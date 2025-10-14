Лучший спорт 15 октября: Овечкин, Кучеров и Капризов в НХЛ, игры «Зенита» и ЦСКА в Единой лиге, а также Марокко — Франция на ЧМ U20!

Топ-матчи среды: Никитин против «Локомотива» в КХЛ, Кубок России по футболу и баскетбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 15 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: остановит ли Игорь Шестёркин Макдэвида и Ко?

Российский вратарь «Рейнджерс» начал сезон феноменальным образом – 97,62% отражённых бросков, коэффициент надёжности 0,67 и шат-аут в первых трёх матчах. Последнюю игру своей команды он пропустил, что делает вероятность его появления во встрече с «Эдмонтоном» куда выше. Как он сыграет против финалистов последнего Кубка Стэнли?

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 октября 2025, среда. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Овечкин против Кучерова — кто кого?

Звёздные российские форварды начали регулярку по-разному – Овечкин набирает очки в двух последних матчах, а Кучеров после ассистентского дубля в первой игре немного пропал с радаров. Александр приближается к 900-му голу в НХЛ, Никита – к 1000-му результативному действию. Увидим ли мы шаги к этим отметкам в их очной встрече?

🏒 4:30: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 октября 2025, среда. 04:30 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли свою результативную серию Капризов?

После подписания самого крупного контракта в истории НХЛ Кирилл выдал очень мощный старт сезона – форвард сделал 3+4 в первых трёх играх, не уходя без очков ни в одной из них. Капризов находится в отличной форме – пострадает ли от него и «Даллас»?

⚽️ 14:30: «Енисей» — «Уфа», Кубок России, 1/16 финала

Интрига: воспользуется ли «Уфа» вторым шансом?

«Уфа» проиграла на прошлой стадии Кубка, однако пробилась в следующий раунд из-за ошибки любительского клуба «Фанком» с заявкой игрока. Теперь команда Омари Тетрадзе встретится в Красноярске с «Енисеем». Клуб из Сибири ранее одолел медиафутбольный «Амкал». И сейчас «Енисей» — также фаворит. Но, возможно, у «Уфы» получится воспользоваться подарком и пройти дальше.

«Уфе» пройти дальше помогла ошибка соперника: КДК РФС удовлетворил протест «Уфы» и присудил «Фанкому» поражение со счётом 0:3

⚽️ 18:00: «Чайка» — «КАМАЗ», Кубок России, 1/16 финала

Интрига: какой из клубов приблизится к матчам с командами РПЛ?

«Чайка» и «КАМАЗ» рвутся к встречам с представителями РПЛ. Осталось пройти всего два раунда! Но далее пробьётся только один клуб. В пользу «Чайки» — фактор домашнего поля. Однако «КАМАЗ» — сильнее по игре. Чьё преимущество окажется весомее?

🏀 18:30: «Самара» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 октября 2025, среда. 18:30 МСК Самара Самарская область Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: настал момент исправляться?

«Зенит» стартовал в новом сезоне с результата 1-2 — вряд ли такого начала ждали болельщики сине-бело-голубых, но это уже данность. «Самара» пока ещё не вкусила запах победы в этом чемпионате. У волжан лишь одно преимущество в данном противостоянии — домашний паркет с поддержкой болельщиков. Однако мотивированный «Зенит» будет очень сложно остановить.

🏒 19:00: «Локомотив» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2025, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт первый после ухода из «Локомотива» визит Игоря Никитина в Ярославль?

Наставник ЦСКА уже встречался со своей бывшей командой в этой регулярке, и тогда железнодорожники оказались на голову сильнее армейцев. Теперь Игорю Никитину и его команде предстоит первый выезд в Ярославль в этом сезоне. С учётом той формы, в которой сейчас находятся красно-синие, каждая игра приобретает дополнительную важность. Не говоря уже об этой.

Что сказал о предстоящей игре сам Никитин? Главный тренер ЦСКА Никитин высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в Ярославле

🏒 19:30: СКА — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2025, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли СКА победить во второй раз подряд?

Армейцы на днях прервали пятиматчевую серию неудач. Та победа выдалась очень громкой – но причины этому были далеко не в том хоккее, который показала команда Игоря Ларионова. Побед «на классе» от армейцев в Петербурге давно заждались – смогут ли они переиграть попавших в пике «волков»?

⚽️ 19:30: «Арсенал» Тула — «Сокол», Кубок России, 1/16 финала

Интрига: Тула окажется в следующем раунде?

«Арсенал» примет дома «Сокол». Туляки ранее прошли «Волну», а их соперник — медиафутбольный клуб «БроукБойз». Теперь команды решат между собой, кто станет ближе к игре с представителем РПЛ. У команды Дмитрия Гунько весомое преимущество в виде домашнего поля. Поможет ли?

🏀 19:30: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 октября 2025, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем запомнится первый домашний матч армейцев?

Старт сезона Единой лиги получился для армейцев сложным: поражение от «Пармы» и победа на последних секундах в игре с «Зенитом». Но ЦСКА все встречи проводил на выезде. Настала пора возвращаться в родной «Мегаспорт». Удастся ли «Пари Нижний Новгород» навязать борьбу чемпиону в родных стенах?

⚽️ 23:00: Марокко U20 — Франция U20, чемпионат мира, 1/2 финала

Интрига: кто станет финалистом молодёжного ЧМ?

Молодёжный чемпионат мира в Чили движется к концу. Впереди — полуфиналы. В первом встретятся Марокко и Франция. Французы всегда находятся в топе фаворитов, а марокканцы неожиданно оказались в 1/2 финала. Однако вполне заслуженно. Возможно, африканцы совершат мегасенсацию и вовсе окажутся в матче за трофей?