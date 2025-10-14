Кто стал главной потерей? За кем стоит понаблюдать? Визитные карточки клубов НХЛ, Запад

Регулярный чемпионат НХЛ постепенно набирает обороты. Команды провели уже по два-три матча, а в дальнейшем ритм будет только увеличиваться.

Если вы не очень пристально следите за лигой, но хотели бы познакомиться с командами поближе, или же не так много времени уделяли ей в межсезонье, «Чемпионат» предлагает вам визитные карточки каждого из 32 клубов – самый простой способ получить основную информацию. Начинаем с Западной конференции.

«Анахайм Дакс»

«Анахайм» не выходил в плей-офф с 2018 года, но теперь у «уток» есть хорошая возможность вернуться в список 16 лучших клубов НХЛ – команда неплохо усилилась в межсезонье и пригласила на пост главного тренера легендарного Джоэля Кенневилля, построившего чемпионский «Чикаго» начала 2010-х.

Потери Джона Гибсона и Тревора Зеграса, кажется, немного бьют по амбициям «Дакс» на бумаге, но по факту у них есть те, кто может безболезненно заменить некогда главных звёзд этой команды. Дело за малым – доказать, что все перестановки и приобретения были сделаны не просто так.

«Ванкувер Кэнакс»

Прошлый сезон получился для «Кэнакс» плохим не столько по результату (хотя и там было мало хорошего), сколько по репутационной составляющей – раздрай в коллективе затмил собой всё, что происходило на льду.

Задача нового главного тренера Адама Фута довольно проста (в том смысле, что в ней нет чего-то комплексного) – вернуть хороший микроклимат в раздевалке и помочь игрокам поддерживать свой уровень. Исполнители у «косаток» есть, изменения в ростере были нужны точечные – переход Эвандера Кейна в эту концепцию вписывается полностью.

Единственное, что может мешать команде – стремительно приближающийся к истечению контракт Куинна Хьюза. В остальном потенциал «Ванкувера» позволяет заходить в плей-офф.

«Вегас Голден Найтс»

Вряд ли будет преувеличением назвать «рыцарей» главными фаворитами конференции – и без того мощный атакующий состав они усилили самым вкусным лотом на рынке свободных агентов. Парадокс в том, что пока «Голден Найтс» пропускают больше, чем забивают – однако эту проблему в Парадайсе наверняка смогут решить.

Павла Дорофеева как игрока, за которым стоит последить, мы бы отметили вне зависимости от его старта – сейчас состав «Вегаса» в большей степени состоит из опытных игроков, где 24-летний россиянин является едва ли не самым молодым хоккеистом. А после пяти голов в трёх матчах тем более рекомендуем обратить на него внимание – если вдруг по каким-то причинам вы этого ещё не сделали.

«Виннипег Джетс»

Когда у тебя в воротах находится лучший голкипер НХЛ двух последних лет, за результат в регулярке как будто особо и не переживаешь. Проблема «Джетс» находится за пределами гладкого сезона – там и Хеллебайк не выручает, и сама команда играет хуже собственных возможностей.

Возможно, чемпионский опыт Джонатана Тэйвза поможет «реактивщикам» понять, каково это – доходить до решающих стадий Кубка Стэнли. Виннипег и без того называют самым депрессивным местом НХЛ – а если ещё и с таким потенциалом клуб будет продолжать вылетать на ранних стадиях, всё станет совсем плохо.

«Даллас Старз»

От «Далласа» тоже ждут большего, и результаты «звёзд» были лучше, чем у «Джетс», но при Питере Дебуре команда упёрлась в потолок, который никак не получалось пробить три года подряд.

Глен Галуцен в двух из этих трёх случаев вставал на пути «Старз» вместе с «Эдмонтоном», пусть и в роли ассистента, а не самостоятельного тренера. Однако он знает, как поставить то, чего не хватало «Далласу» – при хорошем наборе атакующих игроков в ключевые моменты команда порой была слишком беззубой.

«Калгари Флэймз»

Да, находящийся в АХЛ Иван Просветов – главное приобретение «Флэймз» в межсезонье. Просто потому, что других у «огоньков» практически не было. Решение пойти в новую регулярку со старым составом в целом можно понять – команде Райана Хаски совсем чуть-чуть не хватило для попадания в восьмёрку на Западе весной.

«Сент-Луис» тогда оказался лучше «Калгари» лишь по дополнительным показателям, а сами канадцы ударно провели концовку. Вероятно, из-за этого в «огненной» части Альберты верят, что как минимум за уайлд-кард этот ростер может побороться и сейчас.

«Колорадо Эвеланш»

Возвращение Габриэля Ландескога – серьёзная эмоциональная подпитка для «Эвеланш», которая в то же время слегка связала руки «лавинам» на рынке свободных агентов. Но даже без значительного усиления «Колорадо» будет одним из главных фаворитов на Западе.

Мартин Нечас чувствует себя в Денвере всё лучше и лучше, Натан Маккиннон и Кейл Макар не собираются сбавлять обороты. Чуть больше стабильности от вратарей – и машина Джареда Беднара станет практически неуязвимой.

«Лос-Анджелес Кингз»

«Мы знаем, что вы чувствуете» – «короли» могли бы сказать что-то в таком духе «Далласу», ведь уже четыре года подряд в плей-офф их выбивает «Эдмонтон». Если «звёзды» забрали у «нефтяников» тренера, то «Кингз» решили взять Кори Перри. Канадец, конечно, в последние годы стал практически гарантом участия в финале Кубка Стэнли, но не самого трофея.

