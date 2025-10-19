Из грязи в князи. Вратарей СКА считали слабыми, но сейчас это самое светлое пятно команды

После поражения в матче с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге ситуация для СКА выглядит довольно печально – у армейцев всего одна победа в последних восьми матчах, да и та запомнится голом-фантомом Андрея Педана. Других голов у подопечных Игоря Ларионова катастрофически мало – на этом же отрезке из восьми игр они ни разу не забросили больше двух шайб за матч.

Поводов для радости у команды и болельщиков крайне мало, но хотя бы один по-настоящему приятный и важный есть – ещё по итогам матча с «Нефтехимиком» на первое место в КХЛ по проценту отражённых бросков вышел голкипер армейцев Артемий Плешков.

На вершине он находится не один – первенство Артемий делит с коллегой из «Автомобилиста» Владимиром Галкиным, у которого те же 94,5%. Ещё один вратарь с 94+% отражённых бросков – Антон Красоткин из «Сибири».

Вы же помните, как на протяжении последнего года чуть ли не из каждого утюга кричали, что вратари – главная проблема СКА? Обмен Никиты Серебрякова действительно был ошибкой, но при этом на последнем рубеже оставались тоже добротные – пусть и не такие опытные – голкиперы.

Проблемы в прошлом сезоне были далеко не из-за вратарского тандема/трио, что было видно и по регулярке, и по плей-офф. Вопрос заключался исключительно в тренерском доверии, которого при Игоре Ларионове стало гораздо больше – и это уже даёт свои плоды.

Замена Сергея Иванова в матче открытия сезона с «Шанхайскими Драконами» до сих пор остаётся единственной – для сравнения: за те же первые 16 матчей в прошлом сезоне СКА менял вратарей по ходу игры пять раз. И Иванов отправился отдыхать только после шестого гола, а ведь в былые времена он присел бы на скамейку гораздо раньше.

Артемий Плешков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плешков же ещё по ходу прошлой регулярки доказал, что готов быть первым номером армейцев, а теперь и стал им – как бы Ларионов на пресс-конференциях ни пытался сказать, что ярко выраженного лидера в тройке вратарей нет.

Это видно и по количеству игрового времени (Артемий выходил на лёд в восьми матчах), и по тому факту, что он единственный из трио голкиперов не отправлялся в ВХЛ (единственную игру там он провёл ещё до начала сезона в КХЛ), и по статусу матчей, в которых он появлялся – с «Трактором», «Спартаком» и дважды с «Автомобилистом» в воротах оказывался именно Плешков.

Он наверняка вышел бы и на игру с «Авангардом», но там в дело вмешались проблемы со здоровьем. По другим причинам он не попал в состав только с «Локомотивом» – при этом в обоих случаях.

Надёжность Артемий тоже демонстрирует выдающуюся – прямо сейчас вместе с теми же Галкиным (1,78) и Красоткиным (1,68) он входит в тройку вратарей с лучшим коэффициентом надёжности (1,86).

Можно возразить, что в активе у Плешкова пока не так много игровых минут, но из топ-10 вратарей по %ОБ (и Зака Фукале с Даниилом Исаевым – ещё двух голкиперов, чей КН<2) существенно бо́льшую нагрузку в плане бросковой активности получают только трое. И один из них – Андрей Кареев, который сыграл почти в два раза меньше.

К слову, забавно, что СКА и «Шанхайские Драконы» – единственные клубы, от которых в этом топе сразу по два представителя.

Лидеры КХЛ по проценту отражённых бросков (до игрового дня 19 октября)

№ Вратарь Клуб %ОБ КН Игровое время Броски/60 минут 1 Владимир Галкин «Автомобилист» 94,5 1,78 539.54 32,3 2 Артемий Плешков СКА 94,5 1,86 451.25 33,6 3 Антон Красоткин «Сибирь» 94,1 1,68 429.33 28,4 4 Максим Дорожко «Амур» 93,9 2,13 845.20 35 5 Андрей Кареев «Шанхайские Драконы» 93,7 2,4 274.51 38 6 Филипп Долганов «Нефтехимик» 93,6 2,26 874.17 35,6 7 Владислав Подъяпольский «Динамо» Москва 93,4 1,97 304.44 29,7 8 Патрик Рыбар «Шанхайские Драконы» 93,1 2,37 633.48 34,1 9 Денис Костин «Торпедо» 92,8 2,18 522.56 30,2 10 Егор Заврагин СКА 92,8 2,45 415.36 34,1 11 Даниил Исаев «Локомотив» 92,7 1,94 897.06 26,4 12 Зак Фукале «Динамо» Минск 92,6 1,97 670.59 26,7

К Егору Заврагину, за исключением двух результативных ошибок в матчах с «Авангардом» и «Торпедо», у тренерского штаба вряд ли могут быть какие-то претензии. В тандеме с Плешковым 20-летний голкипер получает ненамного меньше игрового времени (отчасти – из-за травм Артемия) и выручает практически в том же объёме.

Если раньше позиция вратаря в СКА считалась расстрельной из-за вероятности в любой момент отправиться в резерв, то сейчас её можно назвать таковой из-за стиля игры армейцев – частые индивидуальные ошибки полевых провоцируют выходы соперников «один в ноль», где Плешкову с Заврагиным приходится по-настоящему вступать в игру. И из большей части таких дуэлей они выходят победителями.

С учётом тех проблем, которые сейчас испытывает нападение СКА, и не самой надёжной игры от представителей обороны именно вратарский корпус является главным светлым пятном в составе армейцев. Хотя ещё совсем недавно многие считали подобное невозможным.