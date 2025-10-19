«Северсталь» набрала два очка в Хабаровске и продолжила успешную серию.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Авангард» выиграл в овертайме, «Торпедо» вырвало победу в концовке. Итоги дня в КХЛ

Сегодня, 19 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Представляем обзор всех игр.

В основное время в составе «Амура» отличились Ярослав Лихачёв и Кирилл Петьков. У «Северстали» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов и Илья Квочко. В овертайме команды победителя не выявили, а в серии буллитов сильнее оказались гости.

Таким образом, «Северсталь» одержала четвёртую подряд победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» открыл счёт на последней минуте первого периода — отличился Михаил Котляревский с передач Игоря Мартынова и Никиты Серебрякова. «Автомобилист» сравнял счёт на 46-й минуте благодаря голу Семёна Кизимова. Через три минуты «Авангард» вновь смог выйти вперёд — большинство реализовал Эндрю Потуральски, которому ассистировал Константин Окулов. На 55-й минуте Стефан Да Коста с передачи Брукса Мэйсека сравнял счёт. В овертайме победу одержал «Авангард» благодаря голу Окулова на последней минуте.

Таким образом, «Авангард» впервые в текущем сезоне обыграл «Автомобилист». Предыдущие две очные встречи остались за екатеринбургской командой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артём Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Ткачёв забил свой первый гол за «Металлург», а также отметился четырьмя результативными передачами. У «Нефтехимика» дубль оформил Герман Точилкин, ещё по шайбе забросили Андрей Белозёров, Матвей Надворный, Булат Шафигуллин и Илья Пастухов. Отметим, что три гола «Нефтехимик» забил в меньшинстве.

Под конец первого периода главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин произвёл замену вратаря – при счёте 1:5 вместо Ярослава Озолина вышел Семён Любалин. А к середине второй двадцатиминутки – после трёх пропущенных шайб – в ворота вернулся Озолин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Голами в составе «Торпедо» отметились Владислав Фирстов, Михаил Науменков и Михаил Абрамов. Победный гол за две минуты до конца третьего периода при равном счёте забил Кирилл Воронин, убежавший на рандеву с голкипером гостей. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Яремчук.

У «Лады» дубль оформил Андрей Обидин. Ещё один гол забил Андрей Алтыбармакян, сравнявший счёт в середине третьего периода. «Торпедо» в третий раз в текущем сезоне обыграло «Ладу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 20 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК Динамо М Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2