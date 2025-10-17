Скидки
Хоккей Статьи

Должны ли звёзды НХЛ идти на уступки клубам, новые контракты звёзд НХЛ

От звёзд НХЛ требуют контрактных скидок. Вот только делает ли это их клубы лучше?
Родион Власов
Новые контракты звезд НХЛ
Должны ли лучшие игроки лиги отказываться от честно заработанных денег ради свободы рук менеджеров?

Контракт Кирилла Капризова на $ 17 млн в год, конечно же, вызвал лавину мемов, где Кирилл купается в море бумажек с лицом Бенджамина Франклина а-ля Скрудж Макдак. Многие авторы и аналитики, впрочем, шутить не стали и приводили аргумент, который кажется валидным: Капризов не оставил «Миннесоте» места для усиления, теперь команда не сможет улучшить глубину, которая и так страдала.

При этом буквально через несколько дней Коннор Макдэвид проявил альтруизм и не увеличил ни на доллар сумму своего старого контракта, хотя и потолок зарплат резко вырос, и инфляцию никто не отменял. Двухлетний контракт Макдэвида даёт менеджменту «Ойлерз» чуть больше вариативности в своих действиях, но это ещё и элемент давления: опять завалите дело — либо уйду, либо попрошу по максимуму, в том числе недоплаченное за два года. На этом фоне Капризова стали обвинять в эгоизме ещё больше.

Что пишут в Америке о контракте Коннора:
«Величайший хоккеист планеты». Контракт Макдэвида — выгоднейшая сделка в истории Америки?
Однако «Эдмонтон» в день подписания сделки с Макдэвидом объявил и о другом контракте, и это событие осталось в тени нового соглашения с лучшим игроком лиги. Защитник Джейк Уолман, пополнивший состав в дедлайн этой весной, получил семилетний контракт на $ 49 млн. Конечно, за Джейка был отдан пик первого раунда, через год он становился бы НСА, и переплатить бы пришлось — но точно ли хоккеист стоит таких денег даже с учётом того, сколько сейчас стали получать молодые защитники?

Уолман — классный защитник, который, безусловно, усилил провисающую оборону «Эдмонтона». До сих пор непонятно, почему «Детройт» отдал его без компенсации, да ещё и с доплатой: какое-то время он был идеальным комплементарным партнёром для Морица Зайдера. Однако является ли Джейк тем игроком, кто сам будет ведущим защитником в паре или первым вариантом для большинства? Даже в условиях резкого роста потолка $ 7 млн в год должны получать именно такие хоккеисты, посмотрите на контракты, которые недавно получили молодые Джексон Лакомб, Люк Хьюз и Лэйн Хатсон.

Джейк Уолман не стал делать скидки клубу

Джейк Уолман не стал делать скидки клубу

Фото: Steph Chambers/Getty Images

Встаёт резонный вопрос: а зачем тогда Макдэвид шёл на серьёзные уступки клубу, если солидная доля сэкономленных средств была потрачена на одного хоккеиста – хорошего уровня, но не звёздного? Почему Уолман тогда не двигался ради привилегии сыграть с Макдэвидом? Кто, в конце концов, ценнее для команды?

Если мы посмотрим на «Миннесоту», то увидим ту же картину. Ролевые игроки «Уайлд» скидок команде не делают: у Маркуса Фолиньо $ 4 млн (лишь раз в карьере пробивал 30 очков), чистый домосед Джейкоб Миддлтон спокойно взял $ 4,35 млн. Яков Тренин в «Нэшвилле» получал $ 1,7 млн, а в «Миннесоте» после сезона с 17 очками его зарплата удвоилась до $ 3,5 млн (ладно, это переплата НСА, но всё же).

Наконец, менеджмент добровольно взял на себя 100% контракта Владимира Тарасенко, который провёл совсем печальный сезон в «Детройте», получая $ 4,75 млн. Легко можно представить, что каждый из этих контрактов мог быть урезан на несколько сотен тысяч. Однако когда эти деньги распыляются на несколько контрактов, то масштабы переплаты не так заметны — в отличие от того же Капризова. Легко представить, что Капризов взял бы скидку, а ему на сэкономленные деньги привезли бы ролевика с габаритами 190/100 и прошивкой «бегать, бить, вброс в зону», потому что других примеров у «Миннесоты» нет.

