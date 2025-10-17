Скидки
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в КХЛ за 17 октября 2025 года: ЦСКА обыграл Торпедо, Нефтехимик отыгрался и победил минское Динамо

ЦСКА выбил СКА из зоны плей-офф, «Нефтехимик» одержал чудо-победу. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в КХЛ за 17 октября 2025 года
«Спартак» сломил сопротивление «Адмирала», Игорь Никитин успешно отпраздновал 700-й матч в лиге.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 17 октября 2025 года.

«Амур» дома одержал сухую победу в матче с «Ладой»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Заседа (Слепец, Шварёв) – 36:52 (5x5)     2:0 Коротких (Лихачёв) – 47:17 (5x5)     3:0 Дубакин (Коротких, Воронков) – 59:33 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 17-й минуте второго периода Матвей Заседа открыл счёт во встрече. На восьмой минуте третьего периода Игнат Коротких удвоил преимущество хабаровчан. В конце игрового отрезка Сергей Дубакин установил окончательный счёт.

Для хабаровского клуба эта победа стала четвёртой подряд.

В следующем матче «Амур» встретится с «Северсталью» 19 октября. «Лада» в этот же день сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

«Спартак» одолел в гостях «Адмирал» по буллитам в ярком матче

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:3 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Миронов) – 09:40 (5x5)     1:1 Коледов (Дарьин, Олсон) – 19:01 (5x5)     2:1 Шэн (Гутик, Ручкин) – 44:43 (5x5)     2:2 Кин (Тодд, Ружичка) – 45:27 (5x4)     2:3 Усманов (Вишневский, Беляев) – 47:00 (5x5)     3:3 Гутик (Старков) – 51:39 (5x5)     3:4 Тодд – 65:00    

На 10-й минуте первого периода Адам Ружичка открыл счёт в матче. На последней минуте первой двадцатиминутки Павел Коледов восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды голов не забили. На пятой минуте третьего периода Павел Шэн вывел хозяев вперёд. В течение последующих двух с половиной минут Джоуи Кин и Даниэль Усманов переломили ход встречи и сделали счёт 3:2 в пользу красно-белых. На 12-й минуте периода Даниил Гутик вновь восстановил равенство в счёте. В серии буллитов успешнее оказались гости.

В следующем матче «Адмирал» встретится с «Северсталью» 21 октября. «Спартак» в этот же день сыграет дома с «Шанхайскими Драконами».

ЦСКА с минимальным счётом победил «Торпедо»

Сегодня, 17 октября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Торпедо» принимало московский ЦСКА. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Бучельников (Коваленко) – 20:52 (5x5)    

Единственную шайбу на свой счёт записал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 18 матчей, в которых набрало 19 очков. Нижегородцы занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА теперь 16 очков после 16 встреч. Армейцы поднялись на восьмую строчку на Западе, выбив из зоны плей-офф СКА.

В следующем матче «Торпедо» встретится с «Ладой» 19 октября. ЦСКА сыграет с минским «Динамо» 20 октября.

Игорь Никитин провёл 700-й матч в качестве главного тренера в КХЛ

Игорь Никитин, возглавляющий ЦСКА, провёл 700-й матч в качестве главного тренера в Континентальной хоккейной лиге. Таким образом, Никитин стал пятым тренером в истории КХЛ с 700+ матчами в лиге. На первом месте главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов, на счету которого 976 встреч. Вторую строчку занимает Владимир Крикунов, возглавляющий «Сочи», с 735 матчами. Замыкает тройку Олег Знарок (709). На четвёртом месте – Зинэтула Билялетдинов (703).

Гол Барулина в овертайме принёс «Нефтехимику» победу в матче с минским «Динамо»

Сегодня, 17 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Пинчук (Энас) – 07:35 (5x5)     1:1 Хоружев (Селезнёв, Хайруллин) – 17:00 (5x5)     2:1 Усов (Бориков, Галиев) – 28:00 (5x5)     2:2 Точилкин (Сушко, Кудашов) – 35:12 (5x5)     3:2 Пинчук (Энас) – 39:12 (5x5)     3:3 Точилкин (Митякин, Жафяров) – 59:01 (5x5)     3:4 Барулин (Сериков) – 61:11 (3x3)    

Первый гол в матче забил Виталий Пинчук, отличившийся на восьмой минуте. Под занавес первого периода Никита Хоружев сравнял счёт. На 29-й минуте Илья Усов во второй раз вывел минчан вперёд, но и тут нижнекамцы нашли силы отыграться усилиями Германа Точилкина. Тем не менее период остался за «Динамо»: Пинчук оформил дубль. Лишь под занавес основного времени Точилкин сравнял счёт, забив всего за 59 секунд до конца третьего периода. В овертайме победу «Нефтехимику» принёс Владислав Барулин.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 15 матчей, в которых набрало 19 очков. Минчане занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 19 очками после 17 встреч располагается на пятой строчке в Восточной конференции.

«Автомобилист» обыграл «Сочи» в овертайме благодаря голу Денежкина

Сегодня, 17 октября, в Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Денежкин, Малоросиянов) – 15:41 (5x5)     1:1 Биттен (Сероух, Венгрыжановский) – 18:32 (5x5)     1:2 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 24:03 (5x4)     2:2 Биттен (Сероух, Волков) – 26:12 (5x5)     2:3 Денежкин (Да Коста, Бусыгин) – 61:12 (3x3)    

На 16-й минуте нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста забил первый гол в матче. На 19-й минуте форвард «Сочи» Уилл Биттен сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Брукс Мэйсек вывел гостей вперёд. На 27-й Биттен оформил дубль, восстановив равенство в счёте. В овертайме победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 10 очков. Южный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 23 очками после 18 встреч располагается на второй строчке в Восточной конференции.

Матчи 18 октября

