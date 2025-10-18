Скидки
Матч-центр:
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 октября, обзоры, видео, расписание игр на 19 октября

Ливо забил «Салавату», «Ак Барс» продолжил победную серию. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ (18.10.2025)
Аудио-версия:
СКА продолжает неприятно удивлять своих болельщиков.

18 октября в регулярном чемпионате КХЛ было сыграно три матча. Коротко подводим итоги каждой встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Денисенко (Барабанов, Хмелевски) – 08:55 (5x5)     0:2 Фисенко (Миллер, Билялов) – 15:50 (4x5)     1:2 Логвин (Старченко) – 16:25 (5x5)     2:2 Панюков (Данияр, Омирбеков) – 43:33 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

В основное время в составе «Барыса» отличились Всеволод Логвин и Кирилл Панюков. За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались казанцы. «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд и занимает второе место на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коршков (Кадейкин, Гросс) – 44:50 (5x5)     1:1 Кулик (Жаровский, Кузнецов) – 47:39 (5x5)     2:1 Ливо (Григоренко, Кадейкин) – 57:35 (5x4)    

На 45-й минуте нападающий «Трактора» Егор Коршков забил первый гол. На 48-й защитник «Салавата Юлаева» Евгений Кулик счёт сравнял. А на 59-й минуте нападающий Джош Ливо принёс челябинца победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Иванов, Сурин) – 12:23 (5x5)     0:2 Рафиков (Каюмов, Мисюль) – 18:07 (5x5)     0:3 Каюмов (Елесин, Берёзкин) – 31:26 (5x5)     1:3 Плотников (Воробьёв, Хайруллин) – 45:56 (5x4)    

На 13-й минуте нападающий Александр Радулов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 19-й минуте защитник Рушан Рафиков удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте форвард Артур Каюмов забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 46-й минуте нападающий СКА Сергей Плотников сократил отставание, установив окончательный счёт. СКА проиграл 8 из 10 последних матчей и идёт вне зоны плей-офф.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 19 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Лада
Тольятти
Новости. Хоккей
