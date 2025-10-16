Удивительный гол россиянина в НХЛ! Михеев забил с передачи вратаря соперника

«Чикаго», который последний раз играл в плей-офф ещё в «пузыре», насобирал большое количество драфт-пиков, однако как их использовать, пока не разобрался. Начало нынешнего ещё более выраженно показало это – «ястребы» проиграли три матча кряду, а победили только в последнем матче «Юту».

Кстати, в том матче главным героем стал Илья Михеев, который сначала открыл счёт после того как нагло полез на пятак, а затем поставил точку в самом конце, сняв вопрос о победителе.

Для россиянина этот год является контрактным, поэтому отсиживаться в тени нельзя. Главное, чтобы Илья отыграл сезон без повреждений.

«Чикаго» приехал в гости к «Сент-Луису», и «музыканты» сразу показали, что такое гостеприимность – Джоэль Хофер поехал за ворота и скинул шайбу… точно в клюшку Михееву, который не растерялся и отправил шайбу в пустую раму. Удивительный гол россиянина, нечасто такое увидишь!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Далее матч для Хофера превратился в кошмар, так как через две минуты он пропустил ещё один гол, который вызвал много вопросов, а после четвёртой шайбы и вовсе отправился на скамейку.

Но вышедший Биннингтон ситуацию не улучшил, даже наоборот – вратарь сборной Канады пропустил свояка и вообще не вышел на третий период. На льду вновь пришлось появиться Хоферу.

Джоэль побыл «сухим» две минуты и вновь пропустил – Райан Донато закопал шайбу на пятаке, а Илья Михеев набрал второе очко сегодня. В тот момент голкипера «Сент-Луиса» уже стало жаль – он, конечно, отбил бросок перед собой, но партнёры никак не мешали сопернику яростно добивать шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого канадец пропустил ещё две шайбы, а матч закончился со счётом 8:3 в пользу «Чикаго».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Ястребы» одержали вторую победу подряд, а Илья Михеев во второй игре кряду набирает два очка.