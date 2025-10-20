Великое прошлое и туманное будущее. Как и чем живут легендарные «Крылья Советов»?

Какие московские хоккейные клубы вы знаете? Понятное дело, есть большая тройка: «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Только на этом список не заканчивается. Почившие «Витязь» и «Атлант» не в счёт, это уже команды Подмосковья. И речь не про отыгравший полтора сезона в разных лигах «Юнион». А про команду с большой историей и регалиями.

«Крылья Советов» пережили в этом веке разные трудности, но до сих пор сохранились как спортивная организация. На месте и их легендарный стадион в колоритном районе Сетунь на западе столицы. Только вот будущее что команды, что ледовой арены туманно. Чем живёт клуб сейчас и куда он движется?

Атмосфера на домашнем матче МХК «Крылья Советов» Фото: «Чемпионат»

При просмотре сериала «Молодёжка» главное, что удивляет, – для города, в котором происходит действие картины, команда МХЛ важна сама по себе. У неё есть фанаты, матчи собирают аншлаги, игры обсуждают в местных кафе. Такой сюжет возможен, скорее, в Канаде, где местные юниорские лиги действительно представляют собой команды из небольших городов различных канадских провинций и жители Сарнии поддерживают «Сарнию Стинг», так как других хоккейных клубов у них и нет. В России всё работает немного иначе. Самостоятельных молодёжных команд вообще практически не существует, как правило, все они чётко встроены в систему старших команд из ВХЛ-КХЛ. И если зрители и доходят до матчей «Ирбиса», «Локо» или «СКА-1946», то исходя из интереса к первой команде. Но есть и редкие исключения. Среди таких – московские «Крылья Советов».

Забавное совпадение, но в одном из сезонов авторы сериала использовали в качестве декораций УДС «Крылья Советов». Это спортивный комплекс, построенный к Олимпиаде-80. На тот момент он был передовым – при строительстве учли все недочёты, допущенные, например, при работе над МСА «Лужники», «Сокольниками» или ледовой ареной ЦСКА. Вместимость в 5500 зрителей делала арену интересной и в качестве концертной площадки. В разное время здесь выступали и Алла Пугачёва с «Машиной времени». Только вот радикальную смену политического курса в 90-е ледовый дворец (а вместе с ним и хоккейный клуб «Крылья Советов») пережил труднее всех. ВИЛС (Всероссийский институт лёгких сплавов) открестился от хоккея уже в 1997 году. Команда тогда потеряла не только спонсора, но и едва не потеряла арену – поскольку она в собственности ВИЛС, у которого планы на застройку территории под недвижимость.

УДС «Крылья Советов» Фото: hc-ks.ru

Дальше – многолетние судебные разбирательства, переезды с одной арены на другую, дробление клуба на две независимые друг от друга организации, каждая из которых заверяла всех в своей преемственности с теми самыми «Крыльями Советов». Как итог – некогда великий клуб вылетел сначала из Суперлиги, а затем не смог собрать состав и для выступлений в ВХЛ. Кто знает, может, на этом история клуба могла и закончиться, если бы не его воспитанники. Среди них действующий президент КХЛ Алексей Морозов. Морозов активно участвовал в возрождении родного клуба, правда, вновь вернуться в элиту профессионального хоккея не удалось. Первым шагом выбрали создание команды в МХЛ, чтобы у ребят из спортшколы была возможность заявить о себе после выпуска. При этом разговоры о том, чтобы заявиться хотя бы в ВХЛ, а может, и в КХЛ, ведутся до сих пор.

Генеральный директор клуба Алёна Крылова перед каждым сезоном говорит, что планы по организации взрослой команды мастеров актуальны, хоть и отложены на неопределённый срок. Тем временем у «Крыльев» есть куда более насущная проблема – ледовую арену уже не первый год планируют снести. Вообще, Сетунь — уникальный район, где сохранилась Москва 80-х и 90-х. Отрезанные от остального города с одной стороны железной дорогой, а с другой – МКАДом, местные кварталы не особо изменились со времён строительства здесь ледового дворца. Как и сама арена: хоть уже и не рабочее, но установленное аналоговое табло, самовар в пресс-центре, «пузатый» телевизор в фойе.

