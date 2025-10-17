«Ак Барс» пережил волну критики и набрал мощный ход. Причин сразу несколько

На старте регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» не критиковал только ленивый. И ведь было за что: команда много пропускала и проигрывала, не было видно тренерской мысли, а хоккеисты будто не понимали, как и что им делать на льду. Проседала и работа спецбригад, совершенно не получалось большинство.

Над главным тренером Анваром Гатиятулиным начали сгущаться тучи. Все помнят, как Анвара увольняли из «Трактора», какие проблемы были в Челябинске, поэтому складывалось впечатление, что нечто похожее могло произойти и в Казани.

Гатиятулину и его штабу нужен был мощный толчок, импульс, а где-то и необходимый посыл. Причин у того, что сейчас «Ак Барс» начал показывать свой хоккей, одержав уже шесть побед подряд, сразу несколько.

«Если брать весь шестиматчевый отрезок, налицо высокая результативность – в среднем четыре гола за игру. Причины на поверхности – это и появление такого мастера, как Хмелевски, и такого квалифицированного специалиста, как Константин Шафранов, при котором заработало большинство.

Грамотные менеджерские ходы и работа штаба Гатиятулина позволили «Ак Барсу» подняться на третью строчку в конференции. Безусловно, важно не впадать в эйфорию, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность», – заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Анвар Гатиятулин на лавке команды Фото: РИА Новости

Действительно, даже несмотря на камни в огород генерального менеджера Марата Валиуллина, состав у «барсов» очень приличный, а последний ход с Хмелевски и обменом слабо выглядевшего защитника Калинюка в Уфу явно сыграл в пользу татарстанского клуба. Задача Гатиятулина и его помощников – полностью раскрыть потенциал Саши и найти ему нужное место в тренерских схемах. Хмелевски может и должен играть намного сильнее, чем сейчас.

Ещё одна причина прогресса «Ак Барса», как верно заметил Коньков, — приглашение опытного тренера Константина Шафранова, при котором у команды сразу улучшилась игра в большинстве. Алексей Тертышный явно не справлялся со своими обязанностями, за что был справедливо уволен.

Однозначно взбодрили Гатиятулина слухи о якобы переговорах с иностранными специалистами — Майком Бэбкоком и Джоном Тортореллой. Никаких переговоров, конечно, не было, никто Бэбкоку и Торторелле даже не звонил, о чём мне достоверно известно из надёжных и проверенных источников. Однако информационный шум был создан, и Гатиятулин понял, что нужно приходить в себя и максимально оперативно вносить коррективы как в действия тренерского штаба, так и в саму игру команды. Находить к людям подход, больше с ними общаться, а где-то, возможно, проявить жёсткость.

И вот болельщики уже видят тот самый «Ак Барс», который и хотели увидеть: слаженный и с приличной командной игрой. Таковой она и должна быть, учитывая солидную комплектацию состава. Теперь посмотрим, как татарстанский гранд будет выглядеть дальше, на дистанции. Но пока можно смело констатировать: Казань поняла, чего от неё ждут и требуют.