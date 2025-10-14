«Величайший хоккеист планеты». Контракт Макдэвида — выгоднейшая сделка в истории Америки?

Контракт Коннора Макдэвида с «Эдмонтоном» стал уникальным событием в истории НХЛ. Лучший хоккеист лиги и мира, имея возможность подписать самый крупный контакт, который вообще когда-либо могли увидеть в его виде спорта, сделал колоссальную скидку своей команде.

Канадец подписал двухлетнее соглашение на $ 12,5 млн в год — это даже не топ-3 в НХЛ на следующий сезон! Более того, это и не топ-1 в «Эдмонтоне».

Лучше всего эту ситуацию описывает тот факт, что Макдэвид мог заключить контракт с кэпхитом в районе $ 20,8 млн. То есть он сделал скидку… примерно на 40%! Вопиющая ситуация! Вот насколько Коннор хочет выиграть Кубок Стэнли с «Эдмонтоном».

Однако… а действительно ли случай Макдэвида такой уникальный для североамериканского спорта? И даже для НХЛ?

Журналист The Athletic Шон Гентайлл задался этими вопросами, а кроме того, решил разобраться: сделка Коннора — самая выгодная в истории спорта в Северной Америке? Оправданны ли были другие случаи крупных скидок со стороны лучших игроков?

«Чемпионат» приводит перевод статьи Гентайлла.

Коннор Макдэвид Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Останавливающий прорывы лайнбекер. Правша-реливер с мощным броском. Выбор в первом раунде драфта 2021 года, который пока не набирает в среднем и 10 очков за игру.

Все трое в 2026 году займут по $ 12,5 млн в зарплатной ведомости своих команд — столько же, сколько и величайший хоккеист планеты.

Возможно, это самый важный момент в контексте нового двухлетнего контракта на $ 25 млн, который Коннор Макдэвид подарил «Эдмонтону». Он игрок, который потенциально будет увековечен на горе Рашмор в своём виде спорта и находится, возможно, на пике формы. И он проведёт два сезона, зарабатывая на 25% меньше, чем самый высокооплачиваемый игрок НХЛ, с зарплатой, сопоставимой с игроками глубины состава в трёх других ведущих североамериканских лигах.

Конечно, при всём уважении к трём упомянутым выше игрокам: Роберту Спиллэйну из «Нью-Инглэнд Пэтриотс», Джордану Хиксу из «Бостон Ред Сокс» и Моузесу Муди из «Голден Стэйт Уорриорз». Ни одна лига не похожа на другую с точки зрения потолка зарплат, размеров состава, структуры контрактов и других факторов, но поразительно, какое место занимал бы кэпхит Макдэвида в НФЛ, НБА и МЛБ.

Игрок Срок Общая сумма Кэпхит Вид спорта Коннор Макдэвид 8 $ 100 млн $ 12,5 млн Хоккей Рональд Акунья-младший 8 $ 100 млн $ 12,5 млн Бейсбол Спенсер Страйдер 6 $ 75 млн $ 12,5 млн Бейсбол Коул Кмет 4 $ 50 млн $ 12,5 млн Американский футбол Джеремайя Овусу-Корамоа 4 $ 50 млн $ 12,5 млн Американский футбол Джейк Фергюсон 4 $ 50 млн $ 12,5 млн Американский футбол Ллойд Кушенберри 4 $ 50 млн $ 12,5 млн Американский футбол Брэндон Кларк 4 $ 50 млн $ 12,5 млн Баскетбол Патрик Мекари 3 $ 37,5 млн $ 12,5 млн Американский футбол

Таблица 1. Игроки из других видов спорта с таким же кэпхитом, что и у Макдэвида

Макдэвид, считающийся величайшим игроком НХЛ на сегодняшний день и одним из величайших в истории лиги, уже подписывал взаимовыгодный контракт — тот, что был заключён в 2017-м и действует до сих пор — на восемь лет и $ 100 млн.

Если предположить, что потолок зарплат не будет расти, какова должна быть стоимость контракта Макдэвида?

