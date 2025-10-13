СКА наконец-то смог победить! И вытеснил ЦСКА из зоны плей-офф

Игорь Ларионов пока держится, хотя слухи о его возможной отставке пошли уже тогда, когда серия поражений СКА достигла трёх встреч. И хотя с выезда армейцы вернулись с поражениями – от «Локомотива», когда за камбэком с 0:2 последовал ещё один провал в обороне и решающий гол ярославцев, и от «Автомобилиста», с которым даже вели в счёте, – но ошибка Рокко Гримальди в овертайме перечеркнула все надежды на победу.

В тренерском штабе СКА после этого всё же последовала перестановка, но не главного тренера. Евгения Кетова убрали из основной команды и назначили главным тренером СКА-ВМФ, который находится в ещё более бедственном положении в ВХЛ.

В совершенно другом состоянии находится «Автомобилист». Несмотря на целый вал травм ключевых игроков (Трямкин, Мэйсек, Зборовский, Хрипунов, Да Коста, в последнем матче вылетел Рид Буше), команда находится на невероятном подъёме, выиграла пять встреч подряд и поднялась на второе место в турнирной таблице.

В отчётном матче эти команды встретились вновь, однако уже в Петербурге. Ларионов опять внёс корректировки в состав. Вернулся попавший в опалу после игры со «Спартаком» Николай Голдобин, присел в запас Гримальди, а Никита Зайцев восстановился от травмы, полученной ещё на предсезонке, и дебютировал в этой регулярке.

Гости начали встречу с преимуществом, владели инициативой, были быстрее, цеплялись за шайбу, лучше проявляли себя в борьбе. СКА раскачался лишь к середине периода, потихоньку стали получаться позиционные атаки, было несколько хороших моментов у Голдобина. Но гол пришёл с быстрого прорыва. Матвей Короткий раскатился, на чужой синей линии прорвался сквозь пару защитников и блестяще переиграл Евгения Аликина в ближнем бою.

Преимущество СКА удержать не смог, более того, во втором периоде не воспользовался шансом «5 на 3» — не только не забил, однако даже не создал ничего опасного. Гости грамотно перекрывали центр, позволяя сопернику возить шайбу по периметру. До Аликина доходила лишь малая толика бросков. «Автомобилисту» успешное меньшинство придало сил, и вскоре они сравняли счёт. Гол получился необычным – судьи даже не сразу сигнализировали взятие ворот. Артемий Плешков выдвинулся из ворот, чтобы сыграть шайбу, не попал по ней, а Кёртис Волк броском из-за ворот от конька голкипера сравнял счёт.

Что ж, похожим образом развивался и недавний матч в Екатеринбурге. Однако сегодня удручающий для СКА сценарий не повторился – на старте третьего периода хозяева забили ещё. Гол получился простым, без изысков – Марат Хайруллин завёз шайбу в зону, сбросил её на Андрея Педана, и тот от всей души пальнул в ближний угол.

СКА выдержал без удалений почти до самого конца, а когда Александр Шаров в концовке всё же вынудил Тревора Мёрфи нарушить правила и «Автомобилист» играл вшестером против четверых, армейцы действовали уверенно. И сами могли забивать в пустые, и заработали удаление уже на себе. Команда Ларионова сумела остановить «Автомобилист» и прервать чёрную полосу. И даже забралась в восьмёрку на Западе, вытеснив оттуда ЦСКА.