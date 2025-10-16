Скидки
Сент-Луис – Чикаго – 3:8 – видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, удивительный гол Михеева

Удивительный гол россиянина в НХЛ! Михеев забил с передачи вратаря соперника
Максим Макаров
Михеев забил с передачи вратаря соперника
Илья бодро начал сезон.

«Чикаго», который последний раз играл в плей-офф ещё в «пузыре», насобирал большое количество драфт-пиков, однако как их использовать, пока не разобрался. Начало нынешнего ещё более выраженно показало это – «ястребы» проиграли три матча кряду, а победили только в последнем матче «Юту».

Кстати, в том матче главным героем стал Илья Михеев, который сначала открыл счёт после того как нагло полез на пятак, а затем поставил точку в самом конце, сняв вопрос о победителе.

Для россиянина этот год является контрактным, поэтому отсиживаться в тени нельзя. Главное, чтобы Илья отыграл сезон без повреждений.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 8
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев – 03:02     1:1 Нейборс (Парэйко, Бучневич) – 04:29     1:2 Райхель (Грызлик) – 05:23     2:2 Холлоуэй (Кайру) – 14:54     2:3 Райхель (Власик, Бедард) – 22:49     2:4 Назар (Бертуцци, Кайзер) – 24:32     2:5 Дикинсон (Власик) – 28:52     2:6 Донато (Кревьер, Михеев) – 41:17     2:7 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен) – 45:03 (pp)     3:7 Такер (Нейборс) – 51:28     3:8 Грин (Райхель, Бедард) – 52:21    

«Чикаго» приехал в гости к «Сент-Луису», и «музыканты» сразу показали, что такое гостеприимность – Джоэль Хофер поехал за ворота и скинул шайбу… точно в клюшку Михееву, который не растерялся и отправил шайбу в пустую раму. Удивительный гол россиянина, нечасто такое увидишь!

Далее матч для Хофера превратился в кошмар, так как через две минуты он пропустил ещё один гол, который вызвал много вопросов, а после четвёртой шайбы и вовсе отправился на скамейку.

Но вышедший Биннингтон ситуацию не улучшил, даже наоборот – вратарь сборной Канады пропустил свояка и вообще не вышел на третий период. На льду вновь пришлось появиться Хоферу.

Джоэль побыл «сухим» две минуты и вновь пропустил – Райан Донато закопал шайбу на пятаке, а Илья Михеев набрал второе очко сегодня. В тот момент голкипера «Сент-Луиса» уже стало жаль – он, конечно, отбил бросок перед собой, но партнёры никак не мешали сопернику яростно добивать шайбу в ворота.

После этого канадец пропустил ещё две шайбы, а матч закончился со счётом 8:3 в пользу «Чикаго».

«Ястребы» одержали вторую победу подряд, а Илья Михеев во второй игре кряду набирает два очка.

