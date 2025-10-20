Америка верит в 10 россиян! Наши парни попали в топ-100 лучших игроков в новом сезоне НХЛ

Прогнозы зачастую дело неблагодарное. Но нам, журналистам, всё-таки приходится заполнять эту нишу, поскольку пытаться заглянуть в будущее — неотъемлемая часть нашей работы.
Вероятно, так же думают и наши североамериканские коллеги из ESPN. Журналисты издания составили рейтинг-предсказание из 100 хоккеистов, которые станут лучшими в сезоне-2025/2026.
В редакции ESPN был проведён массовый опрос, в котором предлагалось оценить игроков по их возможной эффективности в новой кампании. Особое внимание уделялось тому, насколько ценными и полезными хоккеисты будут для своих команд в предстоящем чемпионате, что объясняет, почему травмированные спортсмены, чьё возвращение, однако, ожидается, порой находятся ниже, чем могли бы, будь они здоровы.
Первое место, как и в предыдущих сезонах, ожидаемо занял Коннор Макдэвид. Тем не менее в списке произошли серьёзные изменения по сравнению с прошлым годом. Впрочем, даже так в топ-100 оказалось аж 10 российских хоккеистов!
Кто же попал в престижный рейтинг и почему?
Топ-100
|Место
|Имя
|Амплуа
|Клуб
|Возраст
|Место в прошлогоднем рейтинге
|1
|Коннор Макдэвид
|Центральный нападающий
|«Эдмонтон»
|28
|1
|2
|Кейл Макар
|Защитник
|«Колорадо»
|26
|4
|3
|Натан Маккиннон
|Центральный нападающий
|«Колорадо»
|30
|3
|4
|Леон Драйзайтль
|Центральный нападающий
|«Эдмонтон»
|30
|9
|5
|Никита Кучеров
|Правый нападающий
|«Тампа-Бэй»
|32
|2
|6
|Коннор Хеллебайк
|Вратарь
|«Виннипег»
|32
|31
|7
|Куинн Хьюз
|Защитник
|«Ванкувер»
|26
|12
|8
|Остон Мэттьюс
|Центральный нападающий
|«Торонто»
|28
|6
|9
|Джек Айкел
|Центральный нападающий
|«Вегас»
|29
|16
|10
|Микко Рантанен
|Правый нападающий
|«Даллас»
|29
|8
|...12
|Андрей Василевский
|Вратарь
|«Тампа-Бэй»
|31
|27
|...14
|Игорь Шестёркин
|Вратарь
|«Рейнджерс»
|29
|26
|...15
|Кирилл Капризов
|Левый нападающий
|«Миннесота»
|28
|17
|...21
|Сидни Кросби
|Центральный нападающий
|«Питтсбург»
|38
|13
|...29
|Александр Овечкин
|Левый нападающий
|«Вашингтон»
|40
|62
|...38
|Артемий Панарин
|Левый нападающий
|«Рейнджерс»
|33
|7
|...47
|Сергей Бобровский
|Вратарь
|«Флорида»
|37
|83
|...51
|Маклин Селебрини
|Центральный нападающий
|«Сан-Хосе»
|19
|Не было в топе
|...57
|Коннор Бедард
|Центральный нападающий
|«Чикаго»
|20
|45
|...65
|Брэд Маршан
|Левый нападающий
|«Флорида»
|37
|48
|...66
|Илья Сорокин
|Вратарь
|«Айлендерс»
|30
|60
|...75
|Том Уилсон
|Правый нападающий
|«Вашингтон»
|31
|Не было в топе
|… 77
|Лэйн Хатсон
|Защитник
|«Монреаль»
|21
|Не было в топе
|...87
|Матвей Мичков
|Правый нападающий
|«Филадельфия»
|20
|Не было в топе
|...96
|Михаил Сергачёв
|Защитник
|«Юта»
|27
|93
Стоит отметить, что центральный нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин попал в десятку достойных упоминания хоккеистов.
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»
Место в рейтинге-2024/2025: 1
Возраст: 28
Попросту говоря, Макдэвид — лучший хоккеист планеты, лучший игрок своего поколения. Он может завершить карьеру одним из лучших людей, когда-либо касавшихся шайбы. Коннор восемь раз набирал 100+ очков, а также вёл за собой «Ойлерз», будучи капитаном, к двум финалам Кубка Стэнли подряд. В этом сезоне его цель — помочь «Эдмонтону» выиграть первый с 1990 года титул.