Аналоговое табло в УДС «Крылья Советов» Фото: «Чемпионат»

Если устали от ультрасовременных дворцов последних лет, можете съездить хотя бы прочувствовать контраст. Причём скучать вы не будете. Активная работа с болельщиками, различные конкурсы для зрителей, качественный мерч и неплохой буфет – в этом плане уровень если не КХЛ, то как минимум команд «вышки».

Выход МХК «Крылья Советов» на лёд Фото: «Чемпионат»

И зрители ведь ходят! Аншлаги хоть и редкость, но случаются – в плей-офф, на матчах против других московских клубов. Казалось бы, рядовая игра против «Динамо-Шинник» из Бобруйска (молодёжка минского «Динамо») собрала около полутора тысяч зрителей. Молодёжные составы «Спартака» при всей популярности красно-белых таким интересом похвастаться не могут. Хотя бы потому, что у малой арены «Сокольников» есть пределы вместимости.

Матч МХК «Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» Фото: «Чемпионат»

К слову, о «Спартаке». С недавних пор «Крылья Советов» официально сотрудничают с ними, несмотря на то что у самого «Спартака» сразу две команды в МХЛ. Активные фанаты «Крыльев» не очень были рады такому обстоятельству — всё-таки некогда это было принципиальное соперничество. Но какие варианты? Ребятам, которые выросли из МХЛ по своему уровню или возрасту, нужно двигаться дальше. Тем более что школа продолжает готовить мировые таланты.

Из последних суперзвёзд, что играли когда-то в Сетуни, – Игорь Шестёркин. Редкий хоккеист, кому помог драфт КХЛ – именно благодаря этой процедуре он перешёл из родных «Крыльев» как раз в «Спартак». В Нью-Йорке играет сейчас и другой представитель «Крылышек» – защитник Александр Романов, несколько успешных сезонов в НХЛ провёл Никита Зайцев.

«Крыльям Советов» есть, кем гордиться Фото: «Чемпионат»

Но останется ли школа, а вместе с тем и клуб в Сетуни дальше — до сих пор вопрос. В «Крыльях» заверяют, что актуальных планов по сносу их ледового дворца нет. Ещё в мае 2024-го мэрия Москвы опубликовала проект комплексной застройки территории. Её собственник, а вместе с тем и владелец арены, акционерное общество «Пегас», эти планы поддержал. Ещё бы, целый микрорайон на 10 тысяч жителей явно принесёт гораздо больше прибыли, чем старый советский спорткомплекс.

Тем более что и лишать спорта жителей Можайского района вроде как не собирались – обсуждались варианты постройки новой ледовой арены взамен «морально устаревшей». Однако мы знаем, как часто подобные пункты вычёркиваются в последний момент, да и насколько длительной будет реновация, где играть и тренироваться команде, спортшколе всё это время? На это ответов нет. В то же время у УДС «Крылья Советов» есть и свои поклонники, по крайней мере инициативная группа лоббирует признание дворца объектом культурного наследия местного значения из-за барельефов в фойе.

Барельефы в фойе УДС «Крылья Советов» Фото: «Чемпионат»

Клуб, в свою очередь, видит первоочередной целью ВХЛ – и для этих задач советской арены достаточно. Правда, есть и другая мысль. А что, если передать «Крыльям» дворец спорта в Балашихе или Мытищах? Подмосковье осталось без хоккея, хотя его там любят.

Попытка создать новый бренд или возродить «Атлант» и тем более «Витязь» обернётся провалом – последний вообще потерялся после переезда из Подольска. А вот на базе одной из подмосковных арен вывести в КХЛ легендарные «Крылья Советов», один из символов хоккея времён «Красной машины», — это звучит как минимум интересно. Другое дело, что клуб за эти сорок с лишним лет уже настолько сросся с Сетунью, что, в очередной раз переехав, он может потерять своё лицо, шарм, а главное – фанбазу. Небольшую, но активную и лояльную.

Фанаты МХК «Крылья Советов» Фото: «Чемпионат»

Потеряем мы и одну из самых интересных команд в МХЛ — в случае появления взрослой команды внимания к молодёжному составу, очевидно, будет меньше. И если для МХЛ известности бренда «Крыльев» вкупе с лояльностью жителей Сетуни было достаточно, чтобы выделяться среди других клубов, то хватит ли её на более высоком уровне?