Убойное начало сезона! Марченко повторил рекорд «Коламбуса» и вошёл в историю франшизы

«Коламбус» и «Нью-Джерси» представляют один дивизион – Столичный. Поэтому каждый очный матч между ними будет носить особое значение, тем более в прошлом сезоне команды почти напрямую боролись за третью строчку – повались «дьяволы» чуть раньше, место в плей-офф могло бы и уплыть.

В последнем матче Кирилл Марченко сделал хет-трик «Миннесоте», ярко и ясно показав притязания на роль лидера в команде из Огайо. Арсению Грицюку же только предстоит пройти этот нелёгкий путь – нападающий начинал сезон в четвёртом звене, в прошлом играл уже в третьем и отметился двумя очками.

В стартовом периоде «Коламбус» полностью владел инициативой, однако мастерства «мундирам» катастрофически не хватало. Зато его в достатке у «Нью-Джерси», который первый и не самый очевидный момент реализовал – на исходе большинства Тимо Майер бросил в ближний угол и не прогадал.

Во втором отрезке на авансцену вышли уже россияне – сначала Кирилл Марченко сравнял счёт, обокрав главную звезду «Дэвилз» на своей синей линии. Для россиянина этот гол стал четвёртым в сезоне. К тому же он помог Кириллу войти в топ-10 лучших снайперов франшизы – теперь с Райаном Джохансеном у них по 79 голов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Нью-Джерси» через несколько минут едва не пропустил в большинстве, дав сопернику выход «три в один», но затем на контратаке великолепный пас на Мерсера выложил Арсений Грицюк – форварду оставалось попасть в пустой угол.

Тот же Мерсер на последней минуте забил в пустые и снял вопросы о победителе. Однако шайба не стала последней в матче – Дмитрий Воронков после наброса Проворова сыграл на добивании, подарив лучик надежды своей команде. Но камбэка всё же не случилось.

«Нью-Джерси» одержал вторую победу кряду, перекрыв поражение на старте сезона от «Каролины». А Кирилл Марченко забросил четыре шайбы в первых трёх матчах сезона и повторил рекорд франшизы – до этого такое удавалось только Сонни Милано. Убойное начало сезона от Кирилла.