2. Кейл Макар, «Колорадо»
Место в рейтинге-2024/2025: 4
Возраст: 26
Для побед в НХЛ нужны игроки самых разных типов. Среди них — защитник, умеющий продвигать шайбу и готовый отпахать на льду кучу времени в любой ситуации. Макар — именно такой хоккеист, ему как двукратному обладателю «Норрис Трофи» (приза лучшему защитнику НХЛ) доверили задачу управлять игрой в любой ситуации.
Кейл Макар и Коннор Макдэвид
Фото: Justin Tafoya/Getty Images
3. Натан Маккиннон, «Колорадо»
Место в рейтинге-2024/2025: 3
Возраст: 30
«Эвеланш»? Сборная Канады? Неважно. Любая команда, в составе которой есть Маккиннон, будет представлять серьёзную угрозу и претендовать на победу в каждом матче. Сочетание контроля, мощи, скорости и непредсказуемости сделало его одним из лучших в мире. Как и у Макдэвида, у него есть шанс выиграть золотую медаль ОИ и Кубок Стэнли в одном сезоне. Но, в отличие от Макдэвида, этот кубок станет для него вторым — после триуфма «Эвеланш» в 2022 году.
4. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»
Место в рейтинге-2024/2025: 9
Возраст: 30
С сезона-2022/2023 Драйзайтль занимает второе место по количеству забитых голов (146) и среднему количеству шайб за матч (0,63). Леон — звезда, доминирующая в зоне атаки и давно развеявшая миф, что его успешность — просто продукт деятельности его одноклубника Коннора Макдэвида.
5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
Место в рейтинге-2024/2025: 2
Возраст: 32
Кучеров выиграл гонку бомбардиров во второй раз подряд и в третий — с 2019 года. Он может как забивать голы, так и создавать опасные моменты для своих товарищей по команде. Это стало ключевым фактором, позволившим «Лайтнинг» выиграть два титула за время выступлений Никиты за единственный клуб, который он когда-либо знал в НХЛ.
Никита Кучеров
Фото: Justin Tafoya/Getty Images
12. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй»
Место в рейтинге-2024/2025: 27
Возраст: 31
После сезона-2023/2024, когда доля отражённых бросков у Василевского упала до 90% после семи кампаний подряд с показателем 91,5% или выше, некоторые могли предположить, что его карьера клонится к закату. Сезон-2024/2025 положил конец этим разговорам, Васи показал 92,1% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,18 и 38 победах. Большой Кот всё ещё может рычать.
14. Игорь Шестёркин, «Рейнджерс»
Место в рейтинге-2024/2025: 26
Возраст: 29
Однократный обладатель «Везина Трофи» (на данный момент) Шестёркин, безусловно, лучший игрок в истории НХЛ, выбранный под 118-м номером. Если «Рейнджерс» снова не попадут в плей-офф, то в этом не будет вины их суперзвёздного вратаря.
15. Кирилл Капризов, «Миннесота»
Место в рейтинге-2024/2025: 17
Возраст: 28
Всё, что нужно знать о Капризове и его ценности, можно было узреть в прошлом сезоне. До травмы он был одним из главных претендентов на «Харт Трофи», а «Миннесоте», как казалось, было по силам выиграть Центральный дивизион. Но из-за травмы Капризов сыграл всего 41 матч в регулярном чемпионате. В его отсутствие «дикарям» удавалось забивать с большим трудом, однако возвращение Кирилла помогло им зацепиться за зону уайлд-кард и выйти в плей-офф.
29. Алекс Овечкин, «Вашингтон»
Место в рейтинге-2024/2025: 62
Возраст: 40
Величайший снайпер в истории НХЛ начал сезон-2025/2026, имея в своём активе 897 голов в регулярных чемпионатах. Сколько шайб Ови добавит к своему общему счёту в этом сезоне — и станет ли эта кампания его последней в НХЛ?
38. Артемий Панарин, «Рейнджерс»
Место в рейтинге-2024/2025: 7
Возраст: 33
У «Рейнджерс» были свои взлёты и падения, но Панарин являлся движущей силой нападения «синерубашечников» на протяжении всего этого периода. Его скорость, видение площадки и навыки плеймейкера — всё на высшем уровне. Когда Хлебушек стабильно напоминает о себе, «рейнджеры» могут выглядеть неудержимыми в атаке.
47. Сергей Бобровский, «Флорида»
Место в рейтинге-2024/2025: 83
Возраст: 37
Боб стал творцом немалого количества легендарных историй в плей-офф, ведь этот российский ветеран был последним оплотом обороны во время двух последних побед в Кубке Стэнли. Тем не менее он по-прежнему остаётся надёжным голкипером и в регулярном чемпионате — на его счету 69 побед и менее 2,5 шайбы за матч за последние два сезона.