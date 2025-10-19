Скидки
Результаты матчей КХЛ за 19 октября 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Авангард» выиграл в овертайме, «Торпедо» вырвало победу в концовке. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 19 октября 2025 года
«Северсталь» набрала два очка в Хабаровске и продолжила успешную серию.

Сегодня, 19 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Чебыкин, Калдис) – 02:40 (5x5)     1:1 Лихачёв (Коротких, Мищенко) – 35:11 (5x4)     2:1 Петьков (Ураков, Соловьёв) – 37:48 (5x5)     2:2 Квочко (Давыдов, Муханов) – 44:12 (5x5)     2:3 Ильин – 65:00    

В основное время в составе «Амура» отличились Ярослав Лихачёв и Кирилл Петьков. У «Северстали» заброшенными шайбами отметились Руслан Абросимов и Илья Квочко. В овертайме команды победителя не выявили, а в серии буллитов сильнее оказались гости.

Таким образом, «Северсталь» одержала четвёртую подряд победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5)     1:1 Кизимов – 45:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4)     2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5)     3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)    

«Авангард» открыл счёт на последней минуте первого периода — отличился Михаил Котляревский с передач Игоря Мартынова и Никиты Серебрякова. «Автомобилист» сравнял счёт на 46-й минуте благодаря голу Семёна Кизимова. Через три минуты «Авангард» вновь смог выйти вперёд — большинство реализовал Эндрю Потуральски, которому ассистировал Константин Окулов. На 55-й минуте Стефан Да Коста с передачи Брукса Мэйсека сравнял счёт. В овертайме победу одержал «Авангард» благодаря голу Окулова на последней минуте.

Таким образом, «Авангард» впервые в текущем сезоне обыграл «Автомобилист». Предыдущие две очные встречи остались за екатеринбургской командой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
9 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Михайлис (Паливко, Орехов) – 02:06 (5x5)     2:0 Ткачёв (Кузнецов, Орехов) – 05:48 (5x5)     3:0 Маклюков (Ткачёв) – 08:56 (5x5)     3:1 Белозёров (Жафяров, Точилкин) – 12:46 (5x3)     4:1 Коробкин (Барак, Коротков) – 16:50 (5x5)     5:1 Минулин (Кузнецов, Толчинский) – 18:40 (5x5)     6:1 Барак (Канцеров, Ткачёв) – 23:09 (5x4)     7:1 Яковлев (Михайлис, Исхаков) – 26:07 (5x5)     8:1 Силантьев (Канцеров, Ткачёв) – 28:10 (5x5)     8:2 Надворный (Хоружев, Хлыстов) – 30:10 (4x5)     9:2 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 43:03 (5x3)     9:3 Точилкин – 43:25 (4x5)     9:4 Точилкин (Жафяров, Хафизуллин) – 46:38 (5x4)     9:5 Шафигуллин (Сушко) – 48:33 (4x5)     9:6 Пастухов (Жафяров, Белозёров) – 59:51 (5x5)    

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артём Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Ткачёв забил свой первый гол за «Металлург», а также отметился четырьмя результативными передачами. У «Нефтехимика» дубль оформил Герман Точилкин, ещё по шайбе забросили Андрей Белозёров, Матвей Надворный, Булат Шафигуллин и Илья Пастухов. Отметим, что три гола «Нефтехимик» забил в меньшинстве.

Под конец первого периода главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин произвёл замену вратаря – при счёте 1:5 вместо Ярослава Озолина вышел Семён Любалин. А к середине второй двадцатиминутки – после трёх пропущенных шайб – в ворота вернулся Озолин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Фирстов – 05:30 (5x5)     1:1 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян) – 07:17 (5x5)     2:1 Науменков (Яремчук, Белевич) – 07:52 (5x5)     2:2 Обидин (Башкиров) – 10:27 (5x5)     3:2 Абрамов (Нарделла, Атанасов) – 24:58 (5x4)     3:3 Алтыбармакян (Антипин) – 49:56 (5x5)     4:3 Воронин (Яремчук) – 58:07 (5x5)     5:3 Яремчук (Alexei Kruchinin) – 59:35 (en)    

Голами в составе «Торпедо» отметились Владислав Фирстов, Михаил Науменков и Михаил Абрамов. Победный гол за две минуты до конца третьего периода при равном счёте забил Кирилл Воронин, убежавший на рандеву с голкипером гостей. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Яремчук.

У «Лады» дубль оформил Андрей Обидин. Ещё один гол забил Андрей Алтыбармакян, сравнявший счёт в середине третьего периода. «Торпедо» в третий раз в текущем сезоне обыграло «Ладу».

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 20 октября

