Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 17 октября 2025 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» в Лиге 1, Мэттьюс против Панарина в НХЛ и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 17 октября: «Вегас» – «Бостон» и «Торпедо» – ЦСКА в хоккее, Шнайдер в четвертьфинале Нинбо и Слуцкий в Китае! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Артемий Панарин первый гол в новом сезоне?

Сегодня в Северной Америке прошла информация, что переговоры по новому контракту между нью-йоркским клубом и звёздным российским нападающим Артемием Панариным фактически зашли в тупик. 33-летний форвард не намерен делать клубу скидку, а руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» не спешит удовлетворять финансовые требования форварда. Проблема ситуации для Артемия заключается в том, что россиянин вчистую провалил старт регулярного чемпионата. На его счету пока что лишь две результативные передачи в пяти матчах при отсутствии заброшенных шайб. Получится ли у Хлебушка прервать чёрную полосу?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
В Северной Америке не видят смысла в продлении отношений между Панариным и его клубом
Ларкин: в долгосрочной перспективе взаимодействие Панарина с «Рейнджерс» не имеет смысла

🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» – «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Арсений Грицюк в ворота российского голкипера?

24-летний Арсений Грицюк отметился тремя результативными передачами в двух последних матчах, проявив себя с самой положительной стороны. При этом первый гол в НХЛ пока не пришёл к российскому форварду. Ближайшей ночью Арсений точно сыграет против одного из соотечественников, ведь вратарский дуэт «пантер» состоит только из российских голкиперов. С огромной степенью вероятности на последнем рубеже «Флориды» сыграет Даниил Тарасов. Сможет ли Грицюк огорчить соотечественника?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Российский дебютант НХЛ покоряет североамериканскую лигу
Первый балл Грицюка в НХЛ — красота! Его дубль из передач помог сокрушить «Тампу»
Первый балл Грицюка в НХЛ — красота! Его дубль из передач помог сокрушить «Тампу»

🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» – «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: затмит ли российский легион «мундиров» монстров из «лавин»?

Сразу два представителя «Колорадо Эвеланш» на данный момент входят в топ-5 бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Натан Маккиннон и Мартин Нечас набрали по восемь очков в четырёх матчах, идя по бешеному графику в два балла за игру. Смогут ли Егор Чинахов, Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Кирилл Марченко в очном противостоянии затмить звёзд НХЛ?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Кирилл уже успел установить новый рекорд франшизы
Убойное начало сезона! Марченко повторил рекорд «Коламбуса» и вошёл в историю франшизы
Видео
Убойное начало сезона! Марченко повторил рекорд «Коламбуса» и вошёл в историю франшизы

🏒 5:00: «Вегас Голден Найтс» – «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: начнёт ли Павел Дорофеев новую снайперскую серию?

24-летний Павел Дорофеев блистательно начал регулярный чемпионат НХЛ, выдав трёхматчевую серию с заброшенными шайбами, в ходе которой он оформил один хет-трик и провёл ещё две встречи с одним голом. В четвёртом матче сезона «Вегас» добыл победу, но Дорофеев не забивал. Начнёт ли Павел новую снайперскую серию?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Российский форвард вошёл в ряд легенд НХЛ на старте нынешнего сезона
Дорофеев — в ряду русских легенд НХЛ! Кто ещё забивал так много в начале сезона?
Дорофеев — в ряду русских легенд НХЛ! Кто ещё забивал так много в начале сезона?

🏒 12:30: «Адмирал» – «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируются ли красно-белые за осечку в Хабаровске?

«Спартак» начал дальневосточный выезд с крайне болезненного поражения в Хабаровске. В третьем периоде подопечные Алексея Жамнова смогли отыграться со счёта 1:3, но грубейшая ошибка капитана команды Андрея Миронова за 15 секунд до конца основного времени привела к победному голу «Амура». В свою очередь, «Адмирал» на старте домашней серии разнёс «Ладу» (6:2). Каким получится завтрашний матч во Владивостоке?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Все детали последних матчей соперников в регулярном чемпионате КХЛ
СКА не засчитали два гола, «Спартак» проиграл за 15 секунд до сирены. Итоги дня в КХЛ
Видео
СКА не засчитали два гола, «Спартак» проиграл за 15 секунд до сирены. Итоги дня в КХЛ

🎾 14:00*: Чжу Линь (Китай, WC) – Диана Шнайдер (Россия, 7), Нинбо, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 14:00 МСК
Чжу Линь
219
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: сумеет ли Шнайдер справиться с обидчицей Мирры Андреевой?

Китаянка Чжу Линь, сенсационно выбившая из сетки «пятисотника» в Нинбо первого номера посева Мирру Андреевой, сразится в 1/4 финала ещё с одной россиянкой — Дианой Шнайдер. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее была Диана — в Наньчане-2023 и финале Хуахина-2024. Победительница нового матча сразится в 1/2 финала с кем-то из пары Екатерина Александрова — Маккартни Кесслер.

Юная Андреева сенсационно проиграла в Нинбо
Мирра провалилась в Китае, но всё равно может пройти на Итоговый. Что для этого нужно?
Мирра провалилась в Китае, но всё равно может пройти на Итоговый. Что для этого нужно?

⚽️ 15:00: «Циндао Вест Кост» – «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 27-й тур

Китай — Суперлига . 27-й тур
17 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Циндао Вест Кост
Циндао
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли команда Слуцкого беспроигрышную серию?

«Шанхай Шэньхуа» не проигрывает на протяжении трёх матчей подряд в чемпионате Китая по футболу, занимая третье место и имея на счету 54 очка. Но до лидера рукой подать! «Шанхай Порт» набрал 57 очков за 26 туров. Поэтому победа в игре с «Циндао Вест Кост» может очень помочь подопечным Леонида Слуцкого в гонке за золотыми медалями.

Статистика Суперлиги
Слуцкий сделал совместное фото со своим любимым теннисистом:
Фото
«С лучшим теннисистом мира за все времена». Леонид Слуцкий встретился с Роджером Федерером

🏒 19:00: «Торпедо» – ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли ЦСКА длительную серию неудач?

Турнирное положение московских армейцев продолжает оставаться незавидным. В своём предыдущем матче, который состоялся 15 октября в Ярославле, команда Игоря Никитина потерпела третье поражение кряду и восьмое – в последних 11 встречах, в результате чего она находится лишь на девятом месте на Западе. Сможет ли ЦСКА прервать серию неудач в Нижнем Новгороде? Матч обещает быть предельно интересным, ведь само «Торпедо» в предыдущем матче потерпело тяжёлую неудачу, нарвавшись на тотальный разгром в Минске (1:7).

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
ЦСКА терпит поражение за поражением, проваливая первую часть регулярного чемпионата
Никитин никак не может разгадать «Локомотив»! ЦСКА вновь проиграл его бывшей команде
Видео
Никитин никак не может разгадать «Локомотив»! ЦСКА вновь проиграл его бывшей команде

⚽️ 21:45: «ПСЖ» – «Страсбург», Лига 1, 8-й тур

Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Страсбург
Страсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» потеряет первое место?

В Лиге 1, как всегда, не так много интриг. Парижане лидируют, но их ближайший соперник отстаёт всего на два очка. А это значит, что случиться может всякое – и в случае поражения чемпион будет смещён с первого места командой, которую называют фарм-клубом «Челси». Шансов на это, прямо скажем, немного. Но они есть!

Статистика Лиги 1
Вот у кого ещё сложности
У Головина неожиданно меняется тренер. Хотя у «Монако» и близко не провал
У Головина неожиданно меняется тренер. Хотя у «Монако» и близко не провал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android