Ливо забил «Салавату», «Ак Барс» продолжил победную серию. Итоги дня в КХЛ

18 октября в регулярном чемпионате КХЛ было сыграно три матча. Коротко подводим итоги каждой встречи.
В основное время в составе «Барыса» отличились Всеволод Логвин и Кирилл Панюков. За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались казанцы. «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд и занимает второе место на Востоке.
На 45-й минуте нападающий «Трактора» Егор Коршков забил первый гол. На 48-й защитник «Салавата Юлаева» Евгений Кулик счёт сравнял. А на 59-й минуте нападающий Джош Ливо принёс челябинца победу.
На 13-й минуте нападающий Александр Радулов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 19-й минуте защитник Рушан Рафиков удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте форвард Артур Каюмов забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 46-й минуте нападающий СКА Сергей Плотников сократил отставание, установив окончательный счёт. СКА проиграл 8 из 10 последних матчей и идёт вне зоны плей-офф.
Матчи 19 октября
