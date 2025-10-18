Ливо забил «Салавату», «Ак Барс» продолжил победную серию. Итоги дня в КХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

18 октября в регулярном чемпионате КХЛ было сыграно три матча. Коротко подводим итоги каждой встречи.

В основное время в составе «Барыса» отличились Всеволод Логвин и Кирилл Панюков. За «Ак Барс» заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко и Михаил Фисенко. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались казанцы. «Ак Барс» одержал седьмую победу подряд и занимает второе место на Востоке.

На 45-й минуте нападающий «Трактора» Егор Коршков забил первый гол. На 48-й защитник «Салавата Юлаева» Евгений Кулик счёт сравнял. А на 59-й минуте нападающий Джош Ливо принёс челябинца победу.

На 13-й минуте нападающий Александр Радулов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 19-й минуте защитник Рушан Рафиков удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте форвард Артур Каюмов забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 46-й минуте нападающий СКА Сергей Плотников сократил отставание, установив окончательный счёт. СКА проиграл 8 из 10 последних матчей и идёт вне зоны плей-офф.

Матчи 19 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2