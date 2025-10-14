«Торпедо» пропустило семь шайб в Минске, «Шанхай» прервал победную серию «Динамо».

Драка на первой секунде в Астане, Хмелевски освистали фанаты «Салавата». Итоги дня в КХЛ

14 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Победу в «зелёном дерби» одержали казанцы со счётом 4:1.

Уже на третьей минуте встречи счёт открыл нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. На 13-й минуте Дмитрий Яшкин удвоил преимущество гостей. Через 38 секунд Григорий Панин размочил счёт в матче. На последней минуте первого периода Степан Фальковский вновь увеличил преимущество казанцев до двух шайб. На 35-й минуте игры Александр Хмелевски отметился дебютной шайбой в составе «Ак Барса».

Таким образом, «Ак Барс» продлил свою победную серию до пяти матчей и обошёл в таблице «Трактор», поднявшись на четвёртое место на Востоке.

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 Б.

На первой секунде матча состоялась драка между Мэйсоном Морелли и Александром Лукиным. Оба хоккеиста сбросили перчатки и провели эффектный бой, обменявшись ударами. В конце драки легионер повалил Лукина на лёд. Игроки пожали друг другу руки после драки.

«Барыс» повёл со счётом 2:0 к 15-й минуте матча — голами отметились Самат Данияр и Тайс Томпсон. «Сибири» удалось перевернуть встречу во втором периоде, когда новосибирцы забросили три безответные шайбы — отличились Владимир Ткачёв, Владислав Кара и Скотт Уилсон. На старте третьего периода «Барыс» сравнял счёт благодаря голу Райли Уолша. В дополнительное время «Барыс» не реализовал большинство. По буллитам победу одержали гости.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Результативная встреча завершилась со счётом 8:5 в пользу гостей.

Дублями в составе «Авангарда» отметились Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин и Эндрю Потуральски. Ещё по шайбе за омскую команду забросили Василий Пономарёв, Дамир Шарипзянов. За «Трактор» голы забили Егор Коршков, Фёдор Крощинский, Джош Ливо, Пьеррик Дюбе и Михаил Григоренко. Ворота «Авангарда» защищал Никита Серебряков. Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников был заменён лишь после седьмой шайбы на 51-й минуте матча.

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:1.

Дублями в составе «Динамо» отметились нападающие Сэм Энас, Станислав Галиев и Сергей Кузнецов. Ещё одну шайбу в составе белорусского клуба забросил Кристиан Хенкель. Единственный гол за «Торпедо» забил Алексей Кручинин в середине третьего периода.

Минское «Динамо» прервало свою двухматчевую серию поражений. Нижегородское «Торпедо» потерпело пятое поражение в последних шести встречах.

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу китайской команды.

Голами в составе «Шанхайских Драконов» отметились Никита Попугаев, Гейдж Куинни и Борна Рендулич. Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк дебютировал в КХЛ и отметился отличной результативной передачей в своей первой же смене. За «Динамо» шайбы забросили Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов.

«Динамо» прервало свою серию из четырёх побед. «Драконы» выиграли третий матч кряду.

Расписание матчей 15 октября

