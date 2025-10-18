Ужасный провал российского вратаря в НХЛ! Ошибка Аскарова прибила «Сан-Хосе» после камбэка

«Сан-Хосе» этим летом заметно изменился – в команде было очень много кадровых перестановок, включая как трансферы, так и подпитку молодыми игроками, которые в разное время были задрафтованы «акулами». Но в первых трёх матчах нового сезона ничего из этого не позволило «Шаркс» одержать хотя бы одну победу.

Подопечные самого молодого действующего тренера НХЛ Райана Варсофски зацепились за очки в двух стартовых играх, доведя до овертаймов встречи с «Вегасом» (4:3) и «Анахаймом» (7:6), но каждый раз пропуская в дополнительное время. А вот «Каролина» разобралась с калифорнийцами за 60 минут – 5:1.

Сегодня «Сан-Хосе» приехал в гости к «Юте», у которой одно из главных изменений летом было косметическим: команда из штата мормонов перестала быть просто «Хоккейным клубом» и обрела название «Мамонт», а также нового талисмана – мамонта Таски, который был эффектно представлен болельщикам перед первой домашней игрой сезона.

Материалы по теме Видео «Юта» эффектно представила своего талисмана — мамонта Таски

«Мамонты» приехали на свою площадку после двух поражений в трёх матчах с командами из Центра США (1:2 с «Колорадо», 3:2 с «Нэшвиллом» и 1:3 с «Чикаго») и перед собственными болельщиками в грязь лицом не ударили, обыграв «Калгари» со счётом 3:1.

С «акулами» «Юта» тоже была намерена забрать все два очка. И довольно быстро предприняла для этого конкретные шаги. Самым деятельным в её составе был Ник Шмальц – сперва он реализовал удаление Ника Ледди в формате «пять на три», а через четыре минуты удвоил преимущество своей команды, воспользовавшись шикарным пасом от капитана Клейтона Келлера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Шаркс» так просто сдаваться не собирались и к середине второго периода восстановили равенство. Сказали своё слово опытные игроки команды – Тайлер Тоффоли в большинстве сократил отставание до минимума, а новичок «Сан-Хосе» Джефф Скиннер броском с неудобной руки застал врасплох Карела Веймелку и не оставил от преимущества «Мамонт» ни следа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вероятно, ключевой момент всей игры случился незадолго до второго перерыва. Ярослав Аскаров принял решение выйти в трапецию за воротами, чтобы остановить прилетевшую в его сторону шайбу, однако в безобидной ситуации не смог её обработать и буквально подарил Лиаму О’Брайену.

Канадский форвард впервые вышел на лёд после травмы, которая на долгий срок оставила его вне игры, и с удовольствием воспользовался таким подарком, отличившись в первый раз с апреля 2024 года.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Прийти в себя после этого удара ни Аскаров, ни «акулы» толком не смогли – Шмальц оформил хет-трик уже через минуту после выхода из раздевалок, а Майкл Карконе и всё тот же Келлер (к слову, с передачи Шмальца) сделали отрыв недосягаемым.

Первый гол в сезоне для Маклина Селебрини незадолго до истечения основного времени уже ни на что не повлиял – «Юта» одержала вторую победу подряд и в том числе благодаря результатам параллельных матчей поднялась в зону плей-офф на Западе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А вот «акулы» продолжают оставаться глубоководными рыбами – с двумя очками «Сан-Хосе» делит звание худшей команды конференции на пару с «Калгари».