Русский великан проснулся! Ничушкин оформил дубль и разозлил латвийского голкипера

От «Коламбуса» на фоне успешного прошлого сезона, когда команде пророчили первый пик, а она едва не вышла в плей-офф, ожидания в этом году в разы выше. «Мундиры» неплохо провели матчи с «Нэшвиллом» и «Нью-Джерси», однако в обоих потерпели минимальные поражения. Зато в матче с «Миннесотой» был концерт! А главной звездой стал Кирилл Марченко, оформивший хет-трик.

«Эвеланш» здорово начали сезон, в каждой встрече набирают очки, однако у Валерия Ничушкина до этого матча не всё было хорошо – лишь одно очко в четырёх играх, потерянное место в большинстве и местами дефицит времени.

Всё самое интересное началось в этом матче во втором периоде. Более того, закончилось тоже. Но давайте по порядку. Счёт открыли хозяева усилиями российской парочки – Проворова и Марченко. Кирилл выкатился из-за ворот и скинул шайбу под бросок, а Иван забил первый гол в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Половину периода хозяева вели в счёте, а потом за дело принялся лучший защитник современности – Кейл Макар натянул с кистей и бросил так, что шансов у Мерзликина не было никаких.

Через минуту «лавины» вышли вперёд, однако «Коламбус» лапки не сложил и быстро сравнял счёт. Есть, правда, один нюанс – гол Воронкова не засчитали. Момент довольно-таки спорный, так как ясно и чётко на повторе не видно, что Дмитрий отправил шайбу в ворота именно рукой.

А за четыре секунды до конца двадцатиминутки «мундиры» получили ещё один удар – Малински набросил на ворота, и Ничушкин подставил клюшку на пятаке. Для русского великана эта первая шайба в сезоне. К слову, она очень разозлила латвийского вратаря Мерзликина, который после гола начал ругаться и активно жестикулировать. Что стало причиной взрыва: вторая шайба подряд с подставления или гол в раздевалку?

В третьем периоде голов не было, пока хозяева не сняли вратаря, а Ничушкин не оформил дубль, закатив шайбу в пустые ворота. Марченко не стал даже пытаться остановить 13-го номера.

«Колорадо» одерживает очередную победу и набирает девять очков в пяти играх – одно было потеряно лишь в серии буллитов с «Далласом». Однако там был Микко Рантанен, сами понимаете.