Пресса и фанаты в Роли в восторге от российского защитника «Каролины».

«Ажиотаж вокруг него выходит из-под контроля». Никишин вколотил первый гол в НХЛ!

Лучший защитник КХЛ последних сезонов Александр Никишин нынче проводит свой первый сезон в НХЛ. Осваиваться в главной лиге мира игроку «Каролины» пришлось по ходу прошлого плей-офф, и тогда в четырёх матчах за «Харрикейнз» ему было объективно сложно показать свои лучшие качества. Сейчас же, после полноценной предсезонки и адаптации к американскому быту, Никишин начал весьма уверенно.

В трёх первых играх за «Каролину», которые «ураганы» выиграли, Александр заработал три голевые передачи и показатель полезности «+5», при том что не выходил на игру в большинстве. В четвёртом же матче настало время и для первого гола в НХЛ.

«Каролина» в этой встрече открыла счёт в первом периоде, во втором увеличила преимущество – оба гола забил Сет Джарвис. Лео Карлссон практически сразу отыграл одну шайбу, но сразу догнать соперника «Анахайм» не сумел, а в начале третьего отрезка гол Никишина окончательно успокоил «уток». Российский защитник тонко прочувствовал момент, открылся под блестящую передачу Ахо и в касание вколотил свой дебютный гол в НХЛ, не оставив шансов вратарю Досталу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Никишин и сам бурно отпраздновал гол, а затем ещё и попал в мощные объятия партнёров, понимавших, как много значит эта шайба для Александра. Под конец периода «Каролина» забила ещё раз, зафиксировав четвёртую кряду победу на старте сезона, а Никишин был признан третьей звездой матча. И то ли ещё будет! Россиянин здорово чувствует себя в «Харрикейнз», его роль в команде увеличивается, и он уже выходит во второй паре обороны «ураганов».

«Думаю, что сейчас у нас всё работает: блоки, форчек, идут броски. Гол – это круто, конечно. Как-то спокойно к этому отнёсся, ребята вот поздравили, очень приятно было», — скромно прокомментировал Никишин свой успех при помощи переводчика в лице Андрея Свечникова.

А вот несколько мнений из соцсетей об игре Никишина на старте и его первом голе в НХЛ.

«Ажиотаж вокруг Никишина выходит из-под контроля. Празднование после его гола показывает, что команда его любит. Болельщики его уже любят. Он быстро набирает обороты».

«Меня поражает, что Никишин всё ещё осваивает систему и английский язык, но уже выглядит как полноценный защитник топ-4, а это даже близко не пик его формы».

«Никишин будет участвовать в гонке за «Колдер Трофи».

«Никишин очень хорош, как и в прошлом плей-офф. Габаритами и физической мощью он похож на Никиту Задорова, а потенциалом и мастерством напоминает Виктора Хедмана».

«Просто невероятно, насколько доминирующим получается его заход в НХЛ. Он не похож на новичка, а выглядит как старожил лиги».

Что ж, фанаты «Каролины» и журналисты в Роли в восторге от российского защитника, который действительно может в перспективе стать лучшим в своём амплуа во всей НХЛ среди россиян. И ведь он и правда лишь начинает, раскрыть весь свой потенциал в плане работы с шайбой и атакующих умений ему в Америке ещё только предстоит. Главное, чтобы было доверие со стороны тренера.