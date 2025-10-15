За чем следить 16 октября: Аргентина — Колумбия в полуфинале молодёжного ЧМ, теннис, «Магнитка» — «СЮ» и «Детройт» — «Флорида» в хоккее!

Топ-события четверга: жара в КХЛ и НХЛ, Медведев против Уолтона и футбол

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: остановит ли Бобровский «Детройт»?

Даниил Тарасов неудачно дебютировал за «Флориду» в предыдущем матче с «Филадельфией», и в воротах сегодня стоит снова ожидать Сергея Бобровского, при котором команда в этом сезоне ещё не проигрывала. Остановит ли Боб, вошедший в тройку звёзд прошедшей недели, амбициозный «Детройт»?

⚽️ 2:00: Аргентина U20 — Колумбия U20, чемпионат мира, 1/2 финала

Интрига: кто из южноамериканцев шагнёт в финал?

На двоих у команд ни одного поражения за 10 матчей. Разве что колумбийцы скатали две стратегические ничьих с Норвегией и Нигерией на групповом этапе. В четвертьфинале Колумбия во много неожиданно оказалась сильнее Испании. Хотя к 65-й минуте уступала, превратив 1:2 в 3:2. Нападающий Нейсер Вильярреаль оформил хет-трик. Что он покажет против Аргентины, которая разгромила тех же норвежцев (4:0) и спокойно разобралась с Мексикой (2:0)?

Лео Месси следит за успехами молодых соотечественников: Лионель Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в полуфинал молодёжного ЧМ-2025

🏒 4:30: «Юта Мамонт» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: проявят ли себя русские новички?

«Юта» и «Калгари» обретаются на дне Запада – первые проиграли два из трёх стартовых матча, у вторых – три поражения подряд. Эти команды, впрочем, интересны талантливыми российскими новичками. 20-летний защитник Дмитрий Симашев и 19-летний нападающий Матвей Гридин попали в основную обойму своих команд. Гридин уже отметился голом, Симашев результативных действий ещё не совершал, зато имеет плюсовой показатель полезности. Проявят ли они себя в этой встрече?

🎾 12:00*: Адам Уолтон (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 2), Алма-Ата, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует Медведев на новом для себя турнире?

Даниил Медведев после двух полуфиналов в Пекине и Шанхае начинает серию соревнований в зале на турнире ATP-250 в Алма-Ате. Его первым соперником будет австралиец Адам Уолтон. Теннисисты ранее встречались уже один раз в этом году — на «Мастерсе» в Цинциннати сильнее оказался Уолтон. Сумеет ли Даниил взять сейчас реванш? Победитель нового матча далее сразится с венгром Фабианом Марожаном.

🏒 15:30: «Сибирь» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: дойдёт ли дело до буллитов?

«Ак Барс» находится в великолепной форме – кресло под главным тренером Анваром Гатиятулиным больше не шатается, а команда выиграла пять матчей подряд. «Сибирь» — крепкий орешек и король буллитов в этом сезоне. Они выиграли все шесть таких встреч, включая последние матчи с «Нефтехимиком» и «Барысом». Дойдёт ли снова дело до послематчевых бросков?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: забьёт ли «Салават» больше одного гола?

«Салават» совсем плох, пока не помогают и усиления, которые производятся уже по ходу сезона. Всё-таки летние потери были слишком серьёзными. Уфимцы занимают последнее место на Востоке, а в последних трёх матчах забивали всего лишь по одному голу. Прервётся ли эта тревожная тенденция или «Магнитка» (ещё и разозлённая крупным домашним поражением от «Авангарда») не оставит от соперника камня на камне?

Уфимцы — в поиске своей атаки: Капитан «Салавата»: нам надо забивать более двух голов. Пытаемся найти, где их взять

🏒 17:30: «Барыс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: хватит ли у «Барыса» сил на «Авангард»?

«Барыс» ещё держится в восьмёрке и старается цеплять очки, тем не менее проиграл шесть матчей подряд. При этом команда продолжает сложный двухнедельный выезд – хватит ли у них сил на одного из лидера лиги «Авангард», который только накануне знатно покуражился в Челябинске, забив восемь голов?

⚽️ 17:30: «Факел» — «Урал», Кубок России, 1/16 финала

Интрига: мощное противостояние из Первой лиги в Кубке страны

Воронежцы вернули себе не только Олега Василенко в тренерский штаб, но и лидерство в Pari Первой лиге. Екатеринбуржцы в последнее время буксуют. Чего стоят хотя бы 1:5 с «КАМАЗом». Но высокие амбиции у них от этого всё равно никуда не делись, да и из топ-4 команда пока не вывалилась. Команды схлестнутся в Фонбет Кубке России, и победителю останется всего один шаг до встречи с представителем Мир РПЛ. Есть отличная возможность показать себя ещё до возвращения в Премьер-Лигу.

⚽️ 17:30: «Торпедо» Москва — «Велес», Кубок России, 1/16 финала

Интрига: как торпедовцы покажут себя с Кононовым?

Да-да, Олег Кононов действительно вернулся в «Торпедо». Период с Дмитрием Парфёновым продлился чуть больше месяца, а тренер с командой воссоединились. Получится ли у них исправить шаткое положение? В Первой лиге чёрно-белые идут последними. Но сначала нужно проявить себя в Кубке. В соперниках – «Велес» из «Золотой» группы дивизиона А Второй лиги. Тоже, кстати, москвичи, так что намечается дерби. Они прошли на предыдущей стадии «Ротор», поэтому о недооценке не может идти и речи.

Тренерская чехарда у торпедовцев продолжается: «Торпедо» сменило четвёртого тренера c начала текущего сезона

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Динамо» реванш?

Всем уже ясно, что «Шанхай» — это серьёзная сила, с которой стоит считаться. Команда, собранная только в середине августа, занимает первую строчку на Западе и продолжает завоёвывать сердца новых болельщиков. Первый из сдвоенных матчей с «Динамо» они выиграли со счётом 3:2. Возьмут ли бело-голубые реванш или победная серия «Шанхая» продолжится?