Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 15 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

СКА не засчитали два гола, «Спартак» проиграл за 15 секунд до сирены. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 15 октября 2025 года
«Северсталь» засушила «Автомобилист», «Адмирал» разгромил «Ладу».

15 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Гутик (Шэн, Старков) – 07:08 (5x5)     2:0 Старков (Гутик, Шэн) – 11:40 (5x4)     2:1 Обидин (Башкиров, Земчёнок) – 27:48 (5x5)     3:1 Олсон (Гераськин, Педан) – 38:59 (5x5)     4:1 Шулак (Гераськин, Кошелев) – 41:21 (5x4)     5:1 Гутик (Шэн, Старков) – 43:51 (5x4)     6:1 Старков (Гутик, Солянников) – 56:12 (5x4)    

Дублем и двумя результативными передачами в составе «Адмирала» отметился нападающий Даниил Гутик. Ещё один дубль и две передачи на свой счёт записал Степан Старков. По шайбе забросили Кайл Олсон и Либор Шулак. Единственный гол «Лады» забил Андрей Обидин. «Адмирал» одержал третью победу подряд и во второй раз в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги обыграл тольяттинскую «Ладу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Слепец (Шварёв) – 10:43 (5x5)     1:1 Ружичка (Тодд, Миронов) – 24:28 (5x5)     2:1 Коротких (Балдаев, Лихачёв) – 28:55 (5x5)     3:1 Коротких (Дубакин, Евсеев) – 46:43 (5x4)     3:2 Беляев (Рубцов, Порядин) – 52:08 (5x4)     3:3 Локхарт (Мальцев, Ярош) – 58:50 (6x5)     4:3 Дубакин (Коротких) – 59:45 (5x5)    

Дублем в составе «Амура» отметился нападающий Игнат Коротких. Ещё одну шайбу за дальневосточный клуб забросил Кирилл Слепец. Голы за «Спартак» забили Адам Ружичка, Александр Беляев и Лукас Локхарт, сравнявший счёт за минуту до конца третьего периода. «Амур» вырвал победу за 15 секунд до конца третьего периода благодаря голу Сергея Дубакина. «Спартак» прервал свою серию из двух побед. «Амур» одержал третью победу кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Муханов (Скоренов, Чебыкин) – 14:41 (5x4)     2:0 Аймурзин (Ильин) – 50:14 (5x5)    

На 15-й минуте первого периода Тимур Муханов с передач Александра Скоренова и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. На 11-й минуте третьей двадцатиминутки Данил Аймурзин с передачи Михаила Ильина удвоил преимущество череповецкого клуба. Для «Северстали» эта победа стала третьей подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фрейз (Кирьянов, Елесин) – 01:19 (5x5)     2:0 Кирьянов (Береглазов, Паник) – 19:34 (5x5)     2:1 Зернов (Бучельников) – 25:02 (5x5)     3:1 Шалунов (А. Радулов, Рафиков) – 33:10 (5x4)     4:1 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 53:55 (5x5)    

На второй минуте первого периода Байрон Фрейз открыл счёт во встрече. За 26 секунд до конца периода Никита Кирьянов удвоил преимущество железнодорожников. На шестой минуте второго периода Денис Зернов забил первый гол ЦСКА в игре. На 14-й минуте периода Максим Шалунов сделал счёт 3:1. В конце третьего периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу хозяев, оформив дубль. Для ЦСКА это поражение стало третьим подряд, команда идёт вне зоны плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бландизи (Голдобин, Педан) – 18:11 (5x5)     1:1 Юртайкин (Хафизуллин, Барулин) – 36:43 (5x4)     1:2 Хоружев (Жафяров) – 54:52 (5x5)     2:2 Короткий (Мёрфи, Хайруллин) – 59:27 (5x5)     2:3 Точилкин – 65:00    

На 19-й минуте первого периода Джозеф Бландизи с передач Николая Голдобина и Андрея Педана открыл счёт во встрече. На 37-й минуте игры Данил Юртайкин с передач Динара Хафизуллина и Владислава Барулина восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода Матвей Короткий сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

Отметим, что судьи не засчитали две шайбы СКА, которые забросил Тревор Мёрфи. В первом случае видеоповтор показал, что шайба не пересекла линию ворот, во втором гол был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 16 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
