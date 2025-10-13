Уже сегодня ЦСКА может выпасть из зоны плей-офф. Что творится с командой Никитина?

Легко было представить, что ЦСКА будет фаворитом Запада в новой регулярке. Это можно было сделать и методом исключения. Боб Хартли получил готовую чемпионскую команду, но в гладком сезоне обычно форсаж не включает, в СКА пришла тотальная перестройка, московское «Динамо» потеряло в балансе состава, «Спартак» усилился, однако не в плане обороны.

На этом фоне ЦСКА получил не просто одного главного тренера, но и целый штаб его единомышленников. Удалось провести несколько громких трансферов: из утонувшего «Витязя» вытащили атакующего защитника Джереми Роя и Дмитрия Бучельникова, который за стиль игры давно получал сравнения с Панариным. У «Торпедо» приобрели Николая Коваленко, причем трансфер сопровождался скандальными слухами, выменяли у «Металлурга» опытного центра Дениса Зернова. Наконец, из НХЛ приехал один из лучших доступных на рынке вариантов Даниэль Спронг.

В результате получился, мягко говоря, не самый плохой состав, где один из главных героев прошлого сезона Виталий Абрамов вчера был заявлен только в четвёртом звене. Однако на деле у ЦСКА не получается практически ничего: команда набирает только 50% очков, за полтора месяца проиграла два матча, в которых вела «+3». Армейцы пропускают больше шайб, чем замыкающие таблицы конференций «Сочи» и «Салават Юлаев». После первого матча с московским «Динамо» ЦСКА уступил во всех играх с топ-клубами. Если СКА сегодня выиграет в Петербурге, то вытеснит красно-синих из восьмёрки.

Причём по игре у армейцев всё стало выглядеть совсем беспросветно. Яркий пример — вчерашняя встреча с «Ак Барсом», который совсем недавно сам сотрясался от кризисов и слухов о приглашении всех канадских тренеров сразу. Казанский клуб перебросал ЦСКА 37:17, причём в третьем периоде при счёте 3:2 позволил сопернику лишь четыре раза побеспокоить Мифтахова. И ведь «барсы» не уходили в радикальный откат, просто армейцы не могли нормально выйти из-под прессинга, в средней зоне упирались в простые схемы казанского клуба, а попытка разогнать атаки дальним пасом со своей половины обычно приводила к пробросам.

ЦСКА — «Ак Барс» Фото: РИА Новости

Никитин на пресс-конференции делал особый упор на «химию», про которую сказал аж трижды: «К большинству ребят нет претензий, они показали высокий уровень самоотверженности. Но есть моменты, которые разрушают эту «химию» […] Есть вещи, которые разрушают всё, поэтому и нет игры. Командная «химия» – это вещь, которая даёт хороший импульс [...] Часто проблемы, которые лежат на поверхности – это следствие внутренней «химии». Можно вспомнить, что приход Игоря Валерьевича в «Локомотив» осенью 2021-го тоже был не самым простым. Никитин получил команду, которая завалила старт и где ходили слухи о разладе в раздевалке. Однако первые матчи Никитина в Ярославле были весьма успешными, «Локо» выиграл семь из восьми игр. Проблемы начались уже к концу ноября, когда «Локомотив» начал сильно меньше забивать: на момент остановки чемпионата в начале января 2022-го ярославцы проиграли четыре матча подряд. В итоге в первом раунде «Локомотив» почти без шансов уступил 0-4.

Никитин — тренер, который строит вдолгую. В первый цээсковский заход, правда, у него не было необходимости кардинально всё менять: Никитин до этого был ассистентом, хорошо знал команду, да и в мае 2017-го ЦСКА роскошно закупился на умопомрачительные деньги. В Ярославле стоит отметить ещё один момент, который помог Никитину: стиль игры выпускников местной школы прекрасно ложился под требования тренера. Ярославцы прекрасно обучены, поэтому многие ситуации при игре без шайбы отскакивали у них от зубов. Главной задачей тренера было выбивание из головы той самой «зоны комфорта», в которой слишком часто оказывались местные игроки. Это заняло несколько сезонов.

Вполне возможно, что в ЦСКА тренеру приходится заниматься тем же самым. Последние два года команда часто выглядела просто неуправляемой: конкретно в прошлом сезоне армейцы чередовали отрезки, когда выглядели лучшей командой мира (11 побед подряд) и худшей командой мира (0:7 от «Металлурга», ранние слухи об отставке Ильи Воробьёва). Уже и на третий год Сергея Фёдорова что-то в команде очевидно стало не так: чемпионский форсаж всё ещё мог включиться, но уже крайне редко, намного больше было периодов бессистемной и безэмоциональной игры.

Кроме того, когда летом ЦСКА занялся трансферами в линию атаки, то почти забыл о защите. Кроме Роя, команду усилил только Владислав Еремёнко, пропустивший немало времени после тяжёлой травмы в составе «Металлурга». Зато покинули команду домосед Фредрик Классон и Никита Седов, который на фоне допингового разбирательства вынужденно уехал играть в ECHL. Самый опытный защитник команды и капитан клуба Никита Нестеров на старте сезона не только не демонстрирует привычную игру в атаке (0+3 за 14 игр), но ещё и довольно грустно выглядит в своей зоне.

Никита Нестеров Фото: РИА Новости

Много можно прочитать о проблемах в линии центров. Действительно: Владислав Каменев вряд ли поможет команде из-за допинговых проблем, а лучший бомбардир прошлого сезона Максим Соркин получил травму на предсезонке и пока до сих пор в чемпионате не сыграл. Однако даже так у ЦСКА остаётся линия центров Зернов — Карнаухов — Гарднер и молодые ребята. Тот же Гарднер, допустим, не звезда для лиги — а где найти лучший вариант на роль габаритного центра нижних звеньев под стиль Никитина, который ещё и выигрывает почти 60% вбрасываний? Да и с такими вариантами на флангах от центров не требуется быть топовыми плеймейкерами.

Разумеется, случилась промашка и с вратарём. После того как старший матрос Иван Федотов вернулся с Северного флота, у ЦСКА вообще большие проблемы на этой позиции: Федотов после службы в армии так и не похож на прежнего себя и уже спустился в АХЛ. Иван Просветов в прошлом году чуть не сменил клуб уже ранней осенью, но не самым плохим образом показал себя в дальнейшем и в плей-офф вытащил один из матчей с минчанами, однако уехал в «Калгари». Ну а Спенсер Мартин просто не выручает — логично с учётом того, что за карьеру в НХЛ у него 88,3% сэйвов.

Совокупность всех факторов выше может объяснить сложности ЦСКА — только проблема в том, что они не могли привести к такому серьёзному спаду. Ведь даже победы в матчах со скромными командами давались армейцам с чудовищным трудом и в первую очередь за счёт большинства: единственная зона игры, где у ЦСКА проблемы практически отсутствуют. Особенно это странно на фоне предсезонки, где даже Жерар Галлан поражался системности армейской обороны.

И можно представить, что с течением времени и в спокойной работе это будет решено. Только вот будет ли это время? В ЦСКА большим терпением, как известно, не отличаются.