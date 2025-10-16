«Было желание вернуться в «Трактор», но помешало «правило трёх». Интервью с Карпухиным

«Ак Барс» постепенно выходит из кризиса – прямо сейчас у команды Анвара Гатиятулина семь побед в последних восьми игр. Важную роль в успехе сыграл новый защитник казанцев Илья Карпухин. До прошлого сезона 27-летний уроженец Челябинска ни разу не покидал родной город. Пока не попал в сферу интересов СКА.

Карпухин понравился Роману Ротенбергу, который познакомился с игроком во время работы с ним в рамках сборной России. Поэтому в дедлайн армейский клуб решился на неоднозначный обмен – в Челябинск отправился нападающий Василий Глотов, а в обратном направлении поехал Карпухин. Проявил себя в Санкт-Петербурге Илья здорово, однако СКА вылетел в первом раунде, и власть в клубе сменилась.

С уходом Ротенберга не нашлось места в составе для многих хоккеистов, не объясняя причин, клуб расстался и с Карпухиным. Так Илья оказался в Казани. А о том, почему не стал возвращаться в «Трактор» и какие у него впечатления от первых месяцев в Татарстане, он рассказал в беседе с «Чемпионатом».

Илья Карпухин Фото: ХК «Ак Барс»

«С моими агентами разговаривали представители «Трактора», но поняли, что не получится»

– Насколько в целом удалось уже адаптироваться в «Ак Барсе»?

– Всё в порядке, адаптировался. В хоккейной жизни месяц – это как несколько лет. Много событий за этот месяц произошло, он был насыщенным. Адаптировался, всё нормально, чувствую себя комфортно. Спасибо организации, ребятам, персоналу. Очень приятно здесь играть и тренироваться. Каких-то больших трудностей в бытовом или организационном плане я не испытал. Всё достаточно легко и просто, на высшем уровне. Здорово!

– Раньше среди хоккеистов часто можно было услышать мнение, что «Ак Барс» задаёт высокую планку в плане отношения к игрокам. Можете это подтвердить?

– Разумеется, был наслышан. База клуба просто потрясающая, отношение к нам – всё на высшем уровне, как и должно быть у команды с таким статусом. Очень приятно.

– Ключевая причина перехода – желание играть под началом Анвара Гатиятулина? Ехали лично к нему?

– Нет, всё-таки я бы не ставил так вопрос. Это один из факторов, важных, но работает совокупность причин. Не бывает такого, что решение принимается исходя только из какого-то одного аспекта. Важна совокупность причин, мнение агента учитывается, решение принимается сообща.

– И всё-таки работать с тренером, которого вы хорошо знаете, гораздо приятнее?

– Разумеется. Повторюсь, это был один из факторов, которые я принимал во внимание. Знакомый тренер, понимаю требования, знаю заранее хотя бы примерно, что должен буду делать, как мы будем играть. Как минимум – есть представление. И всё-таки ключевым этот момент я бы для себя не назвал, важна совокупность причин.

Анвар Гатиятулин и Илья Карпухин Фото: ХК «Ак Барс»

– Не думали поехать домой в Челябинск, вернуться в родной «Трактор»?

– Таких вариантов не было, поскольку по регламенту я не мог до 1 ноября подписываться в Челябинске.

– Речь идёт о «правиле трёх»? Даже если бы желание было, играть за «Трактор» не смогли бы?

– Не скрою, желание было, и команда, кажется, была заинтересована. Со мной напрямую разговоры не велись, но с агентами общались, разговаривали. Однако в итоге поняли, что не получится, «правило трёх» – и ничего с этим не сделать.

– Когда смотришь на «Трактор» в его текущем состоянии, есть ощущение, что им бы качественный защитник не помешал.

– Наверное, но я смотрю сейчас только на нашу команду. Не смотрю, какая ситуация в других клубах.

Илья Карпухин в «Тракторе» Фото: ХК «Трактор»

– При этом у «Ак Барса» на момент вашего перехода было 11 защитников основного состава. Принимали это во внимание? За игровое время пришлось бы биться.

– Видел состав, в каком-то плане это смущает, думаешь, в какой роли тебя будут использовать. Для чего подписывают. Но конкуренции я не боюсь. Разговаривал с тренерским штабом, обсуждали мои позиции. Я понял, что всё в моих руках и, если буду играть на том уровне, на котором умею играть, никаких проблем не будет.

С игровым временем и всем остальным – всё зависит от меня. Выполняй свои функции, не думай ни о чём другом. И как показывает практика, слишком много хороших игроков не бывает. Сейчас у нас уже не так много защитников опытных, как хотелось бы. Обойма нужна.

«Мы все люди, у всех есть эмоции и чувства, мы все переживаем»

– Большое число опытных игроков, претендовавших на одни и те же позиции не влияло на атмосферу внутри команды?

