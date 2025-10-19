«Тампа» терпит катастрофу без Кучерова. Сегодня её добил русский талант!

Минувшей ночью 32-летний лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустил второй подряд матч в регулярном чемпионате НХЛ. Накануне российский форвард из-за болезни не смог принять участие во встрече с «Детройт Ред Уингз» (1:2 ОТ). Судьбу матча решил гол звезды «красных крыльев» Дилана Ларкина, который отличился на четвёртой минуте дополнительного времени.

Для «молний» то поражение стало четвёртым в пяти матчах на старте нынешнего сезона НХЛ. Спустя сутки «Тампе» предстояло встретиться с «Коламбус Блю Джекетс». Возвращение Кучерова могло стать огромным подспорьем для «Лайтнинг», но столь короткого промежутка времени не хватило россиянину, чтобы оправиться от недомогания. Трёхкратный обладатель «Арт Росс Трофи» не смог выйти на лёд и сегодня, а в его отсутствие турнирное положение «Тампы» осложнилось ещё больше.

Помимо Кучерова, не сыграл сегодня за «Лайтнинг» ещё и российский голкипер Андрей Василевский. 31-летний вратарь получил выходной после матча в городе моторов, а место на последнем рубеже «молний» занял швед Юнас Юханссон. Уже спустя пять минут после начала встречи «мундиры» смогли открыть счёт усилиями Кента Джонсона, который смог совершить лишь первое результативное действие в нынешнем сезоне.

«Тампа» перевернула ход неудачно начавшегося отрезка благодаря двум подряд точным броскам – с интервалом в четыре минуты отличились Райан Макдона (в равных составах) и Энтони Чирелли (реализовал большинство). Однако во втором периоде «Коламбус» отыгрался после гола в исполнении защитника Дэймона Сиверсона – 2:2.

Решающим в матче стал третий период, на самом старте которого своё слово сказал российский форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко. 25-летний нападающий впечатляющим образом выглядит на старте нынешнего сезона. Лишь в первом матче регулярки Марченко ушёл со льда без результативных действий, после чего отгрузил хет-трик в ворота «Миннесоты Уайлд», а следом ещё в двух матчах набирал по одному очку.

Сегодня Кирилл продлил результативную серию до четырёх матчей, став автором победной шайбы. Дмитрий Воронков получил шайбу от Зака Веренски и затащил её в зону атаки, чтобы там найти точной передачей Марченко, который сначала эффектно убрал со своего пути встречавшего его оппонента, а затем резким броском застал врасплох Юханссона – 3:2.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В оставшиеся 18 минут «Тампа» так и не смогла исправить ситуацию на табло. Команда Купера потерпела пятое поражение в шести матчах и третье подряд. При этом стоит заметить, что два последних матча «молнии» проигрывали за пределами основного времени, всё-таки добавляя по одному очку в турнирную таблицу. Однако на сей раз перевести матч в овертайм не вышло.

«Тяжело. Нам предстояло провести четырёхматчевую поездку со спаренными матчами. До этой встречи набирали очки во всех играх и думали, что это хороший отрезок. Надеялись быть в очках и сегодня. Это прискорбно», – сказал Купер после завершения матча.

Поражение в Коламбусе привело к тому, что «Тампа» сенсационно оказалась на последнем месте в Восточной конференции. Впереди у «молний» есть много времени на восстановление после гостевого турне и осмысление того, как переламывать ход сезона. Следующий матч «Лайтнинг» проведут с «Чикаго Блэкхоукс» в ночь на четверг (начало – 24 октября в 1:45 мск). Ожидается, что Кучеров успеет восстановиться к этому сроку.