Кетова убрали из штаба Ларионова в СКА. Рассказываем, что это может означать

Релиз об уходе Евгения Кетова из штаба Игоря Ларионова в СКА появился в пятницу вечером, 10 октября. В «мёртвое» время, как говорят в журналистике. Видимо, это было сделано для того, чтобы тему обсуждали по минимуму, а кто-то и вовсе пропустил новость в преддверии вожделенных выходных. Однако мимо хоккейного сообщества подобные инфоповоды не проходят.

«В связи с неудовлетворительными результатами на старте сезона СКА-ВМФ прекращает сотрудничество с главным тренером Николаем Воеводиным. Также команду покидают все члены тренерского штаба, работавшие со СКА-ВМФ.

Новым главным тренером «моряков» назначен Евгений Кетов, который входил в штаб основной команды СКА. Специалисты, которые станут помогать Евгению Николаевичу, будут объявлены позднее.

СКА-ВМФ благодарит Николая Воеводина и тренеров команды за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере», — говорилось в клубном сообщении.

Причин у подобных шагов может быть сразу несколько. Не самые прочные позиции при нынешних результатах у главного тренера Игоря Ларионова, поэтому нужно было что-то менять. Как, например, это сделали в «Ак Барсе», уволив тренера Тертышного и назначив Шафранова. Вполне вероятно, армейцы тоже решили встряхнуть свой тренерский штаб, однако на место Кетова пока никто не пришёл. Может ли его занять советник генерального директора Игорь Захаркин? Вопрос риторический, но его тренерские амбиции, кажется, остались в прошлом. Хотя исключать ничего нельзя.

Кроме того, самому Кетову нужно набираться опыта самостоятельной тренерской работы. В этой связи постоянно находиться в помощниках видится не лучшим решением, а вот работа главным тренером, пускай и в Высшей лиге, — это уже совсем иная ответственность. В СКА-ВМФ Кетов с его опытом должен стать непоколебимым авторитетом для хоккеистов. Нынешнее положение «моряков» в турнирной таблице плачевное, пришло время выбираться из сложной ситуации.

Нельзя исключать и вариант, что решение по Кетову попросил принять лично Ларионов. Евгений, напомним, один из последних людей в клубе, входивших в прошлый тренерский штаб армейцев с Романом Ротенбергом у руля, приближённый к бывшему руководству человек. Ларионов же привык работать со своими людьми, которых он сам приглашает в штаб и давно знает. Вряд ли наличие Евгения Кетова рядом сильно радовало Игоря Николаевича. Скорее всего, наоборот.

Евгений Кетов Фото: ska.ru

В целом же в СКА виден дефицит спортивных, хоккейных людей в руководстве. Так, например, сейчас в клубе отсутствуют должности спортивного директора и генерального менеджера, что по нынешним временам сложно представить. Какую-то из них, например, вполне мог быть занять тот же Максим Сушинский, легенда СКА с опытом руководящей работы (был президентом «Авангарда»), блестящий в прошлом форвард. Любимец болельщиков.

Сейчас же складывается впечатление, что в СКА не до конца понимают, кто за что отвечает и как в топ-клубе распределены обязанности между сотрудниками. Подобные вещи не могут не сказываться как на селекции, так и на общем игровом результате, который на сегодняшний день фактически отсутствует.