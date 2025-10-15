А в следующем домашнем матче команда Майка Салливана может пробить ещё одну неутешительную отметку.

Такого в истории НХЛ не было никогда! «Рейнджерс» установили невероятный антирекорд

«Рейнджерс» противоречиво начали новый сезон – выиграли два матча на выезде с общим счётом 10:1, однако дома обе встречи проиграли всухую. Чья игра пока не вызывает вопросов, так это Игоря Шестёркина и Джонатана Куика, которые выглядят уверенно и не дают команде завалиться на дно уже на старте.

Матч с «Эдмонтоном» важен был не только потому, что необходимо улучшать положение в таблице — «синерубашечникам» надо было банально забросить хотя бы одну шайбу. В двух предыдущих играх в «Мэдисон Сквер Гарден» команда проиграла «Питтсбургу» и «Вашингтону» со счётом 0:3 и 0:1 соотвественно.

Первый период встречи «Рейнджерс» и «Эдмонтона» получился безголевым, а лучший шанс отличиться был у Эвана Бушара, который на замахе убрал соперника, бросил с кистей в угол, однако Шестёркин эффектно спас команду.

Во втором периоде гости забили, а помог им линейный арбитр – Брэйден Шнайдер хотел вбросить шайбу в зону, чтобы дать смениться партнёрам, но попал в судью, обрезал всю пятёрку и позволил убежать «один в ноль» Тренту Фредерику. Нападающий «Ойлерз» «буллит» уверенно реализовал, попав аккуратно в «домик» Шестеркину.

Самыми заметными игроками в атаке в синей форме были не Артемий Панарин, Мика Зибанеджад или Джей Ти Миллер, а нападающие четвёртой тройки – Адам Эдстрём и Сэм Кэррик, которые были ближе всего к тому, чтобы завершить ужасную серию. Но этого не случилось и по окончании второго периода, что означало одно – «Рейнджерс» превзошли достижение «Флориды», не забивавшей на своём льду 155 минут 17 секунд. Изящный способ выбрали «копы», чтобы обойти «Пантерз».

В третьем периоде хозяева вновь не забили, пропустили в пустые и проиграли 0:2. А серия без голов дома пока остановилась на отметке 180 минут. Антирекорд лиги принадлежит команде, которой уже не существует. В 1928 году «Питтсбург Пайрэтс» не забивал на своей площадке 187 минут 19 секунд.

Следующий матч в «Мэдисон Сквер Гарден» у «Рейнджерс» с «Миннесотой» через шесть дней. И через семь с небольшим минут после его начала может пасть антирекорд, который держится уже целых 97 лет.

Но даже это ещё не всё — «синерубашечники» стали первой командой в истории лиги, которая не забила в трёх стартовых домашних матчах подряд! 187 минут «Питтсбург Пайрэтс», о которых речь шла выше, стали возможны благодаря иным правилам проведения овертайма, которые были актуальны в 1928 году.