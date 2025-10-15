«Трактор» — самая весёлая команда лиги. Но Бенуа Гру потерял контроль над ситуацией

Вчерашний матч между «Авангардом» и «Трактором» наверняка войдёт в историю КХЛ. Всё-таки для нашей лиги игра, в которой заброшено 13 шайб – это событие из ряда вон. Только вот если для Омска голевой фурор и правда стал случайным казусом, то Челябинск пускается в догонялки едва ли не через день.

Знаменитая «камбэчная» от «Трактора» прославилась ещё в прошлом плей-офф, но в этом сезоне кажется, что команда в принципе потеряла способность играть целостно все 60 минут. Нет вратаря, которому доверял бы коллектив, огромные проблемы с обороной. Есть мощная атака и пресловутый челябинский характер, но реальных кубковых перспектив с таким хоккеем нет никаких.

Бенуа Гру на скамейке «Трактора» Фото: ХК «Трактор»

Казалось бы, «Трактор» хоть и серьёзно ошибся с трансфером Криса Дриджера, но нашёл стабильного вратаря в лице многолетнего бэкапа Сергея Мыльникова. Однако на то он и бэкап – Мыльникову под силу выдать несколько хороших матчей, но показывать результат на дистанции он всё ещё не готов. Вот и следом за игрой с «Локомотивом», где доля Сергея в успехе была крайне высокой, последовал матч с «Авангардом». Четыре пропущенные уже в первом периоде шайбы и семь голов всего – ближе к концовке встречи Бенуа Гру не выдержал и выпустил Дриджера. Крис свой 10-минутный отрезок провёл стабильно, но хоть кто-то верит, что он не пропустит очередной «дешёвый» гол уже в следующей встрече с «Салаватом Юлаевым»? Можно перебрать хоть всех вратарей из системы, однако едва ли это поможет выправить ситуацию.

Тут в пору вспоминать великую цитату Игоря Захаркина про «пондус»: уровень доверия команды своему вратарю. В случае с «Трактором» показатели будут отрицательными. А когда у тебя нет уверенности в последнем рубеже, о построении системы игры в обороне не может быть и речи. Хотя в случае с «Трактором» Гру этой системы в принципе не видно. Челябинск и в прошлом году смотрелся странно в этом компоненте, а сейчас виднеются и кадровые проблемы. Потери Стивена Кэмпфера и Артёма Блажиевского подписанием Джордана Гросса из минского «Динамо» компенсировать не получилось, а в остальном у «Трактора» есть только один защитник, на которого можно положиться в любых обстоятельствах – Григорий Дронов. Логан Дэй продолжает пополнять коллекцию результативных ошибок, Сергей Телегин сдал в сравнении с прошлым сезоном, а Фёдор Крощинский и Арсений Прибыльский, в принципе, будто бы не для больших задач.

Сергей Мыльников и Крис Дриджер Фото: ХК «Трактор»

Другая фишка «Трактора» — постоянные камбэки — также перешла все границы разумного. Теперь это точно «баг», а не «фича»: не может команда, претендующая на первые две строчки в конференции, а следом на Кубок Гагарина, регулярно проваливать стартовые отрезки. Характер – это здорово. Умение включаться в самый нужный момент – замечательно. Только вот постоянно это работать не будет. Вспомним даже прошлогодний плей-офф: сначала Челябинск играл в догонялки с «Адмиралом», клубом с очевидным потолком возможностей. Затем с минским «Динамо», где многие игроки и сама организация на ментальном уровне ещё не были готовы к реальной борьбе за чемпионство – вот и поплыли. Но стоило только встретиться с системным «Локомотивом», как от былого челябинского творчества не осталось и следа. В плюс команде Гру можно отметить разве что серию с московским «Динамо», хотя и там в отдельные моменты нить игры упускали на ровном месте.

К разговору о творчестве в зоне нападения — уход Максима Шабанова и Виталия Кравцова также не прошёл безболезненно. Михаил Григоренко стал настоящим лидером челябинцев и регулярно передаёт «приветы» СКА Игоря Ларионова. Пьеррик Дюбе тоже пока что оставляет о себе скорее положительное мнение, Джош Ливо стабильно набирает очки, хоть пока забивает и меньше, чем ранее в Уфе. Но той самой магии, которую дарили воспитанники, уехавшие в Северную Америку, пока нет. Может быть, стоило дать шанс Евгению Кузнецову и вернуть блудного сына? Всё лучше, чем подписывать Егора Коршкова почти что на 60 млн рублей. Алексей Волков – опытный специалист, давно доказавший свою квалификацию, но чем убедил его агент Коршкова, что, несмотря на катастрофический сезон в «Ак Барсе», он выписал Егору кругленькую сумму, да ещё и на два года?

Егор Коршков в составе «Трактора» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прямо сейчас Челябинск смотрится наименее убедительно среди всех лидеров Востока. И главное – непонятно во что в принципе собирается играть Гру. Это тот самый «хоккейчик», на который постоянно жалуется Алексей Жамнов и от которого пытается излечить свой «Спартак». Для нейтрального зрителя потенциальный финал между «Трактором» и «Спартаком» был бы настоящим новогодним подарком, только вот в реальности за Кубок Гагарина будут биться совсем другие команды. Если, конечно, Жамнов и Гру не найдут способы вернуть контроль над игрой.