MVP плей-офф проваливается, «Рейнджерс» не помогают Шестёркину. Внезапные цифры старта НХЛ

Сезон НХЛ начался совсем недавно, и делать какие-то серьёзные выводы сейчас совсем рано. Конечно, есть давняя статистика: команды, которые к американскому Дню благодарения идут в зоне в плей-офф, на 75% гарантируют себе место в восьмёрке и весной, поэтому старт заваливать не стоит. Однако до этого момента команды успеют провести ещё с дюжину матчей и смогут отыграть потери первой недели.

Впрочем, кое-какая статистика на старте сезона уже очень сильно удивляет. Может быть, через неделю она полностью изменится, но пока что мы фиксируем момент.

Худшие игроки НХЛ по полезности — Сэм Беннетт и Никита Кучеров

Кто после шикарного плей-офф Беннетта вспоминал, что он провёл плохую регулярку, с «-15» став худшим игроком команды, которая вообще-то вышла в плей-офф? Пожалуй, мало кто. Конечно, никто не ожидал, что Беннетт превратится в реально звёздного центра после продления контракта с «пантерами». Платят ему не за продуктивность в регулярке: за три сезона, когда «Флорида» доходила до финала, Сэм набрал 51 очко в 62 матчах плей-офф.

Вот и сейчас ожидалось, что «пантеры» после трёх трудных чемпионатов особо рвать на старте не будут, Беннетт наберёт 50-55 очков и покажет себя уже весной. Однако на фоне отсутствия Александра Баркова у номинально первого центра команды лишь один гол в большинстве и «-9» за шесть игр. Причём тут не обвинить игру вшестером: лишь однажды Сэм получил «минус», когда «пантеры» выходили с пустыми воротами.

У «Тампы» на старте вообще мало что получается: команда из пяти матчей выиграла лишь один, да и то чуть не упустила игру с «Бостоном», вызвав гнев Джона Купера, который наорал на своих защитников. Это было не то чтобы предсказуемо, но спад «Лайтнинг» рано или поздно мог начаться — однако именно от Кучерова и других лидеров ждали высокой продуктивности. Но пока у Никиты одно очко при игре в равных составах и «-8»: правда, когда Кучеров пропустил матч с «Детройтом» по болезни, команда за матч наскребла один гол и 40 минут толком не угрожала воротам соперника.

«Миннесота» забила 10 шайб из 15 в большинстве

Кирилл Капризов прекрасно начал сезон после подписания своего гигантского контракта и выбил девять очков за четыре матча. Правда, в равных составах у Кирилла лишь два очка. Первая спецбригада «дикарей», куда сразу вписались Владимир Тарасенко и перспективный новичок Зив Буйум, пока великолепна и даже получает сравнения со спецбригадой «Эдмонтона» из 1980-х.

Кирилл Капризов Фото: Sam Hodde/Getty Images

Кроме трёх упомянутых выше игроков, в первой бригаде обычно выходили оборонительный центр Йоэль Эрикссон Эк и молодой американский снайпер Мэтт Болди. Правда, их успехи нивелируются гигантскими проблемами при игре в равных составах. Это прекрасно проиллюстрировал «Вашингтон», который перебросал «дикарей» 45:14 и выиграл 5:1 – пока у «Миннесоты» отрицательный баланс побед и поражений.

Игорь Шестёркин отражает 96% бросков, но выиграл только два матча из пяти

Шестёркина после рекордного вратарского контракта обвиняли в жадности, а фанаты команд соперников не упускали возможности поддеть его распеванием фирменного «Иго-о-о-орь!». Однако после не самого стабильного прошлого года, где в какой-то момент Джонатан Куик как будто начал выигрывать конкуренцию, Игорь великолепен и по обычной статистике (96,2% сэйвов), и по продвинутой. Лучше голкипера в НХЛ пока нет.

Вот только атака «Рейнджерс» на старте сезона подводит очень сильно: пока «синерубашечники» наколотили 10 шайб за два матча «Питтсбургу» и «Баффало», которых в плей-офф не ожидают, а за остальные четыре игры выдавили из себя… один гол. При этом и по ожидаемым голам, и по броскам с опасных дистанций команда идёт в топе НХЛ, однако реальность сильно отличается от статистики.

Худшие вратари на старте сезона — Дастин Вольф и Линус Улльмарк

«Калгари» в прошлом сезоне относили скорее к претендентам на первый номер драфта, чем на попадание в плей-офф — однако команда, которая очень мало забивала, почти доползла до кубковой восьмёрки. В этом была огромная заслуга молодого американского вратаря, выигравшего немало матчей в одиночку. Менеджмент «огоньков», правда, не стал переоценивать эти успехи, и летом «Калгари» не сделал трансферов, которые могли бы протащить команду в восьмёрку.

«Оттава» приобрела обладателя «Везины» со скидкой, не отдав ничего слишком ценного: хотя Улльмарк на момент обмена в «Бостоне» мало что показывал в плей-офф. Но для команды, которая за несколько лет обожглась на множестве вратарских кандидатур, приход шведа стал спасением: звёздного уровня он не показал, однако дал стабильную игру, позволившую впервые за восемь лет пройти в плей-офф.

Пока радуются соперники Дастина Вольфа, но не он Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Однако теперь, по данным MoneyPuck, два вратаря идут последними в лиге по голам сверх xG. И если спад Вольфа (-4,8 GSAx) можно было ожидать (всё-таки «синдром второго года» прибивает многих), то провал Улльмарка (-5,1 GSAx) стал неприятным сюрпризом для болельщиков «Оттавы», у которых амбиций после прошлого года добавилось.

Александр Никишин — уже в топе НХЛ

«Каролина» очень уверенно начала сезон и остаётся единственной командой лиги, которая не потеряла очков. Александр Никишин тяжело адаптировался к новой лиге в играх плей-офф, однако начал новый сезон отлично: набрал 1+3 в первых четырёх матчах, при этом пока ни секунды не сыграл в большинстве и выходил в основном в третьей паре.

Кроме того, Никишин уже показывет, какой мощный у него щелчок. По данным NHL Edge, системы продвинутой статистики, Александр пока идёт на четвёртом месте в лиге по мощности броска: однажды он придал шайбе скорость в 159,3 км/ч. На первом месте – Виктор Хедман, в топ-10 также входит Михаил Сергачёв.