Панарина прорвало! Набрал четыре очка и помог «Рейнджерс» прервать серию поражений

«Копы» побеждают только в гостях, но уже идут в зоне плей-офф.

У «Рейнджерс» было не так много поводов для радости на старте сезона НХЛ. После назначения Майка Салливана на пост главного тренера «синерубашечники» из рук вон плохо играли на своей площадке – мало того что во всех трёх матчах в «Мэдисон Сквер Гарден» они потерпели поражения, так ещё и не забросили ни разу.

В гостях складывалось чуть получше – «копы» успели одержать две победы на выезде, воспользовавшись гостеприимством «Баффало» и «Питтсбурга», но в последней игре в овертайме уступили «Торонто».

Чуть ли не единственное светлое пятно парней с Бродвея в начале регулярки – Игорь Шестёркин. Самый высокооплачиваемый вратарь мира стартовал так, как и подобает голкиперу с таким контрактом.

Россиянин тащил практически всё, что летело в его сторону, и за пять матчей отразил 96,12% бросков при коэффициенте надёжности 1 и даже одном шат-ауте. По его статистике можно предположить, что все эти матчи он выиграл, но на самом деле в его активе (как и в активе «Рейнджерс») было только две победы.

Во встрече с «Монреалем» Салливан дал Шестёркину отдохнуть, а на первый план наконец-то вышел другой россиянин, от которого ждут не меньших чудес.

Речь, конечно, об Артемии Панарине, который записал на свой счёт по ассисту в каждой из победных для «рейнджеров» игр, но большим выделиться пока не смог. И это в контрактный-то сезон, по итогам которого форвард не намерен делать никаких скидок в переговорах по новому соглашению.

Если бы его заключали с Панариным по итогам одного матча с «Канадиенс», то нападающий наверняка мог бы получить и неплохую прибавку. Хотя его вклада даже сегодня пришлось слегка подождать.

«Хабс», чья победная серия перед встречей с «Рейнджерс» составляла четыре матча, довольно быстро сделали серьёзную заявку на победу. К исходу четвёртой минуты команда Мартена Сан-Луи оформила преимущество в две шайбы – сперва Юрай Слафковски открыл счёт, а через пару минут капитан канадцев Ник Судзуки реализовал большинство с шикарной разрезающей передачи Ивана Демидова.

В середине первого периода своё право на розыгрыш лишнего получили уже гости. И сократили отставание – Панарин отдал на синюю линию Адаму Фоксу, защитник быстро переадресовал шайбу Мике Зибанеджаду и щёлкнул так, что Сэм Монтембо не успел среагировать.

Эта шайба не придала «рейнджерам» должного импульса, но, кажется, это сделало событие в концовке второго периода. Арбер Джекай призвал Сэма Кэррика к ответу за силовой на Лэйне Хатсоне, но не только не победил в драке – отдать кому-либо победу в ней сложно, – но ещё и зарядил соперника на камбэк.

«Копы» начали действовать сразу после выхода из раздевалок – 34 секунды понадобилось капитану ньюйоркцев Джей Ти Миллеру, чтобы восстановить равенство с передач всё тех же Фокса и Панарина, а вскоре россиянин и вовсе оформил ассистентский хет-трик, снабдив пасом Мэттью Робертсона, забросившего свою первую шайбу в НХЛ.

Артемий сегодня был в ударе, и то же самое можно сказать про Зибанеджада в эпизоде с четвёртым голом «Рейнджерс». Швед набрал солидную скорость, ворвался в зону атаки и поделился передачей с Панариным – а тот наконец-то открыл счёт собственным голам в сезоне.

Вторым ассистентом здесь стал Владислав Гавриков, для которого это результативное действие стало первым в «Рейнджерс», а точный бросок Артемия оказался победным. Ноа Добсон через пару минут возродил интригу в матче, но оставшейся половины периода оказалось недостаточно для камбэка.

4:3 – «рейнджеры» пока побеждают исключительно в гостях, что, впрочем, не мешает им идти в восьмёрке лучших команд Востока.