Результаты матчей КХЛ за 14 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Драка на первой секунде в Астане, Хмелевски освистали фанаты «Салавата». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 14 октября 2025 года
«Торпедо» пропустило семь шайб в Минске, «Шанхай» прервал победную серию «Динамо».

14 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5)     1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5)     1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5)     1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)    

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Победу в «зелёном дерби» одержали казанцы со счётом 4:1.

Уже на третьей минуте встречи счёт открыл нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. На 13-й минуте Дмитрий Яшкин удвоил преимущество гостей. Через 38 секунд Григорий Панин размочил счёт в матче. На последней минуте первого периода Степан Фальковский вновь увеличил преимущество казанцев до двух шайб. На 35-й минуте игры Александр Хмелевски отметился дебютной шайбой в составе «Ак Барса».

Александр Хмелевски: обидно, что болельщики в Уфе свистели, когда я забил

Таким образом, «Ак Барс» продлил свою победную серию до пяти матчей и обошёл в таблице «Трактор», поднявшись на четвёртое место на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 4
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Данияр (Савицкий, Кайыржан) – 10:59 (5x5)     2:0 Томпсон (Кайыржан, Уолш) – 15:01 (5x5)     2:1 Ткачёв (Уилсон) – 28:14 (5x5)     2:2 Кара (Чехович, Неколенко) – 33:48 (5x4)     2:3 Уилсон (Ткачёв, Аланов) – 34:27 (5x5)     3:3 Уолш (Веккионе, Симонов) – 43:21 (5x5)     3:4 Уилсон – 65:00    

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 Б.

На первой секунде матча состоялась драка между Мэйсоном Морелли и Александром Лукиным. Оба хоккеиста сбросили перчатки и провели эффектный бой, обменявшись ударами. В конце драки легионер повалил Лукина на лёд. Игроки пожали друг другу руки после драки.

«Барыс» повёл со счётом 2:0 к 15-й минуте матча — голами отметились Самат Данияр и Тайс Томпсон. «Сибири» удалось перевернуть встречу во втором периоде, когда новосибирцы забросили три безответные шайбы — отличились Владимир Ткачёв, Владислав Кара и Скотт Уилсон. На старте третьего периода «Барыс» сравнял счёт благодаря голу Райли Уолша. В дополнительное время «Барыс» не реализовал большинство. По буллитам победу одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 8
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв (Шарипзянов) – 04:00 (5x5)     1:1 Коршков (Ливо, Кадейкин) – 04:46 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 10:59 (5x5)     1:3 Рашевский (Фьоре, Ибрагимов) – 11:53 (5x5)     1:4 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 14:57 (5x4)     2:4 Крощинский (Дер-Аргучинцев, Григоренко) – 16:29 (5x5)     3:4 Ливо (Дронов, Светлаков) – 22:43 (5x4)     3:5 Потуральски (Окулов, Рашевский) – 25:34 (5x5)     4:5 Дюбе (Гросс, Григоренко) – 26:00 (5x5)     4:6 Рашевский (Потуральски) – 31:58 (5x5)     5:6 Григоренко (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:36 (5x5)     5:7 Прохоркин (Шарипзянов, Лажуа) – 50:08 (5x4)     5:8 Потуральски – 55:57 (en)    

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Результативная встреча завершилась со счётом 8:5 в пользу гостей.

Дублями в составе «Авангарда» отметились Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин и Эндрю Потуральски. Ещё по шайбе за омскую команду забросили Василий Пономарёв, Дамир Шарипзянов. За «Трактор» голы забили Егор Коршков, Фёдор Крощинский, Джош Ливо, Пьеррик Дюбе и Михаил Григоренко. Ворота «Авангарда» защищал Никита Серебряков. Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников был заменён лишь после седьмой шайбы на 51-й минуте матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Хенкель (Стась, Кузнецов) – 01:24 (5x5)     2:0 Кузнецов (Сотишвили, Стась) – 09:44 (5x5)     3:0 Галиев (Смит, Шипачёв) – 10:58 (5x4)     4:0 Энас (Улле, Мелош) – 43:11 (5x5)     4:1 Alexei Kruchinin (Рожков, Конюшков) – 48:18 (5x4)     5:1 Энас (Пинчук, Смит) – 48:59 (5x5)     6:1 Галиев – 56:18 (5x5)     7:1 Кузнецов (Сотишвили, Пышкайло) – 58:49 (5x5)    

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.

Дублями в составе «Динамо» отметились нападающие Сэм Энас, Станислав Галиев и Сергей Кузнецов. Ещё одну шайбу в составе белорусского клуба забросил Кристиан Хенкель. Единственный гол за «Торпедо» забил Алексей Кручинин в середине третьего периода.

Минское «Динамо» прервало свою двухматчевую серию поражений. Нижегородское «Торпедо» потерпело пятое поражение в последних шести встречах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Попугаев (Лабанк, Кленденинг) – 04:04 (5x5)     2:0 Куинни – 14:40 (5x5)     2:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 20:29 (5x4)     3:1 Рендулич (Куинни, Меркли) – 23:01 (5x4)     3:2 Ожиганов (Слепышев, Пакетт) – 38:47 (5x5)    

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу китайской команды.

Голами в составе «Шанхайских Драконов» отметились Никита Попугаев, Гейдж Куинни и Борна Рендулич. Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк дебютировал в КХЛ и отметился отличной результативной передачей в своей первой же смене. За «Динамо» шайбы забросили Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов.

«Динамо» прервало свою серию из четырёх побед. «Драконы» выиграли третий матч кряду.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 15 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Лада
Тольятти
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Новости. Хоккей
Все новости RSS

