Кто стал главной потерей? За кем стоит понаблюдать? Визитные карточки клубов НХЛ, Восток

Продолжаем чуть ближе знакомить вас с клубами НХЛ. Вчера мы разобрали представителей Западной конференции, а сегодня переезжаем на Восток.

«Баффало Сэйбрз»

«Честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду» – такими словами из известного видео можно описать состояние каждого болельщика «Сэйбрз» после 14 лет без плей-офф. Отдать одного из лучших нападающих и толком не заменить его – не лучший способ избежать 15-летнего юбилея.

Линди Рафф пережил с «Баффало» все лучшие моменты в истории клуба, включая и последнее появление «клинков» в борьбе за Кубок Стэнли. В первый год после его возвращения старые приёмы не сработали, да и на второй надежды особо нет.

«Бостон Брюинз»

После абсолютно провального года в исполнении «мишек» от клуба ожидались большие шаги к исправлению ситуации. Никита Задоров в апреле анонсировал «впечатляющее лето» для «Бостона», но каких-то глобальных шагов, кроме приглашения Марко Штурма на пост главного тренера, в руководстве так и не предприняли.

Старт из трёх побед кажется скорее краткосрочным импульсом, нежели началом обретения стабильности – у этих «Брюинз» слишком много проблем, которые нельзя решить за пару месяцев. Не удивляйтесь, если «мишки» снова окажутся вне кубковой восьмёрки.

«Вашингтон Кэпиталз»

В этом клубе есть не только лучший снайпер в истории НХЛ, но и лучший тренер предыдущего сезона. Взлёт Спенсера Карбери и «Кэпиталз» был довольно неожиданным, при этом выступление в плей-офф полностью соответствовало прогнозам.

В распоряжении у «столичных» все составляющие для продолжения роста – опытные ветераны, талантливая молодёжь и зарекомендовавший себя тренер, при котором на абсолютно новый уровень вышли многие игроки. Ах да, и Александр Овечкин.

«Детройт Ред Уингз»

Назначение Тодда Маклеллана по ходу прошлого сезона вдохнуло новую жизнь в «Ред Уингз». Но уж слишком долго «крылья» барахтались в посредственности, чтобы резко взлететь на вершину – гонку за уайлд-кард в концовке последней регулярки они проиграли во многом сами себе.

Почему-то нет уверенности в них и сейчас, хотя подбор игроков у главного тренера «Детройта» очень даже качественный. Однако не покидает ощущение, что в любой момент в Городе Моторов может возникнуть очередная проблема, которая поставит крест на амбициях команды в сезоне.

«Каролина Харрикейнз»

Сложно ждать чего-то нового от команды, тренер которой Род Бриндамор. Стиль «Харрикейнз» вдоль и поперёк изучен всеми в лиге – мастерство игроков позволяет выходить в плей-офф и даже забираться чуть выше первого раунда, но на этом всё.

«Ураганам» удалось урвать одного из главных лотов рынка свободных агентов Николая Элерса, однако далеко не факт, что приобретение датчанина поможет «Каролине» выйти на новый уровень. И дело не в самом нападающем, а в том, что даже Микко Рантанен этой команде не особо и помог.

«Коламбус Блю Джекетс»

Немного везения, и именно «Коламбус» играл бы в плей-офф вместо «Монреаля» в последнем сезоне. Сложно оценить, насколько трагическая гибель Джонни Годро год назад ударила по моральному состоянию игроков или, наоборот, помогла сплотиться и выдать одну из самых ярких регулярок за последние годы, однако потенциал у этой команды есть.

Глобальных изменений летом «мундиры» не произвели, но это было и не особо нужно – при Дине Эвасоне «Блю Джекетс» из не самой перспективной по результатам команды выросли в довольно интересный коллектив, который привлекает в том числе и своей игрой.

«Монреаль Канадиенс»

Молодая гвардия «Хабс» под руководством Мартена Сан-Луи героически забрала уайлд-кард в прошлом сезоне, а в этом стала ещё моложе и перспективнее. Обмен Ноа Добсона – достаточно серьёзное заявление об амбициях «Монреаля», у которого теперь есть два топовых атакующих защитника с различными хватами. Правда, есть опасения, что прикрывать их в команде особо некому.

Но сейчас к «Канадиенс» абсолютно другое отношение, нежели год назад. Тем более когда вторую регулярку подряд в «Монреале» есть один из главных – а в этом случае главный – претендент на звание лучшего новичка сезона Иван Демидов. Он успел влюбить в себя болельщиков «Хабс» чуть ли не с первой смены – а дальше, уверены, будет только лучше.

«Нью-Джерси Дэвилз»

В потенциале «дьяволы» могут заходить в плей-офф и без того скрипа, который был в прошлом сезоне. Но есть одно большое «но» – для этого лидеры команды должны как-то избегать тяжёлых травм. А этого у них делать вообще не получается. Может, нынешний сезон сложится по-другому?

По ходу предыдущей регулярки «Дэвилз» решили другой мучивший их вопрос, закрыв позицию первого номера. Теперь в распоряжение Шелдона Кифа приехал ещё один талантливый форвард, который может стать чем-то неординарным для клуба – речь, конечно, об Арсении Грицюке. Он уже потихоньку начинает осваиваться в команде – и это очень хороший знак для «Нью-Джерси».

