А Нюландер соорудил два гола и принёс «листьям» победу.

Слабоумие или отвага? Вратарь «Торонто», играя без шлема, спас команду от поражения

«Рейнджерс» в прошлом матче установили уникальный антирекорд, проиграв третий матч подряд дома «всухую». Игроки после матча не выглядели какими-то потрясёнными или потерянными. Джей Ти Миллер говорил о том, что не надо переоценивать трагичность этой ситуации, а Мика Зибанеджад задавался вопросом: плакать по поводу этого или смеяться.

Но на выезде у подопечных Майка Салливана было всё хорошо – «копы» вне дома провели два матча и оба выиграли с общим счётом 10:1.

«Торонто» на старте сезона выиграл все матчи у команд, название которых не «Детройт». Парни Берюбе уверенно справились с «Нэшвиллом» и «Монреалем», а вот «красным крыльям» проиграли как дома, так и в гостях.

Энтони Столарз, видимо, тоже видел, как тяжело даются голы сегодняшнему сопернику и уже в первом периоде несколько раз лишил верной возможности отличиться Лафреньеру и Кайлли. Символично, что оба момента возникли в большинстве, в котором после ухода Криса Крайдера и травмы Винсента Трочека возникли большие проблемы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Зато «Торонто» после ухода Марнера проблем не испытывает – на экваторе первого отрезка Нюландер вложил шайбу в крюк Мэтту Нису, а тот открыл счёт.

Во втором периоде «Рейнджерс», продлив безголевую серию до 160 минут, а Столарз вновь выручил команду, потащив выход «три в один».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде ключик к воротам стража «Торонто» всё-таки были найдены, но помог и случай: пока Столарз пытался взять выпавшую клюшку, Шнайдер набросил на ворота, где на подставлении сыграл Пярссинен.

Команды ушли в овертайм, которого вполне могло и не быть. Вратарь «Торонто» после броска Мэтта Ремпе в конце третьего периода потерял шлем, но не выключился из борьбы и парировал опасный выстрел Джей Ти Миллера. Этот сейв спас «Мэйпл Лифс» от поражения в основное время. Слабоумие или отвага? Конечно, второе!

Полевые «Торонто» в овертайме наградили своего голкипера за старания и бесстрашие – Нюландер и Мэттьюс убежали «два в один», швед технично убрал с пути Фокса, а затем точно отдал на пустые американцу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

2:1 – «Торонто» набирает сложнейшие два очка, а главной звездой стал вратарь команды Энтони Столарз. В «Мэйпл Лифс» это не частое явление.