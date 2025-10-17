От звёзд НХЛ требуют контрактных скидок. Вот только делает ли это их клубы лучше?

Контракт Кирилла Капризова на $ 17 млн в год, конечно же, вызвал лавину мемов, где Кирилл купается в море бумажек с лицом Бенджамина Франклина а-ля Скрудж Макдак. Многие авторы и аналитики, впрочем, шутить не стали и приводили аргумент, который кажется валидным: Капризов не оставил «Миннесоте» места для усиления, теперь команда не сможет улучшить глубину, которая и так страдала.

При этом буквально через несколько дней Коннор Макдэвид проявил альтруизм и не увеличил ни на доллар сумму своего старого контракта, хотя и потолок зарплат резко вырос, и инфляцию никто не отменял. Двухлетний контракт Макдэвида даёт менеджменту «Ойлерз» чуть больше вариативности в своих действиях, но это ещё и элемент давления: опять завалите дело — либо уйду, либо попрошу по максимуму, в том числе недоплаченное за два года. На этом фоне Капризова стали обвинять в эгоизме ещё больше.

Однако «Эдмонтон» в день подписания сделки с Макдэвидом объявил и о другом контракте, и это событие осталось в тени нового соглашения с лучшим игроком лиги. Защитник Джейк Уолман, пополнивший состав в дедлайн этой весной, получил семилетний контракт на $ 49 млн. Конечно, за Джейка был отдан пик первого раунда, через год он становился бы НСА, и переплатить бы пришлось — но точно ли хоккеист стоит таких денег даже с учётом того, сколько сейчас стали получать молодые защитники?

Уолман — классный защитник, который, безусловно, усилил провисающую оборону «Эдмонтона». До сих пор непонятно, почему «Детройт» отдал его без компенсации, да ещё и с доплатой: какое-то время он был идеальным комплементарным партнёром для Морица Зайдера. Однако является ли Джейк тем игроком, кто сам будет ведущим защитником в паре или первым вариантом для большинства? Даже в условиях резкого роста потолка $ 7 млн в год должны получать именно такие хоккеисты, посмотрите на контракты, которые недавно получили молодые Джексон Лакомб, Люк Хьюз и Лэйн Хатсон.

Джейк Уолман не стал делать скидки клубу Фото: Steph Chambers/Getty Images

Встаёт резонный вопрос: а зачем тогда Макдэвид шёл на серьёзные уступки клубу, если солидная доля сэкономленных средств была потрачена на одного хоккеиста – хорошего уровня, но не звёздного? Почему Уолман тогда не двигался ради привилегии сыграть с Макдэвидом? Кто, в конце концов, ценнее для команды?

Если мы посмотрим на «Миннесоту», то увидим ту же картину. Ролевые игроки «Уайлд» скидок команде не делают: у Маркуса Фолиньо $ 4 млн (лишь раз в карьере пробивал 30 очков), чистый домосед Джейкоб Миддлтон спокойно взял $ 4,35 млн. Яков Тренин в «Нэшвилле» получал $ 1,7 млн, а в «Миннесоте» после сезона с 17 очками его зарплата удвоилась до $ 3,5 млн (ладно, это переплата НСА, но всё же).

Наконец, менеджмент добровольно взял на себя 100% контракта Владимира Тарасенко, который провёл совсем печальный сезон в «Детройте», получая $ 4,75 млн. Легко можно представить, что каждый из этих контрактов мог быть урезан на несколько сотен тысяч. Однако когда эти деньги распыляются на несколько контрактов, то масштабы переплаты не так заметны — в отличие от того же Капризова. Легко представить, что Капризов взял бы скидку, а ему на сэкономленные деньги привезли бы ролевика с габаритами 190/100 и прошивкой «бегать, бить, вброс в зону», потому что других примеров у «Миннесоты» нет.

Делают ли звёзды НХЛ те самые скидки? Конечно, но не просто так. Пример Кучерова стал классическим — но не забываем, что «Тампа» сделала для него очень много, поставив на ноги и обкатав в фарм-клубе. Кроме того, до Кучерова скидку команде сделал Стивен Стэмкос: звёзды «Лайтнинг» понимали, что ужимаются не ради какого-то абстрактного места под потолком, а ради конкретных партнёров по команде. Кроме того, и менеджмент команды показывал своё умение работать на рынке и делать команду лучше.

Более свежий пример: Сэм Беннетт, Аарон Экблад и Брэд Маршан синхронно оставили на столе лишние миллион-полтора, потому что иначе костяк команды, которая выиграла два Кубка Стэнли подряд, мог развалиться. Люди хотели играть друг с другом в конкретном месте и прекрасно знали, ради кого именно экономят, на уступки пошли все. Никого не удивит, если летом Сергей Бобровский тоже останется в «Пантерз» на год-другой на небольшом контракте. Есть пример старого костяка «Бостона», когда тот же Маршан, а также Патрис Бержерон, Здено Хара и Давид Крейчи делали небольшие скидки команде друг ради друга.

Вообще, сама концепция, что на уступки должны идти звёзды, а не ролевые игроки, выглядит странно — даже с учётом того, что в хоккее от глубины зависит куда больше, чем в любом другом игровом виде спорта. Однако для той же НБА вполне характерны случаи, когда опытные и возрастные игроки, которые хотят выиграть титул («рингчейзеры») идут на крохотный контракт ради шанса поиграть в сильной команде. Да и в НХЛ четвёртое звено чемпионской «Флориды» играло на минимальных сделках.

Анже Копитар пошёл на уступки. Возможно, зря Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ещё один свежайший пример: Артемий Панарин отказался делать скидку «Рейнджерс», а инсайдеры говорят, что его нацеливали на пример Анже Копитара. Главный словенец в истории хоккея вместо прежних $ 10 млн в год взял $ 7 млн и в этом году уходит из НХЛ. И как же менеджмент «Кингз», который обновился в этом году, распорядился свободными деньгами?

Не продлил Владислава Гаврикова, который уехал в Нью-Йорк.

Упустил Митча Марнера, на которого «Лос-Анджелес» якобы серьёзно претендовал.

Влил $ 8,5 млн в защитников третьей пары Брайана Дюмулина (34 года) и Коди Сеси (31 год), у обоих по «-4» после пяти игр и одно очко на двоих.

Вбухал ещё $ 4,5 млн в Йоэля Армию и Кори Перри: первый набрал 0+3, второй (кто бы мог подумать, что это может случиться с человеком в 40 лет) получил травму и пока вне игры.

Рискует потерять Адриана Кемпе после окончания сезона, швед просит больше $ 10 млн, что выглядит диковато даже на фоне нынешних контрактов. При этом «Лос-Анджелес» вполне ожидаемо старт сезона завалил и идёт вне зоны плей-офф.

А те же «Рейнджерс» за последний год сделали всё, чтобы состав клуба стал хуже, и даже обмен Джей Ти Миллера не спасает. Глубина сильно просела – если вычесть два матча с «Питтсбургом» и «Баффало», которые вряд ли попадут в плей-офф, атака «синерубашечников» сообразила один гол за четыре игры. И теперь генеральный менеджер Крис Друри, приложивший руку ко множеству провальных шагов, предлагает сделать скидку для… чего? Чтобы клуб вложился в ещё парочку сомнительных подписаний?

В общем, если вы слышите, что звёзды НХЛ должны просто так отказываться от денег, которые они вообще-то своей игрой заслужили — не верьте. Генеральным менеджерам лиги лучше в принципе не давать свободных денег, потому что большинство из них потратят доллары максимально странным образом. У любой скидки должна быть своя логика.