моменту, как первый Александр Великий в истории лиги забросил свою пятую шайбу в той регулярке, на счету Буре было уже семь. Могильный начал с хет-трика в первой игре сезона с «Квебеком», через пару дней промолчал с «Хартфордом», а в следующий раз вышел на лёд спустя почти три недели – и оформил дубль в ворота «Торонто».

Александр Могильный в «Баффало» в сезоне-1992/1993 Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Чем закончился тот сезон для Александра, болельщики со стажем знают не понаслышке: снайперский рекорд для россиян, сохранившийся до сих пор, и рекорд по результативности (127 очков) для представителей нашей страны, державшийся аж 26 лет – до того момента, пока отечественную книгу достижений не решил переписать Никита Кучеров.

Александр Сёмин (2006/2007)

Как начал: 5 голов в 3 матчах

Как закончил: 38 голов в 77 матчах

Второй сезон в НХЛ Сёмин начал очень ударно – забросил «Рейнджерс», оформил хет-трик в ворота «Каролины» и отличился в игре с «Миннесотой». По итогам этих матчей Александр возглавлял снайперскую гонку лиги, но к концу октября он перестал быть даже главным российским голеадором, пропустив вперёд Илью Ковальчука.

По окончании сезона Сёмин оказался на 13-м месте в списке самых забивающих игроков в лиге, отстав от обладателя «Ришара» Венсана Лекавалье на 14 точных бросков. А из россиян Александра обогнал не только Ковальчук (42), но и одноклубник Александр Овечкин (46).

Александр Сёмин в «Вашингтоне» в сезоне-2006/2007 Фото: Bob Leverone/Getty Images

Александр Овечкин (2009/2010)

Как начал: 5 голов в 3 матчах

Как закончил: 50 голов в 72 матчах

К началу того сезона будущий лучший снайпер в истории НХЛ являлся двукратным и действующим обладателем «Ришара», но лучший старт из трёх матчей выдал только тогда. Тогда начало сезона в целом выдалось для Овечкина фантастическим – дубли «Бостону» и «Филадельфии», гол «Торонто» и невероятные девять очков за три матча.

Несмотря на такую безумную результативность, ни «Арт Росс», ни «Ришар» Александру тогда не покорились – в снайперской гонке россиянин нанёс всего на один точный бросок меньше Сидни Кросби и Стивена Стэмкоса, а в списке лучших бомбардиров лиги он на три очка отстал от Хенрика Седина. Хотя, не проведи тогда Ови на 10 матчей меньше, он наверняка забрал бы обе награды.

Александр Овечкин в «Вашингтоне» в сезоне-2009/2010 Фото: Karl Gehring/Getty Images

Илья Ковальчук (2009/2010)

Как начал: 5 голов в 3 матчах

Как закончил: 41 гол в 76 матчах

В том же сезоне с пяти голов в трёх матчах начал второй российский обладатель «Ришара». Для Ковальчука те игры были началом конца его игры в «Атланте», а в качестве его первых жертв в той регулярке по два раза выступили «Тампа-Бэй» и «Сент-Луис» и ещё однажды «Оттава».

Последние 10 голов в том сезоне Илья забил уже в составе «Нью-Джерси». Итогового 41 гола в своё время ему хватило, чтобы разделить статус лучшего снайпера сезона с Джеромом Игинлой и Риком Нэшем. Но в 2010-м это был только шестой результат в лиге. А больше за один сезон в НХЛ с тех пор Ковальчук не забрасывал.

Илья Ковальчук в «Атланте» в сезоне-2009/2010 Фото: Al Bello/Getty Images

Александр Овечкин (2017/2018)

Как начал: 7 голов в 3 матчах

Как закончил: 49 голов в 82 матчах, «Ришар Трофи»

Ну и кто же мог выдать самый результативный на голы российский старт в истории НХЛ, если не он? При этом те семь голов Овечкин уложил в два матча, оформив хет-трик в стартовой игре с «Оттавой» и затем покер в ворота «Монреаля» – четвёртый в его энхаэловской карьере.

Забавно, что в эти две игры уместилась седьмая часть от всех заброшенных Александром шайб в том сезоне. Что, впрочем, не помешало ему забрать седьмой «Ришар» и опередить ближайшего преследователя в лице Патрика Лайне аж на пять точных бросков.

Александр Овечкин в «Вашингтоне» в сезоне-2017/2018 Фото: Rob Carr/Getty Images

Никита Кучеров (2024/2025)

Как начал: 6 голов в 3 матчах

Как закончил: 37 голов в 78 матчах

Кучерова не принято считать снайпером – его профилем в первую очередь всё-таки является созидание шансов для партнёров, – а ведь за последние 10 сезонов он ни разу не забрасывал менее 25 шайб в год и трижды добирался до отметки в 40 голов.

Немного удивительно, что этого не получилось сделать в прошлой регулярке – Никита выдал лучший снайперский старт в карьере, оформив хет-трик в ворота «Каролины» в первом матче, единожды огорчив «Ванкувер» и добавив к этому дубль «Вегасу».

Никита Кучеров в «Тампа-Бэй» в сезоне-2024/2025 Фото: Jaylynn Nash/Getty Images

После четырёх игр в его активе было уже семь заброшенных шайб, а в оставшихся 74 он отличился ещё 30 раз и закончил сезон на 13-м месте в гонке снайперов.