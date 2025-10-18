«Потрясающий посол любимого вида спорта». Интервью с боссом НХЛ об Овечкине

Почему лига не будет устраивать церемонию в честь 900-го гола Александра? Выведет ли она его номер из обращения?

Александр Овечкин начал свой 21-й сезон в НХЛ. Четыре матча капитан «Вашингтона» не мог забить, отмечаясь только результативными передачами, но в игре с «Миннесотой» состоялось долгожданное событие.

А тот факт, что регулярка-2025/2026, возможно, станет для 40-летнего Ови последней в заокеанской карьере, означает, что у нападающего осталась последняя возможность обновить свой рекорд лиги по количеству голов в НХЛ.

На данный момент на счету Овечкина 898 шайб. Совсем скоро лидер «столичных» станет первым хоккеистом в истории, нанёсшим 900 точных бросков в регулярных чемпионатах НХЛ. А там он наверняка погонится за общим рекордом по количеству голов в лиге, включая плей-офф. Алекс уже забросил 975 (898+77) шайб, от абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки он отстаёт на 41 гол. У великого канадца 1016 (894+122) точных бросков.

Это приводит к ряду вопросов относительно ближайшего будущего Овечкина. Так что корреспондент «Чемпионата» решил связаться с боссом НХЛ вице-комиссионером лиги Биллом Дэйли и попросил дать ответ по нескольким важным темам относительно Александра.

В первую очередь интересовало, планирует ли лига провести церемонию в честь 900-го гола Ови. Всё-таки это событие может состояться уже совсем скоро.

Было удивительно узнать, что НХЛ не планирует делать этого! Почему же? Разрешение этой головоломки, однако, оказалось довольно простым.

— Планирует ли НХЛ организовать церемонию, посвящённую 900-му голу Овечкина в лиге?

— Празднования по случаю таких юбилейных голов (вице-комиссионер имел в виду тот или иной гол, кратный 100. — Прим. «Чемпионата») обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии.

Александр Овечкин Фото: Heather Khalifa/AP/ТАСС

Недавно, 5 октября, исполнилось ровно 20 лет с момента дебюта Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Нападающий уже вписал себя в историю хоккея, побив массу рекордов и оставив огромный след на нашем любимом виде спорта.

А что об этом думает Дэйли — как второй человек в НХЛ?

— Как вы знаете, Овечкину недавно исполнилось 40 лет, это его 21-й сезон в НХЛ. Что, по вашему мнению, Ови значит для лиги?

— Алекс на протяжении уже 20 лет в нашей лиге является игроком мирового класса. Не менее важно и то, что он потрясающий посол любимого вида спорта.

— Можете сравнить значение Овечкин для НХЛ со значением Гретцки?

— Те достижения, которых Ови добился в своей карьере, безусловно, ставят его в один ряд с выдающимися игроками НХЛ.

С учётом всех заслуг Овечкина, а также его статуса лучшего снайпера в истории НХЛ логично задаться не менее важным вопросом. Форвард «Вашингтона» уже обогнал Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Кроме того, Алекс превзошёл Величайшего по ряду других, менее крупных и важных показателей.

Нет сомнений, что «Кэпиталз» выведут номер Великой восьмёрки из обращения по завершении карьеры нападающего. А что насчёт лиги? На данный момент НХЛ вывела из обращения лишь один номер — 99-й. Тот самый, под которым выступал Гретцки. Кажется, Овечкин также вполне наиграл на подобную заслугу?

— 99-й номер Гретцки — единственный, что был выведен из обращения во всей НХЛ. Есть ли вероятность, что восьмой номер Овечкина тоже будет выведен из обращения?

— Мы не будем думать о том, чтобы вывести его номер из обращения, пока Ови сам не объявит о своих планах относительно завершения карьеры. Как вы знаете, за 107 лет истории лиги мы вывели из обращения только один номер. Это большая редкость, — отметил Дэйли.

Что ж, кажется, шансы малы, но всё-таки есть. Тем не менее вице-комиссионер прав — такие разговоры стоит отложить до момента, когда Овечкин повесит коньки на гвоздь.

А сейчас нужно наслаждаться его игрой. Пока такая возможность ещё есть.