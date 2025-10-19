Из грязи в князи. Вратарей СКА считали слабыми, но сейчас это самое светлое пятно команды

После поражения в матче с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге ситуация для СКА выглядит довольно печально – у армейцев всего одна победа в последних восьми матчах, да и та запомнится голом-фантомом Андрея Педана. Других голов у подопечных Игоря Ларионова катастрофически мало – на этом же отрезке из восьми игр они ни разу не забросили больше двух шайб за матч.
Поводов для радости у команды и болельщиков крайне мало, но хотя бы один по-настоящему приятный и важный есть – ещё по итогам матча с «Нефтехимиком» на первое место в КХЛ по проценту отражённых бросков вышел голкипер армейцев Артемий Плешков.
На вершине он находится не один – первенство Артемий делит с коллегой из «Автомобилиста» Владимиром Галкиным, у которого те же 94,5%. Ещё один вратарь с 94+% отражённых бросков – Антон Красоткин из «Сибири».
Вы же помните, как на протяжении последнего года чуть ли не из каждого утюга кричали, что вратари – главная проблема СКА? Обмен Никиты Серебрякова действительно был ошибкой, но при этом на последнем рубеже оставались тоже добротные – пусть и не такие опытные – голкиперы.
Проблемы в прошлом сезоне были далеко не из-за вратарского тандема/трио, что было видно и по регулярке, и по плей-офф. Вопрос заключался исключительно в тренерском доверии, которого при Игоре Ларионове стало гораздо больше – и это уже даёт свои плоды.
Замена Сергея Иванова в матче открытия сезона с «Шанхайскими Драконами» до сих пор остаётся единственной – для сравнения: за те же первые 16 матчей в прошлом сезоне СКА менял вратарей по ходу игры пять раз. И Иванов отправился отдыхать только после шестого гола, а ведь в былые времена он присел бы на скамейку гораздо раньше.
Артемий Плешков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Плешков же ещё по ходу прошлой регулярки доказал, что готов быть первым номером армейцев, а теперь и стал им – как бы Ларионов на пресс-конференциях ни пытался сказать, что ярко выраженного лидера в тройке вратарей нет.
Это видно и по количеству игрового времени (Артемий выходил на лёд в восьми матчах), и по тому факту, что он единственный из трио голкиперов не отправлялся в ВХЛ (единственную игру там он провёл ещё до начала сезона в КХЛ), и по статусу матчей, в которых он появлялся – с «Трактором», «Спартаком» и дважды с «Автомобилистом» в воротах оказывался именно Плешков.
Он наверняка вышел бы и на игру с «Авангардом», но там в дело вмешались проблемы со здоровьем. По другим причинам он не попал в состав только с «Локомотивом» – при этом в обоих случаях.
Надёжность Артемий тоже демонстрирует выдающуюся – прямо сейчас вместе с теми же Галкиным (1,78) и Красоткиным (1,68) он входит в тройку вратарей с лучшим коэффициентом надёжности (1,86).
Можно возразить, что в активе у Плешкова пока не так много игровых минут, но из топ-10 вратарей по %ОБ (и Зака Фукале с Даниилом Исаевым – ещё двух голкиперов, чей КН<2) существенно бо́льшую нагрузку в плане бросковой активности получают только трое. И один из них – Андрей Кареев, который сыграл почти в два раза меньше.
К слову, забавно, что СКА и «Шанхайские Драконы» – единственные клубы, от которых в этом топе сразу по два представителя.
Лидеры КХЛ по проценту отражённых бросков (до игрового дня 19 октября)
|№
|Вратарь
|Клуб
|%ОБ
|КН
|Игровое время
|Броски/60 минут
|1
|Владимир Галкин
|«Автомобилист»
|94,5
|1,78
|539.54
|32,3
|2
|Артемий Плешков
|СКА
|94,5
|1,86
|451.25
|33,6
|3
|Антон Красоткин
|«Сибирь»
|94,1
|1,68
|429.33
|28,4
|4
|Максим Дорожко
|«Амур»
|93,9
|2,13
|845.20
|35
|5
|Андрей Кареев
|«Шанхайские Драконы»
|93,7
|2,4
|274.51
|38
|6
|Филипп Долганов
|«Нефтехимик»
|93,6
|2,26
|874.17
|35,6
|7
|Владислав Подъяпольский
|«Динамо» Москва
|93,4
|1,97
|304.44
|29,7
|8
|Патрик Рыбар
|«Шанхайские Драконы»
|93,1
|2,37
|633.48
|34,1
|9
|Денис Костин
|«Торпедо»
|92,8
|2,18
|522.56
|30,2
|10
|Егор Заврагин
|СКА
|92,8
|2,45
|415.36
|34,1
|11
|Даниил Исаев
|«Локомотив»
|92,7
|1,94
|897.06
|26,4
|12
|Зак Фукале
|«Динамо» Минск
|92,6
|1,97
|670.59
|26,7
К Егору Заврагину, за исключением двух результативных ошибок в матчах с «Авангардом» и «Торпедо», у тренерского штаба вряд ли могут быть какие-то претензии. В тандеме с Плешковым 20-летний голкипер получает ненамного меньше игрового времени (отчасти – из-за травм Артемия) и выручает практически в том же объёме.
Если раньше позиция вратаря в СКА считалась расстрельной из-за вероятности в любой момент отправиться в резерв, то сейчас её можно назвать таковой из-за стиля игры армейцев – частые индивидуальные ошибки полевых провоцируют выходы соперников «один в ноль», где Плешкову с Заврагиным приходится по-настоящему вступать в игру. И из большей части таких дуэлей они выходят победителями.
С учётом тех проблем, которые сейчас испытывает нападение СКА, и не самой надёжной игры от представителей обороны именно вратарский корпус является главным светлым пятном в составе армейцев. Хотя ещё совсем недавно многие считали подобное невозможным.