«Барыс» разобрался с «Авангардом», «Ак Барс» подобрался к лидерам Востока. Итоги дня в КХЛ

16 октября в регулярном чемпионате КХЛ было сыграно четыре матча. Коротко подводим итоги каждой встречи.

В Новосибирске «Сибирь» принимала набравший ход «Ак Барс». Казанцы открыли счёт в конце первого периода, хозяева сумели отыграться на старте второго отрезка, но перед перерывом снова пропустили, а в заключительной двадцатиминутке гости сделали результат, забив дважды в концовке. У «Ак Барса» уже шестая победа подряд, команда Анвара Гатиятулина вплотную приблизилась к лидерам Востока.

«Металлург» и «Салават Юлаев» обошлись без голов в первом периоде, но затем исправились с лихвой. Уфимцы забили дважды в начале второго отрезка, но магнитогорцы до перерыва успели не только отыграться, но и выйти вперёд. В третьем периоде соперники устроили голевую перестрелку, итогом которой стала победа хозяев. «Металлург» продолжает возглавлять общую таблицу КХЛ, «Салават» остаётся на последнем месте.

«Барыс» ударно начал встречу с «Авангардом», быстро забив два гола, но затем омичи отыграли одну шайбу в большинстве. Во втором отрезке хозяева забили в третий раз, однако после видеопросмотра арбитры отменили взятие ворот, а нападающему «Барыса» выписали большой штраф за атаку в голову. Реализовать такой шанс гости не смогли, но в следующем большинстве сравняли-таки счёт. В концовке второго периода игроки «Авангарда» удалились дважды подряд, и в начале третьего отрезка «Барыс» реализовал формат «5 на 3», а затем забил ещё дважды в равных составах. Ги Буше пытался спасти матч, снял вратаря при почти безнадёжном счёте, но «ястребы» лишь пропустили ещё в пустые ворота. «Барыс» яркой победой прервал шестиматчевую серию поражений.

В Санкт-Петербурге вновь встречались «Шанхайские Драконы» и московское «Динамо». Китайский клуб дважды по ходу встречи выходил вперёд, но оба раза гости отыгрывались, причём во второй раз они сделали это в большинстве за две минуты до сирены. Овертайм оказался безголевым, а в серии буллитов точные броски Уила и Гусева принесли дополнительное очко москвичам.

Матчи 17 октября

