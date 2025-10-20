«Детройт» собрался в плей-офф? Команда выиграла пять матчей подряд и лидирует в дивизионе

В последний раз «Детройт» играл в плей-офф в сезоне-2015/2016, тогда команда с Зеттербергом, Дацюком и ещё совсем молодым Ларкиным уступила в первом раунде «Тампе» со счётом 1-4 и закончила выступления.

Все эти годы «Ред Уингз» находились в так называемой перестройке, которую в основном проводил Стив Айзерман – его «айзерплан» должен был вернуть команду в число претендентов на главный трофей. Но массовая закупка два года назад успехом не увенчалась, так как «Филадельфия» тогда подарила конкуренту из столицы США плей-офф, а в прошлой регулярке до восьмёрки не хватило уже пять очков.

Этот сезон во многом решающий для «Детройта» — времени с начала перестройки прошло достаточно, состав усилился, а молодые игроки начали заходить в главную команду и занимать там место. Хотя один ресурс всё же ещё остался – свободное место под потолком. Есть ощущение, что это очень сильно поможет «Ред Уингз» в феврале-марте.

На старте чемпионата «Детройт» уступил главному конкуренту «Монреалю» со счётом 1:5, однако затем одержал четыре победы подряд. Что более важно, в их числе два матча с «Торонто» — причём оба в основное время.

В матче с «Эдмонтоном» голов пришлось ждать почти 30 минут, пока капитан «красных крыльев» Дилан Ларкин не расчехлил пушку, идеально щёлкнув с ползоны.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Эта шайба стала спусковым крючком, так как после неё красный свет за воротами начал зажигаться регулярно. Хозяева до перерыва забросили ещё дважды, а один гол у гостей организовал Василий Подколзин, который поднялся на синюю линию и набросил на ворота.

В третьем периоде Драйзайтль сократил отставание в счёте, но последнее слово осталось за «Детройтом» — Эммитт Финни поразил пустые ворота.

Для «Ред Уингз» эта победа стала пятой подряд – сейчас подопечные Маклеллана лидируют в Атлантическом дивизионе с 10 очками.

Неужто команда всё-таки собралась в плей-офф? Судить рано, но ход «красные крылья» набрали отличный. Что ещё более важно, работают все линии и связь поколений. Дилан Ларкин на сегодняшний день делит третье место в гонке бомбардиров с Вильямом Нюландером, Кэм Тальбо, который по прикидкам должен был стать бэкапом Гибсона, идёт в десятке лучших вратарей по основным статистическим данным, а 20-летний Эммитт Финни играет сейчас в первом звене и уже набрал пять очков в шести матчах. Чуть большего пока, конечно, ждут от Микаэля Брандсегг-Нюгора, Акселя Сандин-Пелликки и особенно от Марко Каспера, однако их возрасту стабильность обычно не присуща.