Фантастический бросок Овечкина! Вколотил 898-й гол в карьере, заставив звенеть штангу

«Вашингтон» неплохо начал сезон, одержав три победы в четырёх матчах, но вот результативность Александра Овечкина неприятно удивляла. Понятно, что великому снайперу уже 40 лет, но мы ведь всегда ждём от него голов, а тут Ови взял непривычно длинную для себя паузу со старта чемпионата, когда до отметки в 900 голов в НХЛ оставалось всего три шайбы.

Очередную игру регулярки «столичные» проводили на своей площадке с «Миннесотой», где зажигает Кирилл Капризов. «Вашингтон» открыл счёт в конце первого периода, и Овечкин отметился в протоколе, выполнив великолепную передачу в быстрой атаке на пятачок сквозь всю оборону «дикарей». Благодарному Дилану Строуму оставалось только замкнуть этот прострел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Счёт 1:0 продержался почти период игрового времени, когда «Миннесота» смогла отыграться усилиями Маркуса Юханссона. Но почти сразу же «Вашингтон» вновь вышел вперёд – раззабивавшийся на старте сезона Алексей Протас хитрющим броском переиграл Филипа Густавссона.

А в самом начале третьего периода, наконец, забил Овечкин! Строум выиграл вбрасывание идеальным образом, а Александр в касание отправил шайбу в цель впритирку со штангой. Дзынь – и есть 898 голов в НХЛ!

В оставшееся до конца матча время «Вашингтон» только увеличил преимущество. Строум оформил дубль, а Уилсон реализовал большинство – 5:1 в пользу «столичных». Капризов ничем не отметился, нанеся лишь один бросок в створ и заработав «-1», у Данилы Юрова и вовсе «-2». Ну а Овечкин идёт к 900 голам за карьеру в НХЛ, а по сезону у него 4 (1+3) очка в пяти матчах – не так уж и плохо для 40-летнего ветерана!