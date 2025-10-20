Скидки
10 россиян попали в престижный рейтинг ESPN, Кучеров, Овечкин, Капризов попали в топ-100 лучших игроков сезона НХЛ-2025/2026

Америка верит в 10 россиян! Наши парни попали в топ-100 лучших игроков в новом сезоне НХЛ
Владимир Лаевский
Россияне в топ-100 лучших игроков сезона НХЛ
Правда, Кучеров и Панарин сдали позиции, Овечкин взлетел вверх на 33 места, Бобровский — на 36!

Прогнозы зачастую дело неблагодарное. Но нам, журналистам, всё-таки приходится заполнять эту нишу, поскольку пытаться заглянуть в будущее — неотъемлемая часть нашей работы.

Вероятно, так же думают и наши североамериканские коллеги из ESPN. Журналисты издания составили рейтинг-предсказание из 100 хоккеистов, которые станут лучшими в сезоне-2025/2026.

В редакции ESPN был проведён массовый опрос, в котором предлагалось оценить игроков по их возможной эффективности в новой кампании. Особое внимание уделялось тому, насколько ценными и полезными хоккеисты будут для своих команд в предстоящем чемпионате, что объясняет, почему травмированные спортсмены, чьё возвращение, однако, ожидается, порой находятся ниже, чем могли бы, будь они здоровы.

Первое место, как и в предыдущих сезонах, ожидаемо занял Коннор Макдэвид. Тем не менее в списке произошли серьёзные изменения по сравнению с прошлым годом. Впрочем, даже так в топ-100 оказалось аж 10 российских хоккеистов!

Кто же попал в престижный рейтинг и почему?

Топ-100

МестоИмяАмплуаКлубВозрастМесто в прошлогоднем рейтинге
1Коннор МакдэвидЦентральный нападающий«Эдмонтон»281
2Кейл МакарЗащитник«Колорадо»264
3Натан МаккиннонЦентральный нападающий«Колорадо»303
4Леон ДрайзайтльЦентральный нападающий«Эдмонтон»309
5Никита КучеровПравый нападающий«Тампа-Бэй»322
6Коннор ХеллебайкВратарь«Виннипег»3231
7Куинн ХьюзЗащитник«Ванкувер»2612
8Остон МэттьюсЦентральный нападающий«Торонто»286
9Джек АйкелЦентральный нападающий«Вегас»2916
10Микко РантаненПравый нападающий«Даллас»298
...12Андрей ВасилевскийВратарь«Тампа-Бэй»3127
...14Игорь ШестёркинВратарь«Рейнджерс»2926
...15Кирилл КапризовЛевый нападающий«Миннесота»2817
...21Сидни КросбиЦентральный нападающий«Питтсбург»3813
...29Александр ОвечкинЛевый нападающий«Вашингтон»4062
...38Артемий ПанаринЛевый нападающий«Рейнджерс»337
...47Сергей БобровскийВратарь«Флорида»3783
...51Маклин СелебриниЦентральный нападающий«Сан-Хосе»19Не было в топе
...57Коннор БедардЦентральный нападающий«Чикаго»2045
...65Брэд МаршанЛевый нападающий«Флорида»3748
...66Илья СорокинВратарь«Айлендерс»3060
...75Том УилсонПравый нападающий«Вашингтон»31Не было в топе
… 77Лэйн ХатсонЗащитник«Монреаль»21Не было в топе
...87Матвей МичковПравый нападающий«Филадельфия»20Не было в топе
...96Михаил СергачёвЗащитник«Юта»2793

Стоит отметить, что центральный нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин попал в десятку достойных упоминания хоккеистов.

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»

Место в рейтинге-2024/2025: 1
Возраст: 28

Попросту говоря, Макдэвид — лучший хоккеист планеты, лучший игрок своего поколения. Он может завершить карьеру одним из лучших людей, когда-либо касавшихся шайбы. Коннор восемь раз набирал 100+ очков, а также вёл за собой «Ойлерз», будучи капитаном, к двум финалам Кубка Стэнли подряд. В этом сезоне его цель — помочь «Эдмонтону» выиграть первый с 1990 года титул.

2. Кейл Макар, «Колорадо»

Место в рейтинге-2024/2025: 4
Возраст: 26

Для побед в НХЛ нужны игроки самых разных типов. Среди них — защитник, умеющий продвигать шайбу и готовый отпахать на льду кучу времени в любой ситуации. Макар — именно такой хоккеист, ему как двукратному обладателю «Норрис Трофи» (приза лучшему защитнику НХЛ) доверили задачу управлять игрой в любой ситуации.