Сезон Кэпхит Стоимость с поправкой на потолок зарплат Стоимость с поправкой на инфляцию 2018/2019 $ 12,5 млн $ 12,5 млн $ 12,5 млн 2019/2020 $ 12,5 млн $ 12,8 млн $ 12,7 млн 2020/2021 $ 12,5 млн $ 12,8 млн $ 12,9 млн 2021/2022 $ 12,5 млн $ 12,8 млн $ 13,7 млн 2022/2023 $ 12,5 млн $ 13 млн $ 14,7 млн 2023/2024 $ 12,5 млн $ 13,1 млн $ 15,2 млн 2024/2025 $ 12,5 млн $ 13,8 млн $ 15,6 млн 2025/2026 $ 12,5 млн $ 15 млн $ 16 млн

Таблица 2. Нынешний кэпхит Макдэвида с поправкой на рост потолка зарплат и инфляцию

Макдэвид мог заключить новый контракт после 1 июля, и после непродолжительного, но серьёзного смятения он переподписался с «нефтяниками». Однако его среднегодовая зарплата в $ 12,5 млн ставит его ниже Кирилла Капризова из «Миннесоты» ($ 17 млн), одноклубника по «Ойлерз» Леона Драйзайтля ($ 14 млн) и Натана Маккиннона из «Колорадо» ($ 12,6 млн).

«Это уникальная ситуация. Мы не собирались подписывать долгосрочный контракт, — заявил Макдэвид журналистам в Эдмонтоне. — Два года при такой сумме — это очень разумно. Это даёт шанс продлить наше чемпионское окно здесь, в Эдмонтоне. Мой пёс Ленни не останется без еды. Всё будет хорошо».

Тем не менее решение Макдэвида поразительно. Вместо того чтобы подписать максимальный контракт, изменив весь рынок, на сумму более $ 20 млн за сезон, что он легко мог бы сделать, став свободным агентом в июле 2026 года, 28-летний игрок полностью отказался от повышения зарплаты, предпочтя оставить «Эдмонтону» больше места под потолком зарплат, чтобы клуб (потенциально) мог создать команду, способную выиграть, а не проиграть в финале Кубка Стэнли, что они делали последние два года.

Однако это не просто альтруизм. Стать чемпионом на своих условиях, играя вместе с близкими друзьями — личный приоритет Макдэвида. Это к тому же и временный вариант. Через два года Коннор сможет подписать ещё один контракт, и в 30 лет ему всё равно заплатят огромные деньги. Если он станет свободным агентом через три года, то получит свой мегаконтракт.

Кроме того, это решение — каким бы вопиющим и примечательным оно ни было — не так уникально, как может показаться. Суперзвёзды в других видах спорта пошли на значительные скидки, чтобы у их команд были финансовые ресурсы, необходимые для конкуренции на самом высоком уровне. Обычно это срабатывает, что является хорошей новостью для Макдэвида и «Ойлерз», но есть и исключения. Мы рассмотрели некоторые контракты с 2000 года, наиболее схожие с соглашением Коннора.

НХЛ: Сидни Кросби

Это самое точное сравнение, на которое мы вообще можем рассчитывать. Кросби, талант поколения НХЛ, в 2012 году подписал контракт на $ 8,7 млн в год. В то время такая зарплата составляла 13,5% от потолка зарплат НХЛ. Новый контракт Макдэвида занимает 12%. У Кросби, как и у Макдэвида, был не самый крупный кэпхит в лиге — таковой был у Алекса Овечкина ($ 9,54 млн). У Кросби, как и у Макдэвида, был не самый крупный кэпхит в своей команде — таковой был у Евгения Малкина ($ 9,5 млн). Кросби, как и Макдэвид, сознательно подписывал контракт по цене ниже рыночной, чтобы побороться за чемпионство в выбранном им месте с самыми близкими друзьями.

Однако если вы пытаетесь решить, какая сделка более выгодна для клуба, есть некоторые важные различия с обеих сторон. Новый контракт Кросби был рассчитан на 12 сезонов, а не на два, и это означало, что «Питтсбургу» удалось «привязать» Сида к команде за сумму ниже рыночной на весь период расцвета игрока. Однако в то время НХЛ разрешала обратные структуры контрактов, что сделало решение немного более благоприятным для хоккеиста. Кросби заработал значительную часть общей суммы в первые годы, включая $ 36 млн за первые три сезона, в то время как «Питтсбург» пожинал плоды соглашения с таким приятным кэпхитом. Кроме того, Сид менее чем за один полный сезон столкнулся с проблемами, которые были связаны с сотрясением мозга, и в то время его будущее ставили под сомнение, из-за чего контракт не подлежал страхованию.

Коннор Макдэвид и Сидни Кросби Фото: Leah Hennel/Getty Images

Другой фактор, конечно же, заключается в том, что Кросби уже выиграл Кубок Стэнли, и руководство «Питтсбурга» более последовательно демонстрировало умение окружить его качественными партнёрами по команде. Макдэвиду повезло меньше.

