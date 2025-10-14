Лучший матч регулярки КХЛ? «Трактор» и «Авангард» забросили 13 шайб на двоих!

Первую реальную оплеуху в этом сезоне «Авангард» получил как раз в Челябинске, когда не только уступил 1:5, но и выглядел крайне блёкло в плане качества игры. Уже потом «ястребы» проиграли в «двойнике» «Автомобилисту», но там «Авангард» хотя бы владел инициативой и не смог справиться с зашкаливающей самоотверженностью уральцев и игрой Владимира Галкина.

«Трактор» же продолжало шатать по сезону: прошло уже слишком много времени, чтобы списывать проблемы на поздний старт предсезонки и радикальное обновление состава. Команда у Бена Гру даже сейчас очень приличная по именам, разве что глубина обороны несколько провисает. Победа над «Локомотивом» с очень уверенным первым периодом и грамотной игрой по счёту в оставшиеся минуты как будто обнадёжила болельщиков.

Уже за первые пять минут команды обменялись голами: Василий Пономарёв прекрасно сыграл на подставлении и закрыл Мыльникова, который не смог накрыть шайбу. Через 46 секунд Егор Коршков великолепно использовал свои немаленькие габариты на пятаке и сравнял счёт — именно за такие шайбы форварда и взял «Трактор». Как оказалось, это было лишь начало феерии.

В этом сезоне можно было прочитать много шуток про Криса Дриджера и его уровень игры. Поигравший в НХЛ и на чемпионате мира канадец действительно пропустил немало лёгких шайб, но это не снимает ответственности с обороны. Повторимся: после перемен в межсезонье глубина защиты чёрно-белых стала хуже, полноценная замена тому же Артёму Блажиевскому не найдена. Однако качество игры в обороне упало несоразмерно сильно с потерями.

Весной из «Трактора» ушёл Борис Миронов: повышение в главные тренеры «Лады» закончилось молниеносной отставкой. Гру привёл в штаб своего старого знакомого Марио Рише, работавшего главным во французской лиге. К улучшению игры в защите это не привело: команда допускает множество потерь, процент нейтрализации меньшинства упал на 4% по сравнению с прошлым сезоном, а защитники порой действуют совсем бессистемно.

Всё это можно было наблюдать по ходу первого периода, где «Авангард» просто издевался над челябинской защитой, нанеся 24 броска в створ. Несколько раз у омичей вообще проходила одна и та же комбинация, когда гости рвали правый фланг хозяев. Помогало и топовое большинство, в котором пришла четвёртая шайба — да и перед второй «Авангард» поиграл «5 на 4», пусть всего 20 секунд. В общем, команда Ги Буше в первом периоде напоминала свои лучшие образцы.

Однако при 1:4 защитник-домосед Фёдор Крощинский забил свой первый гол с 31 января 2023-го (и первый – за новый клуб), мощно прошив ворота Никиты Серебрякова. «Трактор» уже привычно для этого сезона провалил первый период, но если команде Гру дать укусить палец, она спокойно может откусить всю руку. Вторая двадцатиминутка началась с раннего большинства «Трактора»: хозяева чуть не пропустили в меньшинстве, однако в ответной атаке Джош Ливо показал, почему является рекордсменом лиги.

После семи шайб обе команды на оборону откровенно забили — да и как в такой игре вообще можно было обороняться? «Трактор» начал использовать преимущество дальней лавки и чаще атаковать позиционно, но «Авангарду» не надо было много моментов: между голом Пьеррика Дюбе случились контратака с голом Потуральски и вбрасывание, после которого Дмитрий Рашевский выиграл борьбу за шайбу у Ливо и оформил дубль — как оказалось, не последний в матче.

Челябинские режиссёры не раз и не два выводили на первый план Дриджера, однако канадец жевал свою жвачку и не менял кепку на шлем. Но и «Трактор» успел забить в раздевалку уже перед вторым перерывом, с видимой лёгкостью расписав атаку с ходу и выведя на бросок Григоренко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Третий период на фоне этих безумств получился относительно спокойным: «Авангард» снова реализовал большинство, и Прохоркин оформил дубль. Только после этого Дриджер вышёл на лёд и за отведённые девять с небольшим минут не пропустил. Попытка «Трактора» пойти на очередной камбэк провалилась, Потуральски очень быстро забил в пустые ворота и оформил третий омский дубль встречи.

«Авангард» свой уровень подтвердил — даже с учётом пяти пропущенных и того, что Никита Серебряков даже в такой ситуации спас ещё в паре верных моментов. А вот в «Тракторе» очевидно что-то не так с защитой — а когда видишь, как бывший моторчик СКА Василий Глотов мучится в Челябинске, понимаешь, что и не только с ней. Однако именно оборона финалистов нуждается в скорейших переменах — кадровых или тренерских.