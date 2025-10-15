Магия Демидова в действии! Забил спасительный гол и привёл фанатов «Монреаля» в восторг

«Канадиенс» совершили камбэк и одержали третью победу подряд, а сам Иван набрал два очка.

«Монреаль» стал одним из главных открытий предыдущего сезона НХЛ – от команды из Квебека не ожидали каких-то больших свершений, поскольку она всё ещё находилась в стадии перестройки, однако «Хабс» удалось зацепиться за уайлд-кард на Востоке и вернуться в плей-офф.

Начало новой регулярки для «Канадиенс» тоже вышло неплохим – подопечные Мартена Сан-Луи проиграли в стартовой встрече более мастеровитым и опытным соседям из «Торонто», но затем одержали две победы подряд, обыграв «Детройт» и «Чикаго».

В первой домашней игре сезона «Хабс» принимали «Сиэтл», который под руководством нового главного тренера Лэйна Ламберта начал с двух побед. И хозяева довольно быстро открыли счёт – уже на пятой минуте Алекс Ньюхук сумел поразить ворота Джоуи Даккорда.

Автором изящного голевого паса на канадца стал главный претендент на звание лучшего новичка сезона Иван Демидов. Российский форвард в первых трёх играх «Монреаля» был немного в тени: за это время на его счету была всего одна результативная передача во время выезда в Город Моторов – и та второстепенная.

А сегодня Иван наконец-то отметился и первой передачей. При этом очень красивой – 19-летний форвард оставил в дураках одного из лучших защитников «Кракен» Винса Данна и выдал пас прямо на пятак, где тут как тут оказался Ньюхук.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующего гола пришлось ждать до второго периода, который вышел куда результативнее первого. Началось всё с того, что Джейден Шварц реализовал большинство и сравнял счёт, а уже через четыре минуты Коул Кофилд вернул лидерство «Канадиенс». Но ещё до перерыва Яни Нюман вновь восстановил равновесие – всю интригу команды оставили на последние 20 минут основного времени.

И не просто так – Кирби Дак голом из раздевалки ещё раз вывел вперёд хозяев, однако Джейми Олексяк и Джаред Макканн через несколько минут впервые в матче подарили преимущество «Сиэтлу».

На камбэк у «Хабс» ушло довольно много времени, но он всё-таки случился. И спасителем «Монреаля» стал не кто иной, как Демидов. Его гол можно назвать мини-шедевром – россиянин обыгрался с Патриком Лайне, в издевательской манере уложил на лёд защитника и вратаря соперников, после чего с неудобной руки отправил шайбу в пустой угол.

Радости «Белл-центра» в этот момент не было предела, а в соцсетях снова рекой полились восторженные комментарии об игре Демидова – хотя сегодня они начались ещё после его магической передачи на Ньюхука.

Свою роль в этом матче Иван отыграл, но главным его героем было суждено стать Кофилду. Американский форвард в связке с двумя лучшими игроками «Канадиенс» прошлого сезона Лэйном Хатсоном и Ником Судзуки организовал решающий гол своей команды в дополнительное время – и принёс ей третью победу подряд.

Кофилд был признан первой звездой встречи, а второй стал Демидов – и по окончании матча в лиге не осталось ни одного новичка, который был бы результативнее Ивана. Будем надеяться, что это только начало – ожидания от его игры высоки по обе стороны океана.