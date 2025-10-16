Лучший спорт 17 октября: «Вегас» – «Бостон» и «Торпедо» – ЦСКА в хоккее, Шнайдер в четвертьфинале Нинбо и Слуцкий в Китае! Не пропустите!

Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» в Лиге 1, Мэттьюс против Панарина в НХЛ и теннис

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Артемий Панарин первый гол в новом сезоне?

Сегодня в Северной Америке прошла информация, что переговоры по новому контракту между нью-йоркским клубом и звёздным российским нападающим Артемием Панариным фактически зашли в тупик. 33-летний форвард не намерен делать клубу скидку, а руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» не спешит удовлетворять финансовые требования форварда. Проблема ситуации для Артемия заключается в том, что россиянин вчистую провалил старт регулярного чемпионата. На его счету пока что лишь две результативные передачи в пяти матчах при отсутствии заброшенных шайб. Получится ли у Хлебушка прервать чёрную полосу?

🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» – «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Арсений Грицюк в ворота российского голкипера?

24-летний Арсений Грицюк отметился тремя результативными передачами в двух последних матчах, проявив себя с самой положительной стороны. При этом первый гол в НХЛ пока не пришёл к российскому форварду. Ближайшей ночью Арсений точно сыграет против одного из соотечественников, ведь вратарский дуэт «пантер» состоит только из российских голкиперов. С огромной степенью вероятности на последнем рубеже «Флориды» сыграет Даниил Тарасов. Сможет ли Грицюк огорчить соотечественника?

🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» – «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: затмит ли российский легион «мундиров» монстров из «лавин»?

Сразу два представителя «Колорадо Эвеланш» на данный момент входят в топ-5 бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Натан Маккиннон и Мартин Нечас набрали по восемь очков в четырёх матчах, идя по бешеному графику в два балла за игру. Смогут ли Егор Чинахов, Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Кирилл Марченко в очном противостоянии затмить звёзд НХЛ?

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» – «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начнёт ли Павел Дорофеев новую снайперскую серию?

24-летний Павел Дорофеев блистательно начал регулярный чемпионат НХЛ, выдав трёхматчевую серию с заброшенными шайбами, в ходе которой он оформил один хет-трик и провёл ещё две встречи с одним голом. В четвёртом матче сезона «Вегас» добыл победу, но Дорофеев не забивал. Начнёт ли Павел новую снайперскую серию?

🏒 12:30: «Адмирал» – «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2025, пятница. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: реабилитируются ли красно-белые за осечку в Хабаровске?

«Спартак» начал дальневосточный выезд с крайне болезненного поражения в Хабаровске. В третьем периоде подопечные Алексея Жамнова смогли отыграться со счёта 1:3, но грубейшая ошибка капитана команды Андрея Миронова за 15 секунд до конца основного времени привела к победному голу «Амура». В свою очередь, «Адмирал» на старте домашней серии разнёс «Ладу» (6:2). Каким получится завтрашний матч во Владивостоке?

🎾 14:00*: Чжу Линь (Китай, WC) – Диана Шнайдер (Россия, 7), Нинбо, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Шнайдер справиться с обидчицей Мирры Андреевой?

Китаянка Чжу Линь, сенсационно выбившая из сетки «пятисотника» в Нинбо первого номера посева Мирру Андреевой, сразится в 1/4 финала ещё с одной россиянкой — Дианой Шнайдер. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Диана — в Наньчане-2023 и финале Хуахина-2024. Победительница нового матча сразится в 1/2 финала с кем-то из пары Екатерина Александрова — Маккартни Кесслер.

⚽️ 15:00: «Циндао Вест Кост» – «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 27-й тур

Интрига: продлит ли команда Слуцкого беспроигрышную серию?

«Шанхай Шэньхуа» не проигрывает на протяжении трёх матчей подряд в чемпионате Китая по футболу, занимая третье место и имея на счету 54 очка. Но до лидера рукой подать! «Шанхай Порт» набрал 57 очков за 26 туров. Поэтому победа в игре с «Циндао Вест Кост» может очень помочь подопечным Леонида Слуцкого в гонке за золотыми медалями.

🏒 19:00: «Торпедо» – ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли ЦСКА длительную серию неудач?

Турнирное положение московских армейцев продолжает оставаться незавидным. В своём предыдущем матче, который состоялся 15 октября в Ярославле, команда Игоря Никитина потерпела третье поражение кряду и восьмое – в последних 11 встречах, в результате чего она находится лишь на девятом месте на Западе. Сможет ли ЦСКА прервать серию неудач в Нижнем Новгороде? Матч обещает быть предельно интересным, ведь само «Торпедо» в предыдущем матче потерпело тяжёлую неудачу, нарвавшись на тотальный разгром в Минске (1:7).

⚽️ 21:45: «ПСЖ» – «Страсбург», Лига 1, 8-й тур

Интрига: «ПСЖ» потеряет первое место?

В Лиге 1, как всегда, не так много интриг. Парижане лидируют, но их ближайший соперник отстаёт всего на два очка. А это значит, что случиться может всякое – и в случае поражения чемпион будет смещён с первого места командой, которую называют фарм-клубом «Челси». Шансов на это, прямо скажем, немного. Но они есть!