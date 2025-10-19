В этой ярчайшей встрече было всё — красивые голы, драки, массовые стычки, травмы и эмоции.

Что за матч! «Вашингтон» был близок к мегакамбэку, чуть не отыгравшись с 0:4

«Вашингтон» резво начал сезон. «Столичные» одержали четыре победы в пяти матчах и закрепились на третьем месте в Восточной конференции. Правда, только в пятой игре Александр Овечкин смог забросить первую шайбу в сезоне, доведя свой голевой счёт до 898 точных бросков в регулярных чемпионатах. Но это не мешало ему успешно раздавать ассисты.

«Ванкувер» также выдал довольно успешный старт. «Кэнакс» выиграли три из пяти матчей и запрыгнули на седьмую строчку на Западе.

Именно «косатки» и открыли счёт во встрече с «Вашингтоном».

Уже на первой минуте гости пошли в атаку. Конор Гарланд выиграл борьбу у борта и отдал передачу на Элиаса Петтерссона. Шведский нападающий, поймав шайбу в районе нижней части правого круга вбрасывания, нанёс хлёсткий бросок с кистей — 1:0!

На четвёртой минуте первый опасный момент для хозяев создал Овечкин. Капитан «Вашингтона» в быстрой атаке бросил из правого круга вбрасывания, но Тэтчер Демко отлично сработал и спас ворота «Ванкувера».

Главный же момент периода — а то и всего матча — произошёл на 18-й минуте встречи. «Кэнакс» насели на ворота хозяев и устроили сутолоку на пятачке. В ходе оной голкипер «столичных» Чарли Линдгрен, кажется, получил по голове, а потом ещё и остался без ловушки. «Ванкувер» же успешно использовал возможность — Тайлер Майерс отправил шайбу в ворота. 2:0!

Тренерский штаб «Кэпиталз» принял решение взять… тайм-аут! Спенсеру Карбери с компанией потребовалось время, чтобы разобраться в эпизоде. В итоге рулевой «столичных» запросил челлендж. Судьи посмотрели момент и… не нашли нарушения правил. Хозяева получили две минуты!

Гости начали розыгрыш большинства. Куинн Хьюз отдал передачу на левый фланг, Гарланд набросил на пятачок, Джейк Дебраск поборолся на пятачке — а Кифер Шервуд, подкараулив отскок, отправил шайбу в ворота. 3:0! Тяжёлый удар для «Вашингтона», пропустившего дважды за 41 секунду.

Несмотря на и так насыщенный первый период, на этом он не закончился.

На последней минуте отрезка Том Уилсон в средней зоне «поймал» Филипа Хитила, снеся того с ног. После этого на форварда «Кэпиталз» накинулись соперники, началась массовая потасовка. Нападающий «Ванкувера» только с помощью одноклубников сумел подняться на ноги и сразу ушёл в раздевалку. Уилсона же сначала отправили в штрафной бокс, однако после видеопросмотра судьи «освободили» Тома — чистый силовой приём.

Второй период начался с неудачного большинства «косаток». Тем не менее довольно быстро гости исправились. На 25-й минуте «Вашингтон» не сумел вывести шайбу из своей зоны, она заметалась по площадке. Джон Карлсон и Джейкоб Чикран не разобрались, и в итоге Эвандер Кейн умудрился отдать эффектный пас коньком на свободного Теодора Блюгерса. Латвийский нападающий, выйдя на рандеву с Линдгреном, отправил шайбу мимо голкипера. 4:0!

А через пару минут подумалось, что «Вашингтон» совсем смирился с поражением и бросил играть. Форвард хозяев Брэндон Дьюхейм сцепился с защитником «Кэнакс» Виктором Манчини, нанёс несколько мощных ударов, но в конце концов оказался на льду. Оба получили по пять минут.

Тем не менее, к радости большинства присутствующих на «Кэпитал Уан-Арене», «столичные» сумели «размочить» счёт.

На 33-й минуте Эршдип Бэйнс получил две минуты за атаку Линдгрена — канадец просто влетел во вратаря. «Вашингтон» долго не мог ничего создать, однако под занавес численного преимущества Уилсон вырезал классный поперечный пас на Райан Леонарда — молодой нападающий со второй попытки всё-таки пробил Демко. 1:4!

На 45-й минуте «столичные», кажется, проснулись. После сутолоки у пятачка гостей шайба медленно, словно издеваясь, едва не заползла в ворота — прошла рядом со штангой.

В ходе этой атаки «Ванкувер» нарушил правила, «столичные» начали розыгрыш большинства. Овечкин отметился своим мощным броском, но ни к чему это не привело. Зато по завершении численного преимущества «Кэпиталз» не ослабили хватку, заперли «косаток» в их зоне более чем на минуту — и забили! Хендрикс Лапьер прорвался по левому флангу и, сделав паузу, прострелил на дальнюю штангу. Там от опеки освободился Чикран — защитник бросил и попал. 2:4!

На 53-й минуте Энтони Бовиллье едва не сократил отставание до минимума! Нападающий проскочил к воротам гостей и бросил — попал в штангу. А там уже и Демко включился, отведя остальную угрозу.

На 55-й минуте Джастин Сурдиф подставил «Вашингтон», получив двухминутный штраф. Тем не менее даже в формате «четыре на пять» хозяева умудрились создать опасный момент. В меньшинстве выстоять удалось, а через минуту после этого Джон Карлсон мощным броском от синей линии сократил отставание до минимума!

Впрочем, несмотря на финальный штурм и несколько щелчков Ови, отыграться «Вашингтону» не удалось. «Столичные» потерпели второе поражение в сезоне.