Хотя для «Лос-Анджелеса» это всё равно будет большим шагом вперёд. И он очень нужен, ведь свой последний сезон в карьере проведёт легенда клуба Анже Копитар. Проводить рекордсмена франшизы по многим статистическим показателям нужно красиво, действительно по-королевски – и это, пожалуй, главная задача «Кингз» в новом сезоне.

«Миннесота Уайлд»

Главного успеха «Миннесота» уже достигла, продлив соглашение с Кириллом Капризовым на восемь лет. Теперь главное, чтобы в его игру не вмешивались травмы – в прошлом сезоне после вылета Кирилла из строя игра «дикарей» посыпалась настолько, что они чуть не пролетели мимо плей-офф.

А в первом раунде чуть не прошли мощный «Вегас» – то есть силы и возможности забраться высоко у «Уайлд» есть. Вероятно, в этом году большого взлёта ждать не стоит, но фундамент команды со здоровым Капризовым кажется довольно крепким.

«Нэшвилл Предаторз»

После массовой закупки прошлого сезона итоговый результат «хищников» иначе как провалом не назовёшь. Сейчас «Предаторз» поработали над усилением глубины, и невыход в плей-офф ещё раз может стать критическим для Эндрю Брюнетта.

Возможно, избежать ещё одной неудачи поможет Фёдор Свечков? Российский форвард закрепился в основе «Нэшвилла» по ходу предыдущей регулярки, а теперь готов выйти на новый уровень. Вместе с другой талантливой молодёжью команды Свечков может стать хорошим подспорьем в борьбе за место в восьмёрке.

«Сан-Хосе Шаркс»

У самого молодого главного тренера лиги продолжает собираться интересная молодая команда. В ней есть и опытные игроки, которые наверняка помогут подающим надежды хоккеистам обосноваться в НХЛ, но уже сейчас ставку в «Шаркс» преимущественно делают на костяк из недавних (или действующих) дебютантов.

«Акулам» предстоит выбрать нового капитана после окончания карьеры Логаном Кутюром, однако в клубе, вероятно, не будут торопиться – эксперты за океаном уже сейчас называют будущим обладателем нашивки «С» Маклина Селебрини, который должен повести «Сан-Хосе» в светлое будущее. Но оно, очевидно, начнётся чуть позже.

«Сент-Луис Блюз»

Всего три секунды отделяли «музыкантов» от прохода во второй раунд Кубка Стэнли в последнем плей-офф. Джим Монтгомери за короткое время построил из «Сент-Луиса» одну из самых ярких команд второй части прошлой регулярки, поэтому ожидания от «Блюз» достаточно высокие.

Клубу из Миссури пришлось отказаться от одного из самых многообещающих молодых снайперов лиги Захари Болдюка во имя баланса в составе. Но даже без него у «блюзменов» хватает игроков, которые вернулись на прежний высокий или вышли на абсолютно новый уровень при Монтгомери – «Сент-Луис» вполне тянет на главную тёмную лошадку Запада.

«Сиэтл Кракен»

После отчасти сенсационного захода во второй раунд плей-офф-2023 от «Кракен» ожидали дальнейшего развития, однако в последние два сезона «Сиэтл» стал практически синонимом слова «серость» – примерно то же самое в своё время говорили про «Аризону».

Приглашение Лэйна Ламберта на пост главного тренера – очередная попытка что-то поменять, но как будто его назначение не делает «кракенов» ближе к этому ни на шаг. Этой команде не хватает настоящей звезды – Мэттью Бенирс ей пока так и не стал. Как и Шейн Райт, который только-только начал обживаться на уровне НХЛ.

«Чикаго Блэкхоукс»

В третий год Коннора Бедарда в НХЛ всё ещё непонятно, куда и когда собираются двигаться эти «Блэкхоукс». Талантливые игроки у «ястребов» есть, но приглашение Джеффа Блэшилла вообще не вяжется с амбициями вернуть болельщикам «Чикаго» их 2010-е.

Стоит готовиться к тому, что вспышки у команды из Города Ветров будут – это могут быть выступления отдельных игроков или связок, – но вряд ли они продвинутся на более серьёзный уровень. И пока стабильности на горизонте не видно.

«Эдмонтон Ойлерз»

Поражения в двух финалах подряд – очень болезненные события для любой команды. Не говоря о той, которая давно не знала вкуса побед и благодаря наличию двух звёзд элитного уровня и «удачной» географии всегда находится под огромным давлением.

На завоевание Кубка Стэнли у этих «Ойлерз» осталось три года – ещё столько Коннор Макдэвид будет зарабатывать $ 12,5 млн. Первый из этих трёх уже пошёл.

«Юта Мамонт»

На второй год существования «Юта» обзавелась именем, и нам только предстоит узнать, насколько эти «мамонты» будут мощным животным по меркам НХЛ. Обмен Джона Петерки из «Баффало» вполне можно считать заявлением об амбициях – за немецкого форварда «Мамонт» выиграли большую конкуренцию.

Новые имена появились и в защите – и в первую очередь мы отметим обладателя Кубка Гагарина Дмитрия Симашева, который смог закрепиться в основе команды по итогам предсезонки. В прошлой регулярке «Юте» до попадания в плей-офф не хватило не так уж и много – не сказать, что шансов по сравнению с прошлым годом стало больше, но при этом и амбиции у клуба явно выше 82 игр в году.