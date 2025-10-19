Скидки
Как играют вратари СКА при Игоре Ларионове в сезоне-2025/2026, статистика, разбор, Плешков, Заврагин, Иванов

Из грязи в князи. Вратарей СКА считали слабыми, но сейчас это самое светлое пятно команды
Дмитрий Сторожев
Артемий Плешков и Егор Заврагин
И единственное?

После поражения в матче с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге ситуация для СКА выглядит довольно печально – у армейцев всего одна победа в последних восьми матчах, да и та запомнится голом-фантомом Андрея Педана. Других голов у подопечных Игоря Ларионова катастрофически мало – на этом же отрезке из восьми игр они ни разу не забросили больше двух шайб за матч.

Поводов для радости у команды и болельщиков крайне мало, но хотя бы один по-настоящему приятный и важный есть – ещё по итогам матча с «Нефтехимиком» на первое место в КХЛ по проценту отражённых бросков вышел голкипер армейцев Артемий Плешков.

На вершине он находится не один – первенство Артемий делит с коллегой из «Автомобилиста» Владимиром Галкиным, у которого те же 94,5%. Ещё один вратарь с 94+% отражённых бросков – Антон Красоткин из «Сибири».

Вы же помните, как на протяжении последнего года чуть ли не из каждого утюга кричали, что вратари – главная проблема СКА? Обмен Никиты Серебрякова действительно был ошибкой, но при этом на последнем рубеже оставались тоже добротные – пусть и не такие опытные – голкиперы.

Проблемы в прошлом сезоне были далеко не из-за вратарского тандема/трио, что было видно и по регулярке, и по плей-офф. Вопрос заключался исключительно в тренерском доверии, которого при Игоре Ларионове стало гораздо больше – и это уже даёт свои плоды.

Замена Сергея Иванова в матче открытия сезона с «Шанхайскими Драконами» до сих пор остаётся единственной – для сравнения: за те же первые 16 матчей в прошлом сезоне СКА менял вратарей по ходу игры пять раз. И Иванов отправился отдыхать только после шестого гола, а ведь в былые времена он присел бы на скамейку гораздо раньше.

Артемий Плешков

Артемий Плешков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плешков же ещё по ходу прошлой регулярки доказал, что готов быть первым номером армейцев, а теперь и стал им – как бы Ларионов на пресс-конференциях ни пытался сказать, что ярко выраженного лидера в тройке вратарей нет.

Это видно и по количеству игрового времени (Артемий выходил на лёд в восьми матчах), и по тому факту, что он единственный из трио голкиперов не отправлялся в ВХЛ (единственную игру там он провёл ещё до начала сезона в КХЛ), и по статусу матчей, в которых он появлялся – с «Трактором», «Спартаком» и дважды с «Автомобилистом» в воротах оказывался именно Плешков.

Он наверняка вышел бы и на игру с «Авангардом», но там в дело вмешались проблемы со здоровьем. По другим причинам он не попал в состав только с «Локомотивом» – при этом в обоих случаях.

Надёжность Артемий тоже демонстрирует выдающуюся – прямо сейчас вместе с теми же Галкиным (1,78) и Красоткиным (1,68) он входит в тройку вратарей с лучшим коэффициентом надёжности (1,86).

Можно возразить, что в активе у Плешкова пока не так много игровых минут, но из топ-10 вратарей по %ОБ (и Зака Фукале с Даниилом Исаевым – ещё двух голкиперов, чей КН<2) существенно бо́льшую нагрузку в плане бросковой активности получают только трое. И один из них – Андрей Кареев, который сыграл почти в два раза меньше.

К слову, забавно, что СКА и «Шанхайские Драконы» – единственные клубы, от которых в этом топе сразу по два представителя.

Лидеры КХЛ по проценту отражённых бросков (до игрового дня 19 октября)

ВратарьКлуб%ОБКНИгровое времяБроски/60 минут
1Владимир Галкин«Автомобилист»94,51,78539.5432,3
2Артемий ПлешковСКА94,51,86451.2533,6
3Антон Красоткин«Сибирь»94,11,68429.3328,4
4Максим Дорожко«Амур»93,92,13845.2035
5Андрей Кареев«Шанхайские Драконы»93,72,4274.5138
6Филипп Долганов«Нефтехимик»93,62,26874.1735,6
7Владислав Подъяпольский«Динамо» Москва93,41,97304.4429,7
8Патрик Рыбар«Шанхайские Драконы»93,12,37633.4834,1
9Денис Костин«Торпедо»92,82,18522.5630,2
10Егор ЗаврагинСКА92,82,45415.3634,1
11Даниил Исаев«Локомотив»92,71,94897.0626,4
12Зак Фукале«Динамо» Минск92,61,97670.5926,7

К Егору Заврагину, за исключением двух результативных ошибок в матчах с «Авангардом» и «Торпедо», у тренерского штаба вряд ли могут быть какие-то претензии. В тандеме с Плешковым 20-летний голкипер получает ненамного меньше игрового времени (отчасти – из-за травм Артемия) и выручает практически в том же объёме.

Если раньше позиция вратаря в СКА считалась расстрельной из-за вероятности в любой момент отправиться в резерв, то сейчас её можно назвать таковой из-за стиля игры армейцев – частые индивидуальные ошибки полевых провоцируют выходы соперников «один в ноль», где Плешкову с Заврагиным приходится по-настоящему вступать в игру. И из большей части таких дуэлей они выходят победителями.

С учётом тех проблем, которые сейчас испытывает нападение СКА, и не самой надёжной игры от представителей обороны именно вратарский корпус является главным светлым пятном в составе армейцев. Хотя ещё совсем недавно многие считали подобное невозможным.

