Никитин никак не может разгадать «Локомотив»! ЦСКА вновь проиграл его бывшей команде

Спустя месяц после первого очного матча в нынешнем сезоне «Локомотив» и ЦСКА встретились снова. Только теперь уже в Ярославле. В том самом городе, жителей которого всего полгода назад Игорь Никитин сделал самыми счастливыми в России, выиграв с железнодорожниками первый Кубок Гагарина в истории ярославского клуба. 15 октября 2025 года 52-летний специалист вернулся в прекрасно знакомый ему город уже в качестве главного тренера ЦСКА.

После успешного старта регулярки (три победы в первых четырёх матчах) москвичи угодили в длительный кризис (лишь три победы в последних 10 встречах), в результате чего даже выпали из зоны плей-офф в Западной конференции. Поражения от московского «Динамо» и «Ак Барса» привели к началу определённых репрессий в столичном клубе. Ещё в межсезонье было не до конца понятно, как 28-летний дебютант КХЛ Даниэль Спронг сумеет встроиться в тренерскую систему Никитина.

Нидерландский нападающий обладает незаурядным мастерством. Особенно по меркам нашей лиги. Однако непростой характер и нежелание усердствовать при выполнении черновой работы не раз подводили Спронга за океаном. За последние шесть лет Даниэль не смог прижиться ни в одном клубе НХЛ, успев сменить за это время шесть организаций. Вот и 14 очков в 14 матчах на старте дебютного сезона в КХЛ не спасли Спронга от вывода из состава армейского клуба.

Пока временного. Разумеется, Никитин сразу же не будет ставить крест на большом мастере, который вообще-то является лучшим бомбардиром ЦСКА. Однако посылает ему вполне ясный и очевидный сигнал – Даниэлю нужно многое переосмыслить, чтобы стать своим в команде Никитина. Вне заявки на встречу с «Локомотивом» остался и ещё один иностранец ЦСКА – канадский голкипер Спенсер Мартин. Но к этому хоккеисту все претензии исключительно игровые. На данный момент россиянин Дмитрий Гамзин банально выглядит гораздо лучше, нежели его канадский партнёр по вратарской бригаде. Зато наконец вернулся в состав москвичей оправившийся от тяжёлой травмы центральный нападающий Максим Соркин, для которого этот матч стал первым в текущей регулярке.

Спустя всего 79 секунд после стартового вбрасывания вопросы появились и к Гамзину. За воротами удачно поборолся Никита Кирьянов, шайбу подхватил Байрон Фрейз, резко вырулил к левой стойке и с довольно острого угла прошил голкипера гостей. 22-летний вратарь армейцев сыграл в этом моменте явно не лучшим образом, сразу же позволив хозяевам повести в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что перед сегодняшним матчем игрокам «Локомотива» было не занимать мотивации. Помимо естественной интриги в виде первой встречи с Никитиным на ярославском льду, существовала ещё и чисто спортивная подоплёка. В последних матчах «Локомотив» чаще проигрывал, чем побеждал, от чего давно отвык. Подопечные Боба Хартли потерпели три поражения в последних четырёх встречах, отметившись просто безобразными первыми периодами в Челябинске и Череповце. В двух последних гостевых матчах ярославцы проиграли стартовые отрезки с общим счётом 0:5, поэтому неудивительно, что на сей раз хозяева уделили особое внимание началу встречи.

Гамзин вроде бы реабилитировался под занавес периода, сумев спасти ЦСКА от второй пропущенной шайбы: сначала Дмитрий парировал бросок с ползоны в исполнении Егора Сурина, а затем в блестящем шпагате потащил и добивание от Георгия Иванова. Впрочем, буквально в следующей атаке хозяева всё-таки упрочили преимущество в счёте. Второй раз во встрече отличилось третье звено ярославской команды: Алексей Береглазов из угла площадки сильно прострелил на пятак, где Никита Кирьянов освободился от опеки Прохора Полтапова и в касание отправил шайбу под перекладину – 2:0 в пользу «Локомотива».

В начале второго периода гостям удалось отквитать одну шайбу усилиями Дениса Зернова. За воротами Николай Коваленко выиграл борьбу у защитника и отдал накоротке Дмитрию Бучельникову, а тот шикарным пасом из угла площадки нашёл на пятаке свободного Зернова, который не промахнулся из убойной позиции – 2:1.

Пропущенная шайба заметно разбудила немного заскучавший «Локомотив». Ярославцы выдали мощнейший десятиминутный отрезок, в течение которого создали целую россыпь опасных моментов. Давление хозяев возымело эффект в виде первого гола в большинстве с 24 сентября! Сложно представить, но факт: на протяжении практически трёх недель лидер Западной конференции никак не мог отличиться в формате с численным перевесом. Во втором периоде противостояния с ЦСКА получилось.

У правого борта на периметре защитник Рушан Рафиков сумел остановить шайбу и отдал её Александру Радулову, который через небольшую паузу выдал шикарный поперечный пас в противоположный круг Шалунову — Максим с кистей точно бросил под дальнюю штангу. Автор «золотого» гола в минувшем плей-офф огорчил тренера, под руководством которого успешно выступал долгие годы.

В третьем периоде «Локомотив» максимально хладнокровно довёл дело до нужного результата, не позволив гостям вернуться в игру. Окончательно все вопросы о победителе матча снял всё тот же Шалунов, оформивший дубль за шесть минут до конца третьего периода – 4:1. Ярославцы прервали двухматчевую серию поражений, благодаря чему вернулись на чистое первое место в конференции.

В свою очередь, турнирное положение армейцев продолжает оставаться незавидным. Команда Никитина потерпела третье поражение кряду и восьмое – в последних 11 встречах, она находится лишь на девятом месте на Западе. В сезонной же серии «Локомотив» повёл у ЦСКА 2-0, выиграв оба матча с общим счётом 9:2.