Делают ли звёзды НХЛ те самые скидки? Конечно, но не просто так. Пример Кучерова стал классическим — но не забываем, что «Тампа» сделала для него очень много, поставив на ноги и обкатав в фарм-клубе. Кроме того, до Кучерова скидку команде сделал Стивен Стэмкос: звёзды «Лайтнинг» понимали, что ужимаются не ради какого-то абстрактного места под потолком, а ради конкретных партнёров по команде. Кроме того, и менеджмент команды показывал своё умение работать на рынке и делать команду лучше.

Более свежий пример: Сэм Беннетт, Аарон Экблад и Брэд Маршан синхронно оставили на столе лишние миллион-полтора, потому что иначе костяк команды, которая выиграла два Кубка Стэнли подряд, мог развалиться. Люди хотели играть друг с другом в конкретном месте и прекрасно знали, ради кого именно экономят, на уступки пошли все. Никого не удивит, если летом Сергей Бобровский тоже останется в «Пантерз» на год-другой на небольшом контракте. Есть пример старого костяка «Бостона», когда тот же Маршан, а также Патрис Бержерон, Здено Хара и Давид Крейчи делали небольшие скидки команде друг ради друга.

Вообще, сама концепция, что на уступки должны идти звёзды, а не ролевые игроки, выглядит странно — даже с учётом того, что в хоккее от глубины зависит куда больше, чем в любом другом игровом виде спорта. Однако для той же НБА вполне характерны случаи, когда опытные и возрастные игроки, которые хотят выиграть титул («рингчейзеры») идут на крохотный контракт ради шанса поиграть в сильной команде. Да и в НХЛ четвёртое звено чемпионской «Флориды» играло на минимальных сделках.

Анже Копитар пошёл на уступки. Возможно, зря

Анже Копитар пошёл на уступки. Возможно, зря

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ещё один свежайший пример: Артемий Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс», а инсайдеры говорят, что его нацеливали на пример Анже Копитара. Главный словенец в истории хоккея вместо прежних $ 10 млн в год взял $ 7 млн и в этом году уходит из НХЛ. И как же менеджмент «Кингз», который обновился в этом году, распорядился свободными деньгами?

Не продлил Владислава Гаврикова, который уехал в Нью-Йорк.

Упустил Митча Марнера, на которого «Лос-Анджелес» якобы серьёзно претендовал.

Влил $ 8,5 млн в защитников третьей пары Брайана Дюмулина (34 года) и Коди Сеси (31 год), у обоих по «-4» после пяти игр и одно очко на двоих.

Вбухал ещё $ 4,5 млн в Йоэля Армию и Кори Перри: первый набрал 0+3, второй (кто бы мог подумать, что это может случиться с человеком в 40 лет) получил травму и пока вне игры.

Рискует потерять Адриана Кемпе после окончания сезона, швед просит больше $ 10 млн, что выглядит диковато даже на фоне нынешних контрактов. При этом «Лос-Анджелес» вполне ожидаемо старт сезона завалил и идёт вне зоны плей-офф.

А те же «Рейнджерс» за последний год сделали всё, чтобы состав клуба стал хуже, и даже обмен Джей Ти Миллера не спасает. Глубина сильно просела – если вычесть два матча с «Питтсбургом» и «Баффало», которые вряд ли попадут в плей-офф, атака «синерубашечников» сообразила один гол за четыре игры. И теперь генеральный менеджер Крис Друри, приложивший руку ко множеству провальных шагов, предлагает сделать скидку для… чего? Чтобы клуб вложился в ещё парочку сомнительных подписаний?

Жуткая игра «синерубашечников» дома:
Такого в истории НХЛ не было никогда! «Рейнджерс» установили невероятный антирекорд
Такого в истории НХЛ не было никогда! «Рейнджерс» установили невероятный антирекорд

В общем, если вы слышите, что звёзды НХЛ должны просто так отказываться от денег, которые они вообще-то своей игрой заслужили — не верьте. Генеральным менеджерам лиги лучше в принципе не давать свободных денег, потому что большинство из них потратят доллары максимально странным образом. У любой скидки должна быть своя логика.

