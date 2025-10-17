Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Коламбус — Колорадо — 1:4 — видео, голы, обзор матча регулярного сезона НХЛ, дубль Ничушкина, гол Проворова

Русский великан проснулся! Ничушкин оформил дубль и разозлил латвийского голкипера
Максим Макаров
Валерий Ничушкин
Аудио-версия:
Комментарии
Для Валерия эти шайбы стали первыми в сезоне.

От «Коламбуса» на фоне успешного прошлого сезона, когда команде пророчили первый пик, а она едва не вышла в плей-офф, ожидания в этом году в разы выше. «Мундиры» неплохо провели матчи с «Нэшвиллом» и «Нью-Джерси», однако в обоих потерпели минимальные поражения. Зато в матче с «Миннесотой» был концерт! А главной звездой стал Кирилл Марченко, оформивший хет-трик.

«Эвеланш» здорово начали сезон, в каждой встрече набирают очки, однако у Валерия Ничушкина до этого матча не всё было хорошо – лишь одно очко в четырёх играх, потерянное место в большинстве и местами дефицит времени.

Всё самое интересное началось в этом матче во втором периоде. Более того, закончилось тоже. Но давайте по порядку. Счёт открыли хозяева усилиями российской парочки – Проворова и Марченко. Кирилл выкатился из-за ворот и скинул шайбу под бросок, а Иван забил первый гол в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Половину периода хозяева вели в счёте, а потом за дело принялся лучший защитник современности – Кейл Макар натянул с кистей и бросил так, что шансов у Мерзликина не было никаких.

Через минуту «лавины» вышли вперёд, однако «Коламбус» лапки не сложил и быстро сравнял счёт. Есть, правда, один нюанс – гол Воронкова не засчитали. Момент довольно-таки спорный, так как ясно и чётко на повторе не видно, что Дмитрий отправил шайбу в ворота именно рукой.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Проворов (Марченко) – 21:36     1:1 Макар (Нечас, Лехконен) – 30:34     1:2 Нельсон (Бёрнс, Мэнсон) – 31:46     1:3 Ничушкин (Малински, Олофссон) – 39:56     1:4 Ничушкин (Ландеског, Макар) – 58:06    

А за четыре секунды до конца двадцатиминутки «мундиры» получили ещё один удар – Малински набросил на ворота, и Ничушкин подставил клюшку на пятаке. Для русского великана эта первая шайба в сезоне. К слову, она очень разозлила латвийского вратаря Мерзликина, который после гола начал ругаться и активно жестикулировать. Что стало причиной взрыва: вторая шайба подряд с подставления или гол в раздевалку?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде голов не было, пока хозяева не сняли вратаря, а Ничушкин не оформил дубль, закатив шайбу в пустые ворота. Марченко не стал даже пытаться остановить 13-го номера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» одерживает очередную победу и набирает девять очков в пяти играх – одно было потеряно лишь в серии буллитов с «Далласом». Однако там был Микко Рантанен, сами понимаете.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android