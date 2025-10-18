СКА продолжает тонуть. Дело было не в сыне Ларионова

СКА сегодня принимал на своём льду «Локомотив» — команду, с которой встречался не так давно, пару недель назад, в Ярославле. И после того матча главный тренер армейцев Игорь Ларионов высказал мнение, которое многие не поняли: «При всём уважении к «Локомотиву», они не заслужили эту победу – игра прошла при доминировании СКА».

Армейцы и правда тогда играли хорошо, но и заслуги «Локомотива» нельзя умалять. Это действующий чемпион и лидер Запада на данный момент, в то время как у петербуржцев дела идут из рук вон плохо. Команда выиграла всего один матч из последних семи – да и то после победы во встрече с «Автомобилистом» выяснилось, что решающий гол оказался фантомным и его нельзя было засчитывать. Накануне же армейцы опять выпали из зоны плей-офф, а Ларионов-старший на пресс-конференциях сетует на то, что у его игроков поголовно пропала уверенность в себе и шайба просто не идёт в ворота, несмотря на все старания, а защитники действуют не так надёжно, как хотелось бы.

С первых же секунд в «Ледовом» у СКА не было никакого превосходства по игре, как в Ярославле. «Локомотив» показал бешеный настрой – Никита Зайцев потерял шайбу перед своими воротами, и Егор Сурин в упор расстреливал Егора Заврагина, но тот был начеку. Вскоре армейцы остались вчетвером и очень уверенно провели эти две минуты, но зажечь команду это не помогло. СКА, оказываясь в чужой зоне, с трудом доводил шайбу до ворот, ярославцы же в своих действиях были более цепкими и упорными и «придушили» соперника в первом периоде.

Гол Александра Радулова вытекал из логики игры – звёздный ветеран «доел» наскок на ворота своих молодых партнёров Иванова и Сурина. Под занавес периода Рушан Рафиков резким броском через трафик увеличил преимущество гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Во втором периоде СКА воспрял, у ворот Даниила Исаева периодически возникал настоящий пожар – особенно была заметна питерская молодёжь. Гол хозяев назревал – однако забили вновь ярославцы. Артур Каюмов подставил клюшку под наброс Александра Елесина от синей линии – Заврагин был бессилен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

По такой игре отквитать три шайбы у «Локомотива» хозяевам было практически нереально. Армейцы не забивали больше двух с конца сентября – да и тогда это был матч с «Сочи», последней командой Запада, а железнодорожники – самый малопропускающий клуб лиги.

В третьем периоде СКА всё же смог размочить счёт, идеально разыграв большинство после удаления Александра Полунина. Сергей Плотников замкнул на пятачке передачу Михаила Воробьёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Армейцы затем пытались давить и в меньшинстве, и в равных составах. Не опускали руки, создали несколько отличных шансов и даже заработали буллит на последних секундах, однако реализация продолжала хромать на обе ноги. СКА продолжает тонуть. Получается, дело было не в сыне Ларионова – сегодня он оказался вне заявки, но результат остался прежним, для армейцев это седьмое поражение в последних восьми матчах.