«Нью-Йорк Айлендерс»

Лонг-Айленд после этого межсезонья стал главным пристанищем НХЛ для россиян – благодаря приобретению ещё одного сильнейшего свободного агента из России (год назад это был Максим Цыплаков) Максима Шабанова в «Айлендерс» сейчас наибольшее представительство наших соотечественников. Хотя «Коламбус» в определённый момент сможет с этим поспорить.

После переезда на новую арену «островитяне» пока так и не могут выбраться из посредственности, в которой они были до и после Барри Тротца. Однако в этом году всё может поменяться – клуб провёл большую работу на рынке, а ещё испытал невероятное везение на драфт-лотерее и забрал себе игрока под первым пиком. Теперь всё в руках Патрика Руа.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Эпоха Питера Лавиолетта на Бродвее закончилась как-то совсем бесславно, а теперь вытаскивать «рейнджеров» из пучины будет один из творцов чемпионского «Питтсбурга» второй половины 2010-х Майк Салливан. Получается пока не очень – «копы» всё ещё не могут забить дома, а лидеры команды не знают, «смеяться им или плакать».

Будет очень странно, если и в этом сезоне плей-офф пройдёт без них – с такими звёздами, как Панарин и Миллер, Фокс и Гавриков, Шестёркин и Куик нахождение вне кубковой восьмёрки вызвало вопросы к предыдущему штабу (без Гаврикова, правда) и вызовет их и к новому.

«Оттава Сенаторз»

«Сенаторы» в прошлом сезоне как-то буднично зашли в топ-8 на Востоке, хотя их присутствие там до начала регулярки едва ли считывалось. Кардинально меняться в столице Канады не стали, да и в этом не было необходимости – состав у «Оттавы» всё ещё молод и голоден до больших побед.

Травма Брэди Ткачука в самом начале сезона может немного спутать карты Трэвису Грину, но отсутствие лидера должно продлиться не больше месяца. Зато у «Сенаторз» на первых порах сезона ещё больше раскрывается Шейн Пинто, оставивший в прошлом историю с длительной дисквалификацией.

«Питтсбург Пингвинз»

Какой там уже по счёту «последний танец» у легенд «Пингвинз», кто-нибудь считает? Раньше вокруг них меняли игроков и менеджеров, теперь решили поменять ещё и тренера. Не покидает ощущение, что в «Питтсбурге» вдохновились успехом Спенсера Карбери и «Вашингтона», и оно не ограничивается внешним сходством Дэна Мьюза с наставником «столичных».

Новый тренер «пингвинов» уже принимает спорные решения, отправляя в АХЛ проведшего отличную предсезонку Сергея Мурашова. А ведь вратарская позиция – самая проблемная в команде. Впрочем, и без неё трудностей у «Питтсбурга» хватает – и вряд ли стоит ждать их преодоления в ближайшее время.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Тампа» передала титул лучшей команды Флориды и всей НХЛ соседям из «Пантерз» и, кажется, уже не воспринимается топ-клубом в полном смысле этого слова. Это может сыграть «молниям» на руку, потому что порох в пороховницах у лидеров клуба ещё есть. И молодая подпитка – тоже.

Главная задача «Лайтнинг» на этот сезон – избежать встречи с «пантерами» уже в первом раунде плей-офф. В их попадании туда особых сомнений не возникает – и потому, что сама команда всё ещё сильна, и потому, что достаточного количества конкурентов в Атлантическом дивизионе пока нет.

«Торонто Мэйпл Лифс»

Мы живём в то время, когда именно «Торонто» навязало самую серьёзную борьбу будущему обладателю Кубка Стэнли. Нет, после назначения Крэйга Берюбе можно было ожидать изменения менталитета «Мэйпл Лифс» – для этого его, в общем-то, и приглашали. Но уж слишком приятно «листья» удивили в прошлом сезоне.

Берюбе летом обзавёлся парой игроков подходящего для него типажа, а после ухода Марнера атака стала даже чуть более сбалансированной – над этим «Торонто», в отличие от версии хотя бы трёхлетней давности, уже не хочется смеяться, потому что команда впервые за долгое время показала, что потенциал у неё есть не только на бумаге.

«Филадельфия Флайерз»

Приглашение Джона Тортореллы на пост главного тренера себя так и не оправдало – теперь вытаскивать «лётчиков» из болота будет легенда клуба Рик Токкет. На предыдущем месте работы он запомнился довольно неплохим первым сезоном, однако затем наставник потерял контроль над раздевалкой – а ведь то же самое случилось и с его предшественником в «Флайерз».

Приобретение сугубо творческого игрока Тревора Зеграса немного не вяжется с тем хоккеем, который обычно прививает своим командам Токкет. И это несоответствие уже заметно на старте сезона. Зато для таких хоккеистов, как Никита Гребёнкин, работа с Риком может быть хорошим шансом заявить о себе. И такими шансами нужно пользоваться.

«Флорида Пантерз»

«Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя» – фраза, идеально описывающая нынешнее положение «Пантерз» в сегодняшней системе координат НХЛ. Представить, что любой другой клуб лиги смог бы сохранить всех своих лидеров по ценам ниже рыночных, просто невозможно. Да, есть пример Коннора Макдэвида, но это скорее исключение – да и сам его случай немного другой.

«Флорида» – такая команда, для которой даже потери двух ключевых игроков не станут критическими. Потому что исполнителей здесь хватает. И рабочих лошадок – тоже. И за это надо сказать спасибо Биллу Зито, которому в целом уже можно выносить приз лучшему генменеджеру сезона. Джим Нилл, извините.