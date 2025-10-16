«Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» зажигают в КХЛ. Важная причина — отсутствие лимита

В российском футболе в последнее время активно обсуждают тему лимита на легионеров, а кто-то и вовсе продвигает идею возможного запрета участия иностранцев в Кубке России. В хоккее, слава богу, до такого абсурда не дошли, да и Кубка России здесь нет. Зато есть КХЛ, где лимит для российских команд остаётся прежним: не более пяти человек в заявке на матч.

Однако сразу на три клуба — «Барыс», минское «Динамо» и «Шанхайских Драконов» — никакие лимиты не распространяются, так как клубы эти иностранные. И если астанинцы в последнее время забуксовали и потерпели уже шесть поражений подряд, то минчане и базирующиеся в Санкт-Петербурге шанхайцы находятся в лидирующей группе Западной конференции.

Причин резвого выступления у «зубров» и бывшего «Куньлуня» сразу несколько, но развязанные при комплектовании состава руки — очевидное преимущество перед остальными участниками турнира. Так, например, минчане укрепили вратарскую позицию Фукале, а вся их защита едва ли не на 90% составлена из североамериканцев – это Мелош, Смит, Брук, натурализованный казахстанец Диц, Улле. В нападении здорово выглядят Энас и Лимож.

Разумеется, комплектование состава должно быть качественным, под главного тренера. Но опытный и требовательный Дмитрий Квартальнов не допустит, чтобы ему привозили непонятно кого. Не будем забывать, что Квартальнов параллельно возглавляет сборную Беларуси, однако никаких запретов и ограничений на легионеров в Минске, повторимся, нет и не планируется: местные хоккеисты должны развиваться через жёсткую конкуренцию, не чувствовать лёгкой прогулки и безмятежного попадания в состав. Если спортсмен сильный и талантливый — он пробьётся в основу в любом случае: никакой лимит, искусственно раздувающий зарплаты и дающий место в составе игрокам низкого уровня, ему не нужен.

«Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

С «драконами» и вовсе получилась интересная и необычная история. После ребрендинга, смены руководства и тренерского штаба команда сильно преобразилась. При этом не будем забывать, что канадский тренер Жерар Галлан принял её только в середине августа, а в октябре команда, изначально собиравшаяся на коленке, уже загремела результатами во всей лиге. То бишь Галлан пришёл не на всё готовое, а, по сути, на пустое место, получив в своё распоряжение игроков, приглашённых по остаточному принципу. Уже потом генеральный менеджер Игорь Варицкий, прекрасно умеющий работать на иностранном рынке хоккеистов, смог подписать Лабанка, Вагнера и Маккегга. При этом в составе «Шанхайских Драконов» по-прежнему есть россияне: Кареев, Валенцов, Кузнецов, Попугаев, Бурмистров. Никто их в правах не ограничивает и никаких лимитов не вводит.

Похвально, что Галлан в созданных для него условиях старается давать результат сразу, не затягивая процесс на несколько лет. Жерар, к слову, привык к таким условиям: в НХЛ, где он проработал долгое время, услышав слово «лимит», попросту засмеют и покрутят пальцем у виска. В «Шанхайских Драконах» же канадцу всё более-менее привычно и ясно, а уж ставить игру такой опытный специалист умеет.

Посмотрим, как «драконы» и «зубры» продолжат выступать дальше и сможет ли к ним подтянуться попавший в очередной кризис «Барыс». Пока впечатления приятные и многообещающие. Чем больше сильных и конкурентоспособных команд в КХЛ — тем лучше для всех.