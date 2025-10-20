«Динамо» и «Салават Юлаев» провернули яркий обмен. Уфа пытается спасти свой сезон в КХЛ

Приглашение Девина Броссо в московское «Динамо» изначально выглядело сомнительным. В «Амуре» канадец был достаточно результативен (33 игры, 22 (13+9) очка), но в итоге закончил регулярный чемпионат с показателем полезности «-18». В составе бело-голубых форвард успел набрать в 12 играх 5 (4+1) очков при коэффициенте полезных действий «-1». Конечно, это далеко не то, чего ждали от нападающего-иностранца.

При этом Броссо нельзя назвать обманщиком: человек старался, в каких-то моментах приносил пользу, но попал в чужую для себя систему и не до конца понял требования тренерского штаба, а они в «Динамо» достаточно специфические.

Поговаривали, что в «Динамо» долго думали, кого выставлять на обмен: Броссо или совсем раскисшего Максима Джиошвили, но в итоге сделали выбор в «пользу» североамериканца. Всё-таки Максим свой, а подписание с ним нового контракта в межсезонье далось путём огромных усилий.

Кстати, Броссо могли обменять ещё летом (когда не получалось вписать под потолок зарплат контракт Никиты Гусева), но в итоге нападающий дотянул до конца октября. Однако тренерский штаб бело-голубых в любом случае потерял форварда, так что спортивному блоку нужно оперативно искать замену. Не будем забывать, что в списке травмированных по-прежнему Мамин и Михеев.

ДЕВИН БРОССО В МОСКОВСКОМ «ДИНАМО» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что касается «Салавата Юлаева», то там заполучили Броссо за минимальную денежную компенсацию, после чего сразу перезаключили контракт с нападающим на два сезона.

Зная умение Виктора Козлова ладить с иностранцами (в особенности с форвардами), есть основания предполагать, что в Уфе Девин станет своим и сумеет добавить креатива в нападении, а также усилит спецбригады большинства. Может, башкирскому клубу действительно удастся спасти свой сезон и выползти из подвала таблицы?

Есть ощущение, что сделка с Броссо не последняя для юлаевцев. Из игры команды совсем выпадает защитник Уайатт Калинюк (в «Ак Барсе» его подписывали на 40 млн рублей, но затем обменяли на Хмелевски), а держать большое число хоккеистов с приличными для нынешней Уфы зарплаты в клубе просто не могут. Финансовое состояние у «Салавата Юлаева» плачевное, Калинюк же явно не играет на свои деньги. Так что ждём в ближайшее время ещё один обмен или расторжение контракта.