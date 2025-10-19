Безумный матч в КХЛ! 15 голов, два рекорда лиги, удаление тренера и бенефис Ткачёва

Матч между «Металлургом» и «Нефтехимиком» в Магнитогорске вряд ли предвещал что-то уникальное. Понятно, что хозяева считались фаворитами, при этом нижнекамцы должны были покусаться на правах грозы авторитетов. В результате же игра обернулась мощным зрелищем, которое всегда нравится болельщикам, но от которого никакого удовольствия не получают тренеры.

«Нефтехимик» дал отдохнуть основному голкиперу Филиппу Долганову, выпустив в старте Ярослава Озолина, а на скамейке оставив молодого Семёна Любалина. Это обстоятельство уже в первом периоде, вероятно, поспособствовало голевой феерии. Никита Михайлис забил быстрый гол, а затем случилось знаменательное событие – первая шайба за «Металлург» Владимира Ткачёва. Но её бы не случилось, если бы не гениальная передача Евгения Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вскоре Маклюков забросил третью шайбу хозяев, и с исходом матча во многом стало понятно. Но в середине периода у «Металлурга» произошёл парад удалений, Андрей Разин не выдержал и наговорил лишнего арбитрам, также удостоившись двухминутного штрафа. Играя впятером против троих, «Нефтехимик» забил свой первый гол, однако на это ещё до конца периода магнитогорцы ответили двумя шайбами.

1:5 после 20 минут встречи вынудили Игоря Гришина выпустить на лёд 20-летнего бэкапа Любалина. «Металлург» «поприветствовал» новичка КХЛ тремя шайбами в первой половине второго отрезка, доведя дело до 8:1 уже к 29-й минуте игры. Так в матч вернулся Озолин. До конца второго периода «Нефтехимик» больше не пропустил, зато сам отличился, причём в меньшинстве.

В заключительном отрезке, который стал формальностью с точки зрения результата, «Металлург» забил девятый гол, после чего, видимо, бросил играть. А «Нефтехимик» этим воспользовался и забросил в ворота Ильи Набокова четыре шайбы подряд! Три из них случились в течение пяти минут после девятого гола «Металлурга», счёт стал 9:5, игра окончательно вышла из-под контроля, так что даже немного запахло камбэком. Удивительно и то, что дважды на этом отрезке «Нефтехимик» забил в меньшинстве, доведя количество голов в расстановке «четыре на пять» до трёх. И стал первой командой в истории КХЛ, сделавшей подобное дважды.

Но грандиозного чуда не произошло. Нижнекамцы забили ещё, однако уже на последних секундах матча, установив окончательный счёт – 9:6 в пользу «Металлурга». Эта игра стала самой результативной в текущем сезоне КХЛ и второй за всю историю лиги по общему количеству шайб, повторив достижения ещё двух матчей из прошлого. До абсолютного рекорда – 17 шайб – команды не дотянули совсем немного.

«Металлург» же установил ещё и личный рекорд – ранее в КХЛ магнитогорцы никогда не забивали девять голов. Наибольший вклад в этот результат внёс Ткачёв, набравший за игру 5 (1+4) очков.