Кейл Макар и Коннор Макдэвид

Кейл Макар и Коннор Макдэвид

Фото: Justin Tafoya/Getty Images

3. Натан Маккиннон, «Колорадо»

Место в рейтинге-2024/2025: 3
Возраст: 30

«Эвеланш»? Сборная Канады? Неважно. Любая команда, в составе которой есть Маккиннон, будет представлять серьёзную угрозу и претендовать на победу в каждом матче. Сочетание контроля, мощи, скорости и непредсказуемости сделало его одним из лучших в мире. Как и у Макдэвида, у него есть шанс выиграть золотую медаль ОИ и Кубок Стэнли в одном сезоне. Но, в отличие от Макдэвида, этот кубок станет для него вторым — после триуфма «Эвеланш» в 2022 году.

4. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»

Место в рейтинге-2024/2025: 9
Возраст: 30

С сезона-2022/2023 Драйзайтль занимает второе место по количеству забитых голов (146) и среднему количеству шайб за матч (0,63). Леон — звезда, доминирующая в зоне атаки и давно развеявшая миф, что его успешность — просто продукт деятельности его одноклубника Коннора Макдэвида.

5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»

Место в рейтинге-2024/2025: 2
Возраст: 32

Кучеров выиграл гонку бомбардиров во второй раз подряд и в третий — с 2019 года. Он может как забивать голы, так и создавать опасные моменты для своих товарищей по команде. Это стало ключевым фактором, позволившим «Лайтнинг» выиграть два титула за время выступлений Никиты за единственный клуб, который он когда-либо знал в НХЛ.

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Justin Tafoya/Getty Images

12. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»

Место в рейтинге-2024/2025: 27
Возраст: 31

После сезона-2023/2024, когда доля отражённых бросков у Василевского упала до 90% после семи кампаний подряд с показателем 91,5% или выше, некоторые могли предположить, что его карьера клонится к закату. Сезон-2024/2025 положил конец этим разговорам, Васи показал 92,1% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,18 и 38 победах. Большой Кот всё ещё может рычать.

14. Игорь Шестёркин, «Рейнджерс»

Место в рейтинге-2024/2025: 26
Возраст: 29

Однократный обладатель «Везина Трофи» (на данный момент) Шестёркин, безусловно, лучший игрок в истории НХЛ, выбранный под 118-м номером. Если «Рейнджерс» снова не попадут в плей-офф, то в этом не будет вины их суперзвёздного вратаря.

15. Кирилл Капризов, «Миннесота»

Место в рейтинге-2024/2025: 17
Возраст: 28

Всё, что нужно знать о Капризове и его ценности, можно было узреть в прошлом сезоне. До травмы он был одним из главных претендентов на «Харт Трофи», а «Миннесоте», как казалось, было по силам выиграть Центральный дивизион. Но из-за травмы Капризов сыграл всего 41 матч в регулярном чемпионате. В его отсутствие «дикарям» удавалось забивать с большим трудом, однако возвращение Кирилла помогло им зацепиться за зону уайлд-кард и выйти в плей-офф.

29. Алекс Овечкин, «Вашингтон»

Место в рейтинге-2024/2025: 62
Возраст: 40

Величайший снайпер в истории НХЛ начал сезон-2025/2026, имея в своём активе 897 голов в регулярных чемпионатах. Сколько шайб Ови добавит к своему общему счёту в этом сезоне — и станет ли эта кампания его последней в НХЛ?

38. Артемий Панарин, «Рейнджерс»

Место в рейтинге-2024/2025: 7
Возраст: 33

У «Рейнджерс» были свои взлёты и падения, но Панарин являлся движущей силой нападения «синерубашечников» на протяжении всего этого периода. Его скорость, видение площадки и навыки плеймейкера — всё на высшем уровне. Когда Хлебушек стабильно напоминает о себе, «рейнджеры» могут выглядеть неудержимыми в атаке.

47. Сергей Бобровский, «Флорида»

Место в рейтинге-2024/2025: 83
Возраст: 37

Боб стал творцом немалого количества легендарных историй в плей-офф, ведь этот российский ветеран был последним оплотом обороны во время двух последних побед в Кубке Стэнли. Тем не менее он по-прежнему остаётся надёжным голкипером и в регулярном чемпионате — на его счету 69 побед и менее 2,5 шайбы за матч за последние два сезона.