МЛБ: отсроченные выплаты

На дворе октябрь, так что этот вопрос в центре внимания. Действующий чемпион «Лос-Анджелес Доджерс» — безусловный лидер в этом направлении: начиная с 2028 года более $ 1 млрд отсроченных выплат направятся восьми разным игрокам. Из них $ 680 млн, конечно же, предназначены для уникума Сёхэя Отани, который получает $ 2 млн за сезон в течение своего 10-летнего контракта.

Для такой богатой команды, как «Доджерс», это пример взаимовыгодной схемы. Им не нужно платить Отани и компании авансом, вместо этого они накапливают проценты, которые учитываются в итоговых выплатах, что относительно минимизирует их расходы на налог на роскошь и сохраняет краткосрочную финансовую гибкость, необходимую для подписания более талантливых игроков.

С точки зрения спортсменов это вопрос отложенного вознаграждения. Накопленные деньги превышают то, что им изначально задолжали. Отани, каким бы невероятно талантливым он ни был, не заработал бы $ 700 млн за 10 лет по обычной схеме. С финансовой точки зрения, это выгодно и команде, и игрокам примерно в равных долях.

Сёхэй Отани Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Макдэвид, для сравнения, фактически говорит «спасибо, но нет» более чем $ 15 млн за два сезона. Эти деньги не поступают на эскроу-счёт, они идут напрямую в карманы его нынешних и будущих товарищей по команде. Максимальная сумма, которую «Доджерс» могут заплатить своим игрокам, в значительной степени теоретическая из-за особенностей МЛБ. Максимальная сумма, которую «Ойлерз» могут заплатить своим игрокам в следующем сезоне, составляет $ 104 млн, что соответствует потолку зарплат в НХЛ.

НФЛ: элитные квотербеки

В 2013 году Том Брэди положил начало тенденции, которая продолжалась до конца его карьеры. Брэди, один из лучших квотербеков всех времён, не всегда получал зарплату, соответствующую этому статусу. Он согласился на новый трёхлетний контракт с гарантированными $ 33 млн, сэкономив «Нью-Инглэнд Пэтриотс» $ 8 млн под потолком в 2013 году и $ 7 млн в следующем. В то время сообщалось, что эти деньги были предназначены для ресивера Уэса Уэлкера, который в итоге подписался с «Денвер Бронкос» (ресивер в американском футболе — это атакующий игрок, чья задача — получать передачи от квотербека. — Прим. «Чемпионата»). Вместо этого деньги достались Дэнни Амендоле. В 2016 году Брэди подписал контракт, по которому «Пэтриотс» освобождали дополнительный $ 1 млн в сезоне-2018/2019 на случай, если Джимми Гаропполо украдёт его место. Как вы помните, этого не произошло. Вместо этого Брэди и «Пэтриотс» выиграли ещё два Супербоула.

Брэди продолжил в том же духе с «Тампа-Бэй Бакканирс» – после победы в Супербоуле 2021 года они договорились о четырёхлетнем контракте с тремя аннулируемыми годами (в НФЛ это механизм, позволяющий командам распределять подписные бонусы на большее, чем срок контракта, количество лет. — Прим. «Чемпионата»), что позволило распределить его прежний кэпхит в размере $ 25 млн на весь срок сделки. Это освободило почти $ 19 млн под потолком для удержания таких игроков, как Роб Гронковски.

Том Брэди Фото: Brace Hemmelgarn/Getty Images

Мы видели похожие подходы у Патрика Махоумса и Джоша Аллена. В 2020 году Махоумс подписал с «Чифс» 10-летний контракт на $ 450 млн, что было рекордом на тот момент, но по-своему выгодным для команды — в сделке было предусмотрено несколько потенциальных точек реструктуризации при гарантированных $ 63 млн (14%). С тех пор 15 квотербеков, включая Кайлера Мюррея и Кирка Казинса, заключили соглашения на более высокую сумму, обычно с гарантированным доходом от 40% до 55%. Махоумс, в свою очередь, выиграл ещё два Супербоула и пока не пропустил ни одного матча Американской футбольной конференции (одна из конференций НФЛ. — Прим. «Чемпионата») в качестве стартового игрока.

