Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

СКА не засчитали два гола, «Спартак» проиграл за 15 секунд до сирены. Итоги дня в КХЛ

15 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.

Дублем и двумя результативными передачами в составе «Адмирала» отметился нападающий Даниил Гутик. Ещё один дубль и две передачи на свой счёт записал Степан Старков. По шайбе забросили Кайл Олсон и Либор Шулак. Единственный гол «Лады» забил Андрей Обидин. «Адмирал» одержал третью победу подряд и во второй раз в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги обыграл тольяттинскую «Ладу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Дублем в составе «Амура» отметился нападающий Игнат Коротких. Ещё одну шайбу за дальневосточный клуб забросил Кирилл Слепец. Голы за «Спартак» забили Адам Ружичка, Александр Беляев и Лукас Локхарт, сравнявший счёт за минуту до конца третьего периода. «Амур» вырвал победу за 15 секунд до конца третьего периода благодаря голу Сергея Дубакина. «Спартак» прервал свою серию из двух побед. «Амур» одержал третью победу кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й минуте первого периода Тимур Муханов с передач Александра Скоренова и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. На 11-й минуте третьей двадцатиминутки Данил Аймурзин с передачи Михаила Ильина удвоил преимущество череповецкого клуба. Для «Северстали» эта победа стала третьей подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Байрон Фрейз открыл счёт во встрече. За 26 секунд до конца периода Никита Кирьянов удвоил преимущество железнодорожников. На шестой минуте второго периода Денис Зернов забил первый гол ЦСКА в игре. На 14-й минуте периода Максим Шалунов сделал счёт 3:1. В конце третьего периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу хозяев, оформив дубль. Для ЦСКА это поражение стало третьим подряд, команда идёт вне зоны плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 19-й минуте первого периода Джозеф Бландизи с передач Николая Голдобина и Андрея Педана открыл счёт во встрече. На 37-й минуте игры Данил Юртайкин с передач Динара Хафизуллина и Владислава Барулина восстановил равенство в счёте. На последней минуте третьего периода Матвей Короткий сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости.

Отметим, что судьи не засчитали две шайбы СКА, которые забросил Тревор Мёрфи. В первом случае видеоповтор показал, что шайба не пересекла линию ворот, во втором гол был отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Игры 16 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2025, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК Барыс Астана Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2