«Судья отстранён пожизненно». Победного гола СКА не было, КХЛ уже признала ошибку!

Игорь Ларионов узнал о произошедшем во время пресс-конференции и не мог поверить в сказанное.

Грандиозным скандалом завершился матч регулярного чемпионата КХЛ с участием СКА и «Автомобилиста» в Санкт-Петербурге. На 46-й минуте встречи при счёте 1:1 защитник хозяев Андрей Педан произвёл пушечный бросок, который вроде бы завершился взятием ворот гостей. По крайней мере, именно так определили работавшие на игре главные арбитры Виктор Бирин и Алексей Белов.

В ходе матча ни у кого из зрителей и даже непосредственных участников встречи не возникло и тени сомнения, что шайба после броска Педана могла и не пересечь линию ворот. Момент был заигран, а в оставшееся время счёт на табло так и не изменился. СКА довёл игру до своей победы (2:1), сумев прервать пятиматчевую серию поражений. В свою очередь, уральцы потерпели первую неудачу за последние семь матчей.

Довольный Ларионов пришёл на пресс-конференцию, чтобы обсудить с журналистами подробности долгожданного успеха СКА. 64-летний наставник армейцев уже успел в красках рассказать о разговоре с Алексеем Миллером, обсудить суммарный возраст вратарской бригады своей команды и даже в очередной раз вспомнить личный богатый заокеанский опыт выступления в НХЛ. Как тут прямо во время пресс-конференции пришла новость с пометкой «срочно»: никакого гола Педана на самом деле и не было. С официальным разъяснением выступила пресс-служба КХЛ:

«На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь.

Данный специалист пожизненно отстранён от работы на матчах КХЛ. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и «Автомобилист», а также всем болельщикам за данный эпизод», – сказано на официальном сайте лиги. Из опубликованного лигой видео стало ясно, что после броска Педана шайба пересекла ленточку с внешней стороны ворот.

Примечательно, что подобный случай сам по себе произошёл не впервые в истории лиги. В октябре 2022 года департамент судейства Континентальной хоккейной лиги уже давал схожее разъяснение по заброшенной шайбе нападающего «Металлурга» Данилы Юрова. Выступавший в то время за уральский клуб форвард в матче с «Авангардом» также поразил цель с внешней стороны ворот.

Но вся разница с сегодняшним моментом заключалась в том, что Юров забил свой «гол-фантом» уже при счёте 4:0 за три минуты до конца основного времени. Та грубейшая ошибка судьи видеоповторов по большому счёту на результат встречи не повлияла, в отличие от случая в Санкт-Петербурге.

Что произошло в моменте с голом Юрова? Видео Судьи ошибочно засчитали гол Юрова в матче с «Авангардом». Шайба не пересекла линию ворот

Игорь Ларионов узнал, что его команда одержала победу лишь благодаря судейской ошибке от журналиста, и не мог сдержать изумления. «Шайба после броска Педана не залетела в ворота? Да ладно! Вы серьёзно, что ли? Не было гола? Да ладно! Я не могу комментировать такие вещи, только что от вас это узнал. Надо посмотреть на видео, я ещё не видел, даже гол Короткого не видел, всё так быстро. У меня нет комментариев даже», – сказал Ларионов.

Игорь Ларионов Фото: РИА Новости

Что дальше? Как уже было замечено выше, фактически мы с вами стали свидетелями прецедента. Понятно, что три года назад «Авангард» не имел больших основания подавать протест на результат матча с «Металлургом», потому что засчитанный гол Юрова никак не повлиял на его исход.

В Санкт-Петербурге же произошло иное: шайба Педана напрямую отразилась на результате встречи, так как стала победной для СКА. Теперь на сцену выходят юристы клуба и лиги. Регламент КХЛ не даёт однозначного толкования того, могут ли уральцы подавать протест на результат матча в Санкт-Петербурге. Ответ узнаем в ближайшие часы, но уже можно констатировать, что такого скандала в истории лиги ещё не было.

Если выяснится, что протест подать нельзя, возможно, именно этот случай приведёт к изменению регламента лиги. На что тогда подавать протест? Если не на такие моменты?