Аллен тем временем завершил сезон MVP, когда подписал новый контракт в 2025 году. Он также не взошёл на вершину списка самых высокооплачиваемых футболистов, заключив соглашение на $ 55 млн в этом сезоне — меньше, чем у Дака Прескотта — и позволив «Биллс» подписать нескольких ключевых свободных агентов перед сезоном-2025.

Основное сходство между этими тремя футболистами и Макдэвидом: все они были лицами своей франшизы, если не всей лиги, и все трое оставили значительные деньги на столе, вместо того чтобы подписать контракты, которые возвели бы их на вершину списков по доходам на весь срок соглашений. Коннор, может, и отказался от крупного куска — примерно от 40% — но он также подготовился к подписанию мегаконтракта в ближайшем будущем – с «Ойлерз» или с кем-то ещё.

НБА: дальновидные суперзвёзды

Прошлым летом разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон продлился с клубом на четыре года и на сумму $ 156,5 млн, вместо того чтобы подождать до июля 2025 года и подписать максимальный контракт на гарантированные $ 113 млн больше. Если всё сложится удачно, Брансон сможет заключить соглашение в 2028 году на $ 417 млн на пять лет. В этом случае он получит свои деньги обратно, но это расчётливый риск для разыгрывающего, которому к тому моменту исполнится 32 года. Тем временем «Никс» смогли переподписать ключевых игроков и приобрести других, таких как звёздный центровой Карл-Энтони Таунс, избежав ужасающего для НБА второго «апрона» (порог финансовых штрафов, превышение которого сулит клубу дополнительными жёсткими финансовыми ограничениями, вплоть до потери драфт-пиков. — Прим. «Чемпионата»).

Мотивация Брансона в сочетании с относительно коротким сроком контракта (четыре года) и возможностью более крупных выплат в будущем делает его подходящим, пусть и несколько неидеальным сравнением с Макдэвидом. Среди игроков НБА он самый яркий пример, но не единственный.

Леброн Джеймс и Крис Бош Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Когда Леброн Джеймс и Крис Бош присоединились к Дуэйну Уэйду в «Майами Хит», все трое пожертвовали деньгами: примерно по $ 15 млн каждый в течение срока действия их шестилетних контрактов, подписанных в 2010 году. Джеймс и Бош заключили соглашения на $ 110,1 млн, а Уэйд — на $ 107 млн. Джеймс решил отказаться [от повышения] в 2014 году после завоевания титулов в 2012 и 2013 годах, отчасти благодаря приходу Рэя Аллена — члена Зала славы, сравнявшего счёт в шестом матче финала НБА 2013 года с «Сан-Антонио».

Кевин Дюрант, присоединившись к «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2016/2017 и завоевав титул MVP финала НБА, подписал новый контракт на $ 25 млн — на $ 1,5 млн меньше, чем в предыдущем сезоне, и на $ 9,5 млн меньше максимальной суммы, на которую мог рассчитывать. Это решение позволило «Голден Стэйт», помимо прочего, переподписать ключевого игрока Андре Игуодалу. В том сезоне они выиграли второй титул подряд, а Дюрант снова стал MVP финала.

«Я знал, что он откажется от большого количества денег, чтобы мы могли сохранить Андре и Шона Ливингстона, — сказал тренер Стив Керр Bay Area News Group перед началом сезона. — Не думал, что он потребует больше этих сумм. Замечательный жест».

Керр сравнил Дюранта с Тимом Данканом, с ещё одним членом Зала славы наивысшего уровня, который поставил на первое место не деньги. За свои последние пять сезонов в НБА, бо́льшую часть которых он провёл, будучи невероятно эффективным игроком, Данкан так и не заработал больше $ 10,4 млн. По самым скромным подсчётам, это сэкономило «Сан-Антонио» десятки миллионов долларов под потолком зарплат и помогло команде выиграть титул в 2014 году — пятый для Данкана.

«Он заработал максимум, а затем в ключевые моменты своей карьеры соглашался на несколько меньшие суммы, чтобы команда могла подписать игроков, — сказал Керр. — Лига устроена так, коллективное соглашение устроено так, что в ключевые моменты звёздный баскетболист сам решает, стоит ли ему немного уре́зать контракт.

Справедливо это или нет, не знаю. Но я точно знаю: Тим понимал, что это очень помогает его карьере. Кей Ди [Кевин Дюрант] понимает то же самое. В конечном счёте он заработает состояние за свою карьеру. Уже заработал. И, надеюсь, он выиграет ещё больше титулов. Вот о чём он беспокоится».