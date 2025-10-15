Скидки
Расписание спортивных матчей 16 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: жара в КХЛ и НХЛ, Медведев против Уолтона и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 октября 2025 года
За чем следить 16 октября: Аргентина — Колумбия в полуфинале молодёжного ЧМ, теннис, «Магнитка» — «СЮ» и «Детройт» — «Флорида» в хоккее!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Детройт Ред Уингз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли Бобровский «Детройт»?

Даниил Тарасов неудачно дебютировал за «Флориду» в предыдущем матче с «Филадельфией», и в воротах сегодня стоит снова ожидать Сергея Бобровского, при котором команда в этом сезоне ещё не проигрывала. Остановит ли Боб, вошедший в тройку звёзд прошедшей недели, амбициозный «Детройт»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Бобровский летом может выйти на рынок. А кто ещё там будет?
Россыпь звёзд. Топ-10 неограниченно свободных агентов НХЛ следующим летом
Россыпь звёзд. Топ-10 неограниченно свободных агентов НХЛ следующим летом

⚽️ 2:00: Аргентина U20 — Колумбия U20, чемпионат мира, 1/2 финала

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК
Аргентина U20
Не начался
Колумбия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из южноамериканцев шагнёт в финал?

На двоих у команд ни одного поражения за 10 матчей. Разве что колумбийцы скатали две стратегические ничьих с Норвегией и Нигерией на групповом этапе. В четвертьфинале Колумбия во много неожиданно оказалась сильнее Испании. Хотя к 65-й минуте уступала, превратив 1:2 в 3:2. Нападающий Нейсер Вильярреаль оформил хет-трик. Что он покажет против Аргентины, которая разгромила тех же норвежцев (4:0) и спокойно разобралась с Мексикой (2:0)?

Лео Месси следит за успехами молодых соотечественников:
Лионель Месси поздравил сборную Аргентины с выходом в полуфинал молодёжного ЧМ-2025

🏒 4:30: «Юта Мамонт» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: проявят ли себя русские новички?

«Юта» и «Калгари» обретаются на дне Запада – первые проиграли два из трёх стартовых матча, у вторых – три поражения подряд. Эти команды, впрочем, интересны талантливыми российскими новичками. 20-летний защитник Дмитрий Симашев и 19-летний нападающий Матвей Гридин попали в основную обойму своих команд. Гридин уже отметился голом, Симашев результативных действий ещё не совершал, зато имеет плюсовой показатель полезности. Проявят ли они себя в этой встрече?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Вся основная информация о «Юте», «Калгари» и прочих:
Кто стал главной потерей? За кем стоит понаблюдать? Визитные карточки клубов НХЛ, Запад
Кто стал главной потерей? За кем стоит понаблюдать? Визитные карточки клубов НХЛ, Запад

🎾 12:00*: Адам Уолтон (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 2), Алма-Ата, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 12:00 МСК
Адам Уолтон
76
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как стартует Медведев на новом для себя турнире?

Даниил Медведев после двух полуфиналов в Пекине и Шанхае начинает серию соревнований в зале на турнире ATP-250 в Алма-Ате. Его первым соперником будет австралиец Адам Уолтон. Теннисисты ранее встречались уже один раз в этом году — на «Мастерсе» в Цинциннати сильнее оказался Уолтон. Сумеет ли Даниил взять сейчас реванш? Победитель нового матча далее сразится с венгром Фабианом Марожаном.

К россиянину повышенное внимание на турнире:
«В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше». Откровенный Медведев перед стартом Алма-Аты
Эксклюзив
«В Шанхае простудился, но сейчас уже лучше». Откровенный Медведев перед стартом Алма-Аты

🏒 15:30: «Сибирь» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дойдёт ли дело до буллитов?

«Ак Барс» находится в великолепной форме – кресло под главным тренером Анваром Гатиятулиным больше не шатается, а команда выиграла пять матчей подряд. «Сибирь» — крепкий орешек и король буллитов в этом сезоне. Они выиграли все шесть таких встреч, включая последние матчи с «Нефтехимиком» и «Барысом». Дойдёт ли снова дело до послематчевых бросков?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Казань выбрала точечные перемены, а не перестройку по ходу сезона:
«Ак Барс» будет спасать бывший тренер СКА. Но Гатиятулин в команде остаётся
«Ак Барс» будет спасать бывший тренер СКА. Но Гатиятулин в команде остаётся

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли «Салават» больше одного гола?

