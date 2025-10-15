Скидки
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Анахайм — Питтсбург — 4:3 — видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, Кросби — в топ-9 ассистентов за всю историю

Нестареющий Сид! Кросби обогнал легенду и вошёл в топ-9 ассистентов за всю историю НХЛ
Максим Макаров
Кросби вошёл в топ-9 ассистентов в истории НХЛ
Но команда не смогла порадовать капитана победой.

«Питтсбург» перед сезоном называли одним из главных кандидатов на первый пик на следующем драфте. Разговоры эти были небезосновательны – во-первых, «пингвины», не вышедшие в плей-офф, никак не усилились, во-вторых, костяк с Кросби, Малкиным, Летангом и присоединившимся к ним Карлссоном неумолимо стареет. Скорее всего, это их последний сезон вместе.

На этой волне поднялись разговоры и иного характера: а могут ли Кросби и Малкин покинуть команду в дедлайн и побороться за кубок уже отдельно друг от друга?

Конечно, оба игрока не горят большим желанием играть где-то вне Питтсбурга, но и Кросби, и Малкин заслужили свой личный «последний танец».

Или, может быть, в КХЛ?!
«Кросби, возможно». Галлан высказался об усилении состава «Шанхайских Драконов»

Неизвестно, какими надеждами питается тот же Кросби, однако внести своё имя в историю он сейчас может разными способами. Сид находится на том этапе карьеры, когда каждый гол, каждая передача приближают его к показателям великих игроков.

«Питтсбург» до встречи с «Анахаймом» проиграл лишь один раз, устроившись позавчера на 1:6 в матче с «Рейнджерс». Играй «Пингвинз» у нью-йоркской команды дома, возможно, выиграли бы. Всухую.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Ши, Малкин) – 01:03     0:2 Ракелль (Ши, Кросби) – 07:01     1:2 Крайдер (Карлссон, Гранлунд) – 09:42 (pp)     2:2 Готье (Минтюков, Сеннеке) – 19:25     3:2 Хеллесон (Крайдер) – 29:48     3:3 Манта (Кросби, Раст) – 37:01     4:3 Крайдер (Терри, Карлссон) – 58:33 (pp)    

«Пингвины» повели в счёте уже на второй минуте, а на восьмой случилось историческое событие – Кросби выиграл точку, Райан Ши бросил по воротам, а Рикард Ракелль удачно подставил клюшку на пятаке. Для Сидни эта передача стала 1064-й в энхаэловской карьере – по этому показателю он превзошёл самого Стива Айзермана и единолично вошёл в топ-9 лучших ассистентов в истории НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На восьмой строчке располагается Адам Оутс, у которого 1079 передач, а на седьмой – Джо Торнтон, который 1109 раз ассистировал партнёрам. Если капитан «Питтсбурга» проведёт полный сезон и не получит никаких травм, то эти показатели почти наверняка падут по итогам регулярного чемпионата, потому что Сид вообще не стареет – его игра по-прежнему прекрасна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Правда, команда в такой день порадовать капитана победой не смогла. «Анахайм» быстренько сравнял счёт, а в конце третьего периода глупейшее удаление схватил Паркер Уозерспун, и «утки» усилиями Криса Крайдера реализовали большинство, вырвав победу за полторы минуты до конца матча.

