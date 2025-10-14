Данила Юров впервые сыграл в НХЛ, а его опытные товарищи помогли «дикарям» победить «Лос-Анджелес».

В «Миннесоте» дебютировал ещё один россиянин! Но пока очки штампуют Капризов и Тарасенко

Один из самых интересных матчей очередного игрового дня НХЛ состоялся в Сент-Поле. Там «Миннесота» проводила вторую домашнюю игру сезона – первую «дикари» проиграли «Коламбусу», поэтому им было необходимо реабилитироваться перед собственными болельщиками во встрече с «Лос-Анджелесом».

Этот матч стал дебютным в НХЛ для одного российского игрока – Данила Юров, пропустивший первые две игры «Уайлд» в этом сезоне, наконец-то официально появился в сильнейшей лиге мира. Молодой нападающий вышел в центре четвёртого звена вместе с Винни Хинострозой и Лиамом Эгреном.

Добывать необходимый результат «Миннесоте» помогали другие россияне. Первым, как ни странно, стал Андрей Кузьменко, который выступает в составе «Кингз». Форвард «королей» отправился в штрафной бокс в середине первого периода, и его удаление реализовал капитан хозяев Джаред Сперджен, открыв счёт в матче.

Полторы минуты спустя «дикари» получили возможность поиграть в формате «пять на три». Чем с огромным удовольствием воспользовались – Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе с интервалом в 18 секунд отправились на скамейку провинившихся, а Кирилл Капризов и Мэтт Болди с интервалом в 20 секунд досрочно освободили обоих.

В обоих случаях по ассисту на свой счёт записал Владимир Тарасенко – с учётом предсезонки новичок «Уайлд» набирает очки в четырёх из последних пяти матчей.

Три гола «Миннесота» уложила в две с половиной минуты, отправив соперника в глубокий нокдаун. Вторая двадцатиминутка прошла вообще без заброшенных шайб – казалось, что последние 20 минут будут абсолютной формальностью. Однако у гостей были другие планы.

Первым против выступил бывший игрок «дикарей» Кевин Фиала. Звено швейцарца накрыло игроков «Уайлд» в их зоне, а сам форвард пробил Йеспера Валльстедта со второй попытки – и сделал это с отрицательного угла.

Через несколько минут и «Лос-Анджелес» продемонстрировал своё умение наказывать соперников за отсутствие дисциплины. Байфилд, провинившийся перед вторым голом «Миннесоты», вернул должок, сократив отставание до минимума. А вот к игре Валльстедта в этом эпизоде есть вопросы.

Чтобы удержать минимальное преимущество и одержать победу в основное время, «дикарям» не хватило всего 46 секунд – «Кингз» заменили голкипера шестым полевым и устроили навал, который точным броском завершил Кемпе. Вот так он исправился сразу за два своих удаления – не только в первом периоде, но и в концовке третьего.

Свой шанс на искупление уже в серии буллитов получил и Кузьменко – но он не реализовал свою попытку в четвёртом раунде бросков. А вот Марко Росси в очной битве переиграл Дарси Кемпера – и принёс победу «Миннесоте».

Что касается Юрова, то в своём дебютном матче в НХЛ он провёл на льду 10 минут и 2 секунды, заработал «-1» и показал лучший процент выигранных вбрасываний среди всех участников встречи – 75% (шесть из восьми).

Следующий матч «Миннесота» проведёт меньше чем через сутки – «Уайлд» отправятся в гости к «Далласу». Ждём ещё одного появления Юрова – как и всех россиян «Миннесоты».