«Салават» совсем плох, пока не помогают и усиления, которые производятся уже по ходу сезона. Всё-таки летние потери были слишком серьёзными. Уфимцы занимают последнее место на Востоке, а в последних трёх матчах забивали всего лишь по одному голу. Прервётся ли эта тревожная тенденция или «Магнитка» (ещё и разозлённая крупным домашним поражением от «Авангарда») не оставит от соперника камня на камне?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Уфимцы — в поиске своей атаки:
Капитан «Салавата»: нам надо забивать более двух голов. Пытаемся найти, где их взять

🏒 17:30: «Барыс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: хватит ли у «Барыса» сил на «Авангард»?

«Барыс» ещё держится в восьмёрке и старается цеплять очки, тем не менее проиграл шесть матчей подряд. При этом команда продолжает сложный двухнедельный выезд – хватит ли у них сил на одного из лидера лиги «Авангард», который только накануне знатно покуражился в Челябинске, забив восемь голов?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как «ястребы» устроили настоящее безумие с «Трактором»:
Лучший матч регулярки КХЛ? «Трактор» и «Авангард» забросили 13 шайб на двоих!
Лучший матч регулярки КХЛ? «Трактор» и «Авангард» забросили 13 шайб на двоих!

⚽️ 17:30: «Факел» — «Урал», Кубок России, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мощное противостояние из Первой лиги в Кубке страны

Воронежцы вернули себе не только Олега Василенко в тренерский штаб, но и лидерство в Pari Первой лиге. Екатеринбуржцы в последнее время буксуют. Чего стоят хотя бы 1:5 с «КАМАЗом». Но высокие амбиции у них от этого всё равно никуда не делись, да и из топ-4 команда пока не вывалилась. Команды схлестнутся в Фонбет Кубке России, и победителю останется всего один шаг до встречи с представителем Мир РПЛ. Есть отличная возможность показать себя ещё до возвращения в Премьер-Лигу.

Статистика Кубка России
В Первой лиге случилось много интересных событий:
Позорное место «Торпедо» и свержение костромского «Спартака». Главное о Первой лиге. Видео
Видео
Позорное место «Торпедо» и свержение костромского «Спартака». Главное о Первой лиге. Видео

⚽️ 17:30: «Торпедо» Москва — «Велес», Кубок России, 1/16 финала

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Велес
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как торпедовцы покажут себя с Кононовым?

Да-да, Олег Кононов действительно вернулся в «Торпедо». Период с Дмитрием Парфёновым продлился чуть больше месяца, а тренер с командой воссоединились. Получится ли у них исправить шаткое положение? В Первой лиге чёрно-белые идут последними. Но сначала нужно проявить себя в Кубке. В соперниках – «Велес» из «Золотой» группы дивизиона А Второй лиги. Тоже, кстати, москвичи, так что намечается дерби. Они прошли на предыдущей стадии «Ротор», поэтому о недооценке не может идти и речи.

Статистика Кубка России
Тренерская чехарда у торпедовцев продолжается:
«Торпедо» сменило четвёртого тренера c начала текущего сезона

🏒 19:30: «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Динамо» реванш?

Всем уже ясно, что «Шанхай» — это серьёзная сила, с которой стоит считаться. Команда, собранная только в середине августа, занимает первую строчку на Западе и продолжает завоёвывать сердца новых болельщиков. Первый из сдвоенных матчей с «Динамо» они выиграли со счётом 3:2. Возьмут ли бело-голубые реванш или победная серия «Шанхая» продолжится?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Истинный потенциал «драконов» интригует:
Оазис НХЛ на невской земле. «Шанхай» — гроза фаворитов, но у клуба ещё немало проблем
Оазис НХЛ на невской земле. «Шанхай» — гроза фаворитов, но у клуба ещё немало проблем
