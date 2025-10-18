Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Интервью с боссом НХЛ Биллом Дэйли об Овечкине, выведут ли номер Ови из обращения, что в НХЛ думают об Ови, 900-й гол Ови

«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
Владимир Лаевский
Интервью с боссом НХЛ об Овечкине
Аудио-версия:
Комментарии
Почему лига не будет устраивать церемонию в честь 900-го гола Александра? Выведет ли она его номер из обращения?

Александр Овечкин начал свой 21-й сезон в НХЛ. Четыре матча капитан «Вашингтона» не мог забить, отмечаясь только результативными передачами, но в игре с «Миннесотой» состоялось долгожданное событие.

898-й гол Овечкина в НХЛ. Как это было:
Фантастический бросок Овечкина! Вколотил 898-й гол в карьере, заставив звенеть штангу
Видео
Фантастический бросок Овечкина! Вколотил 898-й гол в карьере, заставив звенеть штангу

А тот факт, что регулярка-2025/2026, возможно, станет для 40-летнего Ови последней в заокеанской карьере, означает, что у нападающего осталась последняя возможность обновить свой рекорд лиги по количеству голов в НХЛ.

Материалы по теме
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?

На данный момент на счету Овечкина 898 шайб. Совсем скоро лидер «столичных» станет первым хоккеистом в истории, нанёсшим 900 точных бросков в регулярных чемпионатах НХЛ. А там он наверняка погонится за общим рекордом по количеству голов в лиге, включая плей-офф. Алекс уже забросил 975 (898+77) шайб, от абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки он отстаёт на 41 гол. У великого канадца 1016 (894+122) точных бросков.

Это приводит к ряду вопросов относительно ближайшего будущего Овечкина. Так что корреспондент «Чемпионата» решил связаться с боссом НХЛ вице-комиссионером лиги Биллом Дэйли и попросил дать ответ по нескольким важным темам относительно Александра.

В первую очередь интересовало, планирует ли лига провести церемонию в честь 900-го гола Ови. Всё-таки это событие может состояться уже совсем скоро.

Было удивительно узнать, что НХЛ не планирует делать этого! Почему же? Разрешение этой головоломки, однако, оказалось довольно простым.

— Планирует ли НХЛ организовать церемонию, посвящённую 900-му голу Овечкина в лиге?
— Празднования по случаю таких юбилейных голов (вице-комиссионер имел в виду тот или иной гол, кратный 100. — Прим. «Чемпионата») обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Heather Khalifa/AP/ТАСС

Недавно, 5 октября, исполнилось ровно 20 лет с момента дебюта Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Нападающий уже вписал себя в историю хоккея, побив массу рекордов и оставив огромный след на нашем любимом виде спорта.

А что об этом думает Дэйли — как второй человек в НХЛ?

— Как вы знаете, Овечкину недавно исполнилось 40 лет, это его 21-й сезон в НХЛ. Что, по вашему мнению, Ови значит для лиги?
— Алекс на протяжении уже 20 лет в нашей лиге является игроком мирового класса. Не менее важно и то, что он потрясающий посол любимого вида спорта.

— Можете сравнить значение Овечкин для НХЛ со значением Гретцки?
— Те достижения, которых Ови добился в своей карьере, безусловно, ставят его в один ряд с выдающимися игроками НХЛ.

Материалы по теме
«Краеугольный камень будущего «Вашингтона». Репортаж с дебютной игры Овечкина в НХЛ
«Краеугольный камень будущего «Вашингтона». Репортаж с дебютной игры Овечкина в НХЛ

С учётом всех заслуг Овечкина, а также его статуса лучшего снайпера в истории НХЛ логично задаться не менее важным вопросом. Форвард «Вашингтона» уже обогнал Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Кроме того, Алекс превзошёл Величайшего по ряду других, менее крупных и важных показателей.

Нет сомнений, что «Кэпиталз» выведут номер Великой восьмёрки из обращения по завершении карьеры нападающего. А что насчёт лиги? На данный момент НХЛ вывела из обращения лишь один номер — 99-й. Тот самый, под которым выступал Гретцки. Кажется, Овечкин также вполне наиграл на подобную заслугу?

— 99-й номер Гретцки — единственный, что был выведен из обращения во всей НХЛ. Есть ли вероятность, что восьмой номер Овечкина тоже будет выведен из обращения?
— Мы не будем думать о том, чтобы вывести его номер из обращения, пока Ови сам не объявит о своих планах относительно завершения карьеры. Как вы знаете, за 107 лет истории лиги мы вывели из обращения только один номер. Это большая редкость, — отметил Дэйли.

Что ж, кажется, шансы малы, но всё-таки есть. Тем не менее вице-комиссионер прав — такие разговоры стоит отложить до момента, когда Овечкин повесит коньки на гвоздь.

А сейчас нужно наслаждаться его игрой. Пока такая возможность ещё есть.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android