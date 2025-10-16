Вратари из Европы — главная большая потеря КХЛ. Американцы пока их не заменили

Три с половиной года назад сборные экстренно собирали состав под олимпийский Пекин, куда не смогли поехать энхаэловцы — даже те, что играли на двусторонних контрактах. Канадцы смогли сформировать команду из многочисленных опытных игроков, которые играли в Европе, американцы привычно поставили на студентов. Однако с голкиперами у обеих команд возникли очень большие проблемы.

Американцам пришлось привлечь в роли третьего вратаря Пэта Нагла, 35-летнего ветерана, который большую часть карьеры провёл в ECHL, а первым номером был молодой талант Дрю Коммессо из NCAA. У канадцев был игравший тогда в Ярославле Эдди Паскуале, но он проиграл место первого номера Мэтту Томкинсу из шведского чемпионата, а через год с небольшим вылетел из КХЛ, полностью провалившись в «Барысе». В общем, в Европе статусных североамериканских голкиперов для игры на таком уровне почти не было.

Вскоре после Олимпиады большая часть европейцев покинула КХЛ. Лига лишилась Хартикайненов и Гранлундов, Седлаков и Гик, Стрёмваллей и Леннстрёмов. В общем-то, выбора у них было не так много: Адам Рейдеборн задержался в КХЛ на годик, теперь играет в Швейцарии, а по приезде на лигочемпионский матч в Швеции фанаты «Лулео» встретили его оскорбительным плакатом. Про финнов даже говорить не стоит: Теэму Пулккинен недавно даже извинился после игры за «Трактор» в сезоне-2022/2023. Старые страны Евротура представляют немногие оригиналы типа Робина Пресса или Либора Шулака.

Однако в плане полевых хоккеистов отъезд абсолютного большинства «континенталов» из КХЛ был компенсирован переездом североамериканских игроков. Сначала даже они осторожничали, но в это межсезонье поток усилился. Мы увидели переезды давних «нехочунов» типа Рокко Гримальди или Эндрю Потуральски, которых сватали в КХЛ давно, но они не ехали (правда, у первого пока не очень получается), «Шанхай» собирает немало игроков с опытом НХЛ, спокойно работают в России бывшие именитые тренеры НХЛ Боб Хартли, Жерар Галлан и Ги Буше.

Зато с вратарями всё намного хуже. Когда-то именно канадцы царили во времена Суперлиги, когда русская школа голкиперов находилась в жутком кризисе, Фред Бретэуйт стал в Казани Фаридом, а Трэвис Скотт для Магнитогорска — это в первую очередь хоккеист, а не музыкант. Однако постепенно и наши вратари подросли, и уровень лиги вырос достаточно, и стали подъезжать классные европейские голкиперы.

Якуб Коварж и Юха Метсола Фото: РИА Новости

Причём хорошего по европейским меркам вратаря мог позволить себе скромный по финансовым возможностям клуб. Якуб Коварж стал звездой лиги, когда у «Автомобилиста» ещё не было финансовых ресурсов УГМК, Юха Метсола приехал в «Амур», находившийся в перманентном кризисе, основной вратарь финнов на Олимпиаде-2022 Харри Сятери вернулся из НХЛ в «Сибирь». Часто именно игра этих ребят позволяла своим командам прыгать выше головы.

Теперь все они вернулись в Европу. При этом если мы возьмём ведущие европейские чемпионаты, то там североамериканские голкиперы не на виду. В Швейцарии в этом сезоне их нет вообще, как и в Чехии, но у чехов всегда хватало своих кадров. В Швеции два американца, причём у обоих процент отражённых бросков ниже 90%, а у экс-игрока «Чикаго» Коллина Делиа за четыре матча в «Брюнесе» он даже ниже 80%! Только в Финляндии играют четыре кипера из-за океана, но уровень Лииги уже давно упал, и большинство из них в Штатах играло на уровне ECHL.

В топ-50 КХЛ по победам входит лишь три североамериканца — и пять финнов, четыре шведа, плюс шесть «чехословаков», если мы сливаем эти нации воедино. Из этих троих явной звездой был только Майкл Гарнетт, команды которого дважды играли в финале Кубка Гагарина. Упомянутый выше Паскуале жёстко смазал концовку своего пребывания в КХЛ, а Джефф Гласс провёл лишь один плей-офф в команде, которая ставила высокие цели (ЦСКА-2014).

И что мы видим даже сейчас? В топе лиги идут три легионера, но двое из них — это словаки. Адам Хуска уже успел запомниться дракой в Омске, но вообще-то он безальтернативный первый номер «Адмирала», Дмитрию Шугаеву отвели лишь один матч, который он провёл не лучшим образом. Патрик Рыбар был основным вратарём Словакии в Пекине, и сейчас он является не самым обсуждаемым героем «Шанхая», который вполне может поехать с командой и в Милан.

Почему же так происходит с североамериканцами? Это вполне ложится в нынешний тренд в НХЛ, о котором мы не раз писали: позиции канадских голкиперов выглядят чуть ли не самыми слабыми в истории. На Олимпиаду тройку сильных вратарей ещё можно собрать, а вот уже с кандидатурами на ЧМ начинаются большие проблемы. Сами канадцы жалуются на то, что вратарская экипировка сейчас очень дорогая и не все родители могут её себе позволить, — но есть и очевидные огрехи в подготовке, из-за которой канадцы уступают россиянам и американцам. Правда, у вторых пока ещё нет такой массовости на позиции, чтобы обеспечивать голкиперами ещё и европейские лиги.

Кроме того, многие американцы приезжают в КХЛ уже не в лучшие моменты карьеры. О жуткой статистике Спенсера Мартина на уровне НХЛ мы уже упоминали в тексте о ЦСКА, а КХЛ не настолько ослабела, чтобы 88% сейвов в Америке превращались хотя бы в 91% в России. Крис Дриджер в 2021-м считался человеком, который чуть не выиграл конкуренцию у Бобровского, но это было четыре года назад, а в прошлом сезоне у Криса 87% спасений на уровне АХЛ. Луи Доминге мог приехать в Россию ещё три года назад, но за то время его процентовка в АХЛ тоже сползла на три процента.

Проблема в том, что альтернатив у менеджеров банально нет. Словаки спасают, только вот за спиной Рыбара и Хуски почти никого нет, с большой вероятностью на Олимпиаду поедут оба. Крохотная надежда у руководителей лиги может появиться на чехов: выборы там ожидаемо выиграла пёстрая коалиция партий, которая считается в Европе пророссийской. Менеджеры могут надеяться, что чехи устроят небольшой политический разворот в стиле словацкого премьера Роберта Фицо — однако пока что это всё из разряда «вилами по воде».

У Спенсера Мартина и всего ЦСКА проблемы Фото: РИА Новости

Можно дать шанс своему молодому таланту или покопаться в глубинах ВХЛ и попытаться достать оттуда молодого недооценённого вратаря — однако это точно такой же риск, а то и в разы больший. Магическая строка в резюме «играл в НХЛ» очень многим застилает глаза. С другой стороны, для нейтральных болельщиков так даже лучше: ещё не забыты сезоны восьмилетней давности, когда даже вратари аутсайдеров отражали 93-94% бросков, однако матчи КХЛ было очень сложно смотреть. Зато теперь есть шоу в духе челябинских 8:5.