– Нет, конечно, это здоровая конкуренция. Это только в плюс, хорошо. Даже если есть какие-то такие эмоции, что-то кому-то не нравится, хочется доказать, то в спортивном плане это хорошо. Подпитывает и подпинывает стать лучше, мотивирует забрать место в составе. Наоборот, за счёт конкуренции в том числе мы и растём как игроки, как личности.

Если нет конкуренции, если ты полностью в комфортных условиях… Мотивация, конечно, всё равно есть, можно её найти, но её в разы меньше. Надо работать и становиться лучше каждый день, когда ты в борьбе за позиции – только так ты и растёшь.

– В раздевалке больше всего общаетесь с теми, с кем пересекались ранее? Например, с Владимиром Алистровым.

– Нет, мы со всеми ребятами хорошо общаемся, все приятные в команде, открытые. Такого, чтобы я общался с кем-то одним, нет, со всеми в контакте. Даже выделить кого-то как лучшего друга не могу, со всеми ребятами очень хорошие отношения. Ко всем отношусь с большим уважением, и к себе также хочу чувствовать уважение.

Илья Карпухин и Владимир Алистров Фото: ХК «Ак Барс»

– Старт для команды выдался очень тяжёлым. Как переживали эту ситуацию внутри коллектива? Отпустило после серии побед?

– Команда, конечно, переживает. Важно понимать, что равнодушных в раздевалке нет. Все понимают, что ситуация была серьёзная, этот накал ощущается и чувствуется. Вот эти все разговоры: ребята, давайте меняйтесь уже – мы между собой их тоже проговариваем. Атмосфера в такие моменты, разумеется, не самая приятная. Но мы как профессионалы просто не имеем права сбиваться, много рефлексировать и нести поражения с прошлого матча в следующую игру. Мы должны как профессионалы держать эмоции, держать удар.

Матч прошёл, разобрали ошибки, сделали выводы. Всё – на этом матч завершён. Мы никак не несём чувство вины, обиды из предыдущего матча в новый. Новый матч – всё заново. Новая книга, новая страница, начинаем заново. Так матч за матчем. Если будем много отвлекаться, думать о каких-то второстепенных вещах, не знаю, как, где и что – ничего совсем и не получится. Если ты несёшь из предыдущего матча какие-то ошибки, чувство вины в следующую игру – это неправильный настрой.

Ты пришёл, и у тебя уже голова забита совсем другим, прошлым матчем. А нужно прийти, обнулившись, новым, свежим. С таким настроем выходить на лёд. При этом мы все люди, у нас у всех есть эмоции и чувства. Мы все переживаем. Это тоже непросто, поймите, взять вот так и выкинуть всё из головы, не тащить прошлый матч в следующий. Но это необходимо делать.

«Читать прессу себе дороже – не делаю этого и не собираюсь»

– Ходило много различных слухов вокруг «Ак Барса» в этот отрезок времени, в том числе насчёт возможной отставки главного тренера. Использовали эти новости как дополнительную мотивацию? Доказать, что скептики неправы, укрепить позиции Анвара Гатиятулина.

– Спасибо болельщикам, которые нас поддерживают. Несмотря ни на что, понимают нас, понимают, что мы не равнодушны. Мы действительно хотим что-то изменить. И в сложных ситуациях всегда остаются с нами.

Не ругают, не обвиняют, а поддерживают – таким болельщикам огромное спасибо. Это ценно, и такая поддержка всегда чувствуется. В самый нужный момент, когда ситуация и так непростая, хочется услышать добрые слова.

А что касается того, чтобы читать прессу или ещё что-то в таком духе, особенно в такие моменты… Честно – себе дороже. Я этого не делаю и не собираюсь. Поэтому не хочу об этом даже думать, зачем? Забивать голову лишней информацией.

– При этом у вас есть личный телеграм-канал. Как находите время на его ведение? Как видите его развитие?

– Сложно сказать, пока по наитию, веду так, как идёт. Хотелось бы, конечно, чего-то побольше интересного для болельщиков, показывать закулисье. Открываться с разных сторон, показывать людям жизнь хоккеиста, как она ощущается внутри. Какой-то стратегии нет. Другие телеграм-каналы не читаю, не сравниваю.

К тому же веду его не один, мне помогает SMM-специалист всё правильно оформить, донести до читателя.

Илья Карпухин Фото: ХК «Ак Барс»

– В команде никто не против? Тренерский штаб?

– Наоборот, сейчас направленность лиги идёт в сторону открытости, доступности. Так что наоборот, здорово, я себя скорее подпинываю, что надо больше этим заниматься. Это будет хороший плюс и мне, и лиге, и нашему виду спорта.

Чтобы услышать какое-то осуждение со стороны тренерского штаба – я даже представить себе такого не могу, если честно. С чего оно должно быть? Нужно продвигать клуб и КХЛ. Становиться заметнее.